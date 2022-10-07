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Украина первой в мире получит новейшие системы ПВО IRIS-T, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

iris

Украинские военные учатся работе с системами противовоздушной обороны NASAMS и IRIS-T.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

"Украина – первая страна, которая будет использовать именно IRIS'ы. NASAMS само собой, это уже давно на слуху, будем ожидать. Действительно, специалисты, которые будут их использовать, уже приобретают определенный опыт, определенное обучение проходят. С нетерпением ждем, чтобы усилить нашу систему ПВО, хотя бы небольшого количества этих комплексов, но будем ожидать больших поставок", - сказал Игнат.

IRIS-T SLM – разработан Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) с модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

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Поставка системы ПВО IRIS-T из Германии в Украину ожидается уже этой осенью.
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Топ комментарии
+15
Свого часу ген.конструктор Вільхи- М просив у політично-канцелярского керівництва України всього 40 міліонів грінов на виробництво системи ППО на базі той же Вільхи -М. Вражала всі кацапськи ракети, самольоти.... Зараз при слові асфальт якась агрессія з'являється.
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07.10.2022 15:43
+15
Цет типу хто проти боневтіка , той "руский"?)))
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07.10.2022 15:58
+13
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html

40 млн. ЗЄ-лєю витрачено на асвальт до білоруського кордону для російських танків....
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07.10.2022 15:41
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Правила форума Совет форумчан
Тільки цих систем треба дуже багато .
Якщо дадуть дві системи то ефекту не буде
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07.10.2022 15:38 Ответить
Буде. Бо в України і без них є багато різних штук. Але ці нові штуки дозволять ущільнити протиповітряний захист.
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07.10.2022 15:41 Ответить
А Украине, где война идет, они и надо больше всего в мире, логично
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07.10.2022 15:38 Ответить
для них логично что испытания будут на войне.
Что это война с РФ - их больше раздражает чем радует, потому что само оружие в надобности падает...

Ну да, было бы странным эти системи увидеть у москалей) Но все может быть) Иран подгонит перекрашенное)
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07.10.2022 15:50 Ответить
Осень и начинаются дожди и техника будет грузнуть в грязи. Украине нужны вертолеты Апаче с 30 мм пушкой и ракетами и ночным виденьем. русские свозят форификационную технику и окапываются в грязи. Украина на вертолетах Апаче - ночью может с ночным видиньем видеть где русские и разносить их в щепки! Нужно Украине больше авиации на такую погоду!!!
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07.10.2022 15:41 Ответить
ЗЄ-ля-льот на жидкому асвальті
будєм всєх бамбіть......
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07.10.2022 15:43 Ответить
Українці простими Іглами наваляли кацапськіх ударних гелікоптерів вагон і ще кравчучку зверху. Ви думаєте в кацапів нема ігл і Апачі, якім 50+ років, чимось кращі?
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07.10.2022 15:44 Ответить
Апаче будут прилетать ночью и они будут высоко и на апаче ночное виденье. Они будут прилетать и тупо разносить в хлам. Видел видео, как они работают, очень круто!
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07.10.2022 16:31 Ответить
Ігла має ІЧ головку наведення на тепло двигуна і його вихлопу. Їй пофиг - ніч чи день.
Зрозумійте мене правильно - я зовсім не проти, щоб Україні передали апачі і ті прилетіли і рознесли кацапів на шматки. Але я скептично ставлюсь до будьякої вундервафлі (окрім ядерної бомби).
І так, чисто для справки, ка-52 теж обладнаний нічним баченням та тепловізором. Це йому не дуже допомогло.

В качестве круглосуточной поисково-прицельной системы ПрПНК «Аргумент-52» вертолёта Ка-52 используется гиростабилизированная оптико-электронная система ГОЭС-451, производства УОМЗ, которая смонтирована снизу фюзеляжа, перед носовой стойкой шасси. ГОЭС-451 включает в себя ТВ-камеру (с широким и узким полями зрения), тепловизор, лазерный дальномер-целеуказатель, датчик системы наведения противотанковых управляемых ракет (ПТУР) - пеленгатор лазерного пятна, а также носовой датчик системы предупреждения о лазерном облучении вертолёта

Круглосуточная обзорно-пилотажная система ТОЭС-520, используемая в ПрПНК «Аргумент-52», включает в себя ТВ-камеру и тепловизор, применяемые для ночных полётов. (С) Педівікія
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07.10.2022 16:40 Ответить
Гвинтокрил ще й з керованою зброєю то грізна сила. А для того щоб «захопити» тепловий слід гвинтокрила потрібна ще відповідна вигідна «позиція» ПЗРК. Не так просто його збити, якщо пілот вмілий
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07.10.2022 16:58 Ответить
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html

