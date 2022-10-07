Украина первой в мире получит новейшие системы ПВО IRIS-T, - Игнат
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Украинские военные учатся работе с системами противовоздушной обороны NASAMS и IRIS-T.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
"Украина – первая страна, которая будет использовать именно IRIS'ы. NASAMS само собой, это уже давно на слуху, будем ожидать. Действительно, специалисты, которые будут их использовать, уже приобретают определенный опыт, определенное обучение проходят. С нетерпением ждем, чтобы усилить нашу систему ПВО, хотя бы небольшого количества этих комплексов, но будем ожидать больших поставок", - сказал Игнат.
IRIS-T SLM – разработан Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) с модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.
Поставка системы ПВО IRIS-T из Германии в Украину ожидается уже этой осенью.
Пожалуйста, подождите...
Якщо дадуть дві системи то ефекту не буде
Что это война с РФ - их больше раздражает чем радует, потому что само оружие в надобности падает...
Ну да, было бы странным эти системи увидеть у москалей) Но все может быть) Иран подгонит перекрашенное)
будєм всєх бамбіть......
Зрозумійте мене правильно - я зовсім не проти, щоб Україні передали апачі і ті прилетіли і рознесли кацапів на шматки. Але я скептично ставлюсь до будьякої вундервафлі (окрім ядерної бомби).
І так, чисто для справки, ка-52 теж обладнаний нічним баченням та тепловізором. Це йому не дуже допомогло.
В качестве круглосуточной поисково-прицельной системы ПрПНК «Аргумент-52» вертолёта Ка-52 используется гиростабилизированная оптико-электронная система ГОЭС-451, производства УОМЗ, которая смонтирована снизу фюзеляжа, перед носовой стойкой шасси. ГОЭС-451 включает в себя ТВ-камеру (с широким и узким полями зрения), тепловизор, лазерный дальномер-целеуказатель, датчик системы наведения противотанковых управляемых ракет (ПТУР) - пеленгатор лазерного пятна, а также носовой датчик системы предупреждения о лазерном облучении вертолёта
Круглосуточная обзорно-пилотажная система ТОЭС-520, используемая в ПрПНК «Аргумент-52», включает в себя ТВ-камеру и тепловизор, применяемые для ночных полётов. (С) Педівікія
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html
40 млн. ЗЄ-лєю витрачено на асвальт до білоруського кордону для російських танків....
У нас президент ще не Україна.
В нашій нещодавній історії вже було, що президент утік.
Ну і шо?
Україні не пропала.
Це ж стосується і ниниішнього непорозуміння у кріслі президента.
Воно на зарплатні у подоляка.
Он на 2023 два лярди виділили для таких.
Отримайте, застосуйте, продемонструйте результат, а потім піарьтеся!
Радость должна быть тихой !
Получили, разместили и по-тихому сбили.....
А орки пусть репу чешут ....
Розмістять навколо бункера боневтіка та Кончезаспи.
Питання до вас: чому москалі не ******** ці бетонки як того потребують правила облаштування театру боєвих дій? А тратяться на домівки цивільних?
Мозок зламаєте - а не допетраєте.
Нічого, через 2-3 роки до вас дійде. Запам'ятайте це питання про дороги.
Злітна полоса аеродрома відновлюється менше чім за добу.
В наявності бетонні плити, заливається спеціальним бетоном, що швидко стигне.
Для літаків потрібна інфрастуктура з постійного обслуговування.
Заправка паливом, БК.
Це на шосе?
А доправляти літаки на шосе чим і як?
А ховати де?
У посадках обабіч зебілівських шосе?
На шосе можна аварійно сісти, а ось з вилітами я вище написав на свій холопський розум.
Поэтому и дают.
Пара спостерігає за запуском космічного корабля Аполон