40 млн. ЗЄ-лєю витрачено на асвальт до білоруського кордону для російських танків....
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07.10.2022 15:41 Ответить
Цет типу хто проти боневтіка , той "руский"?)))
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07.10.2022 15:58 Ответить
Ми не кацапи.
У нас президент ще не Україна.
В нашій нещодавній історії вже було, що президент утік.
Ну і шо?
Україні не пропала.
Це ж стосується і ниниішнього непорозуміння у кріслі президента.
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07.10.2022 19:26 Ответить
Ты совсем не спалился))) Ты переживаешь за кацапские бабки, что их украли... Типа это что то плохое...
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07.10.2022 16:10 Ответить
Неа, не переживаю. Но хочу, чтобы кацапы начали переживать. Судя по всему, их здесь много. И надо использовать все площадки, чтобы ускорить их процесс "прозрения"
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07.10.2022 16:32 Ответить
Так я тебя сразу понял))) Ты переживаешь, что кацапские бабки разокрали, что это не волнует кацапов... А вот если кацапы прозреют, то все бабки пустят на армию... И тогда точно у них получится "за три дня"... Если ты не понимаешь ПРОСТЕЙШЕГО или косишь под такого, то сам определись кто ты...
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08.10.2022 05:11 Ответить
По-моему, русский здесь ты! В твоей писанине нет логики.....
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07.10.2022 16:27 Ответить
Почему же? Логика такова: каждому кацапу надо напоминать, что их президент нещадно пиз..ит бабки у россиян. В ответ на их попытки "расшатать" у нас. Может, хоть до ольгинцев, трущихся здесь, удастся эту мысль донести. Как-то так. )
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07.10.2022 16:31 Ответить
Ок, по каким параметрам ты определил что он русский? По критике президента?
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07.10.2022 16:35 Ответить
Тут много такое постят. Про "накипело", не приходило на ум? Там пять лайков - все русские?
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07.10.2022 16:46 Ответить
В смысле, "не понял", задал два логичных вопроса, получил вопрос на вопросы.....
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07.10.2022 16:59 Ответить
Нахер ты с этим ********* ведёшь дискуссии?
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11.10.2022 10:40 Ответить
С этим тебе к психиатру, русский.
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07.10.2022 18:27 Ответить
Не звертайте уваги.
Воно на зарплатні у подоляка.
Он на 2023 два лярди виділили для таких.
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07.10.2022 19:28 Ответить
Лечись, русский, а то покусаешь кого...
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07.10.2022 18:26 Ответить
...два роки після яких комплекс розпочне державні випробування... - це сказано Коростельовим у 2021 році.
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07.10.2022 16:31 Ответить
От як отримаємо, то тоді і базікайте.
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07.10.2022 15:42 Ответить
Ігнат, заколихав!
Отримайте, застосуйте, продемонструйте результат, а потім піарьтеся!
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07.10.2022 15:42 Ответить
Вы еще расскажите, где хотите установить !?
Радость должна быть тихой !
Получили, разместили и по-тихому сбили.....
А орки пусть репу чешут ....
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07.10.2022 15:42 Ответить
Та я вам видам військову таємницю.
Розмістять навколо бункера боневтіка та Кончезаспи.
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07.10.2022 19:40 Ответить
Свого часу ген.конструктор Вільхи- М просив у політично-канцелярского керівництва України всього 40 міліонів грінов на виробництво системи ППО на базі той же Вільхи -М. Вражала всі кацапськи ракети, самольоти.... Зараз при слові асфальт якась агрессія з'являється.
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07.10.2022 15:43 Ответить
вас повинно втішити те, що наші сушки злітають з деяких доріг, як зі злітної смуги...
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07.10.2022 15:48 Ответить
На сушки начхати родинам які втратили свої домівки через відсутність своєї ППО....

Питання до вас: чому москалі не ******** ці бетонки як того потребують правила облаштування театру боєвих дій? А тратяться на домівки цивільних?

Мозок зламаєте - а не допетраєте.
Нічого, через 2-3 роки до вас дійде. Запам'ятайте це питання про дороги.
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07.10.2022 15:56 Ответить
Це ж сарказм, правда?
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07.10.2022 16:10 Ответить
Не думаю. Багато адептів Зє в це свято вірять.
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07.10.2022 16:32 Ответить
Це сарказм?
Злітна полоса аеродрома відновлюється менше чім за добу.
В наявності бетонні плити, заливається спеціальним бетоном, що швидко стигне.
Для літаків потрібна інфрастуктура з постійного обслуговування.
Заправка паливом, БК.
Це на шосе?
А доправляти літаки на шосе чим і як?
А ховати де?
У посадках обабіч зебілівських шосе?
На шосе можна аварійно сісти, а ось з вилітами я вище написав на свій холопський розум.
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07.10.2022 19:48 Ответить
виробники нашім воїнам повинні преміальні гроші за рекламу
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07.10.2022 15:47 Ответить
Украина - идеальное место для испытания в боевых условиях этой новой системы ПВО.
Поэтому и дают.
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07.10.2022 15:48 Ответить
Відволікаючий маневр

Пара спостерігає за запуском космічного корабля Аполон-8.
1968 рік.

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07.10.2022 15:51 Ответить
і до чого тут це?)
Кадр красивий, звісно, але новина про інше
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07.10.2022 15:57 Ответить
Фото в статті майже того ж напрямку
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07.10.2022 16:03 Ответить
тобто пара за кадром обжимається? І хто ця парочка?
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07.10.2022 16:06 Ответить
Пересічні громадяни
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07.10.2022 16:16 Ответить
щоб краще розуміти:

Єгипет: у вересні 2018 федеральний уряд Німеччини (4-й уряд Меркель) погодив експорт семи комплексів IRIS-T SLM[12]. В грудні 2021 року погоджено експорт додаткових 16 комплексів

(Єгиптові, який не перебуває в стані війни з жодним противником)

Україна: на початку червня 2022 року федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення передати один комплекс Iris-T-SLM

(Україні, яка за 7 місяців отримала по своїй території кілька тисяч ракетних ударів з боку кацапії)
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07.10.2022 15:57 Ответить
Военная помощь от Германии (на 20 сентября)
https://www.ukrmilitary.com/2022/09/20.html?fbclid=IwAR2IBZ5yXJ9GNYmNlkWCuILj0cgi4w4eyZl3H1PqJJ7uqMThJKfDKJQC7ss
щоб краще розуміти
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07.10.2022 16:08 Ответить
як це стосується постачання Німеччиною 1 (одного) комплексу IRIS-T SLM ?
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07.10.2022 16:24 Ответить
так, что всему своё время.
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07.10.2022 17:43 Ответить
Єгипет купує за бабло, Україні дають нашару. Відчуваєте різницю? Шоб замість асфальта Ішак купував системи ППО, то і Україні б їх поставили скільки б грошей вистачило.
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07.10.2022 16:29 Ответить
отже, жадність, підлість, тупість - од держави, яка профінансувала кацапський мілітаризм за 7 минулих місяців більше, ніж на 100 млрд баксів?

я абсолютно погоджуюся з Вашою нехитрою думкою
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07.10.2022 16:32 Ответить
Не приписуйте мені ваші висновки.
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07.10.2022 16:33 Ответить
не варто переживати за політкоректність, Ви максимально дотримуєтеся німецького погляду на постачання зброї Україні

а чому власне кажу про тупість? якби канцлер Шольц поставив би Україні 2 (два) комплекси IRIS, тоді залежно від результатів війни він міг би стверджувати:

1) ми постачали комплекси IRIS (в множині) для захисту України;

2) ми змушені були надати всього 2 комплекси IRIS, щоби не зашкодити занадто Росії;

безпрограшна гра, на німецьку думку
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07.10.2022 16:47 Ответить
Це не німецький погляд. Це здоровий глузд. Я не сприймаю скарги на недостатню безкоштовну допомогу від наріда, який повністю просрав підготовку до війни, закрив всі воєнні програми переозброєння і злив всі гроші куди завгодно, тільки не на армію.
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07.10.2022 16:50 Ответить
це "здоровий глузд негідника" - новий феномен у царині моралі

до речі, іменник нарід - у родовому відмінку пишеться так: від народу --- і це в жодному сенсі не є лайкою, а цілковитим синонімом іменника народ, жодного відтінку зневаги цей іменник теж не має

Ви маєте це знати: мій нарід не робив жодних речей на кшталт: "просрав", "закрив", "злив" --- це так само, як я не приписую жадність, підлість та тупість німецькому народу, а лише говорю про якості німецького уряду, сподіваюсь, це Вам зрозуміло?
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07.10.2022 17:05 Ответить
Бггг, ви назвали мене негідником тільки тому, що я не згодний з вашим свавучанням... ну добре, най буде так...
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07.10.2022 17:10 Ответить
я не знаю, хто Ви є, тому НЕ називаю саме Вас негідником, але Ви ретранслюєте пропагандистське кліше, яке я назвав "здоровим глуздом негідника" - відчуйте різницю)

біда ********* людства: воно черпає своє знаття переважно з популярних брошур (до яких належать також нетівські пости, авжеж) --- це замість того, щоби самотужки бути (ставитися, жити, відчувати, пере-живати) до самих феноменів (явищ, речей, перебігу подій)

відтак, Ви - скоріш типовий герой нашого часу, аніж якийсь прикрий виняток
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07.10.2022 17:21 Ответить
Це не кліше. Це гола правда. Навіть якщо вона вам не подобається.
З 2018 року закриті всі ракетні програми (держзаказ на готову "Вільху", "Грім-2(Сапсан)" та "Нептун" - 0 грн 0 копійок, закрита програма будування житла для військових (Зєля на камеру перерізав стрічку на тому обʼєкті, який вже був готовий до нього), закрита програма підвищення якості харчування, зупинені танкові заводи а їх персонал або в відпустки, або одноденний робочій тиждень. Це - факти. І сукупність цих факторів коротше можна назвати терміном "просрана підготовка".
Якщо ви з цим не згодні - будьласка наведіть свої факти успішної підготовки до війни.
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07.10.2022 17:29 Ответить
Ось Ваші слова: "Я не сприймаю скарги на недостатню безкоштовну допомогу від наріда, який повністю просрав підготовку до війни, закрив всі воєнні програми переозброєння і злив всі гроші куди завгодно, тільки не на армію."

якщо не звертати уваги на граматичну помилку "від наріду", то Ваші вислови однозначно демонструють Ваше ставлення до народу України.

цього факту більше, ніж достатньо

П.С.: не знаю, до якого саме народу Ви себе відносите, але жоден нарід не попустив би Вам такого ставлення

П.П.С.: добра людино, в моїх словах не було жодної скарги на "недостатню безкоштовну допомогу"(бо з шолудивої вівці отримати й вовни віхоть - це справжнє чудо), не було й скавучання (як Ви елегантно дозволили собі висловитися на мою адресу) - була констатація жадібності, підлості й тупості тамтого "благодійника", тільки й усього
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07.10.2022 19:40 Ответить
Фактів успішної підготовки ви не навели. Бо їх нема.
Все інше пусті слова.
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07.10.2022 22:52 Ответить
Що з дурню пишите? Цитата: Дальність стрільби з вертикальної пускової установки - до 40 км, ураження - 20 км. Джерело: https://censor.net/ua/n3372164
Тобто дальність пуску 40, а ураження 20, тобто ще 20 км летить просто щоб постращати ворога? Хр..нь! Будьте уважніші господа журналісти.
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07.10.2022 16:28 Ответить
20 летить а 20 наводить жах
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07.10.2022 16:42 Ответить
новой модификации A-10CS.В ходе доработок в кабине самолета установили два многофункциональных 14-см цветных дисплея и интегрированную цифровую систему управления боевой нагрузкой. Для облегчения самолетовождения и применения вооружения и новых разведывательных систем кабину оснастили такими органами управления, которые позволяют управлять всем оборудованием, не снимая с них рук (HOTAS). Ручку управления самолетом позаимствовали у истребителя F-16C/D, а рукоятку управления двигателями - у F-15Е Strike Eagle. Кроме того, эти нововведения позволили увеличить информированность пилота о ситуационной обстановке - теперь ему не нужно постоянно смотреть на приборы или отвлекаться на манипулирование различными переключателями. Также в рамках программы РЕМ самолет получил новую мультиплексную цифровую шину обмена данными (MUX), обеспечивающую связь между бортовым компьютером и вооружением. Новая цифровая шина стандарта 1760 позволяет A-10C использовать современные контейнеры разведки и целеуказания типа Litening II и Sniper XR, в будущем интегрироваться в сети передачи информации на поле боя и применять оружие, наводимое с помощью системы GPS. Кроме того в состав оборудования добавились системы РЭП AN/ALQ-131 и AN/ALR-69

Использование этих новшеств позволяет A-10C опознавать цели и наносить по ним удары с больших высот и расстояний без потери точности - о чем раньше пилоты А-10 не могли даже мечтать.

Большинство экспертов полагает, что поскольку А-10А хорошо справлялись с непосредственной поддержкой войск, то и A-10C будут использоваться в этих целях, но при этом круг решаемых ими задач значительно расширится.
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07.10.2022 17:37 Ответить
 
 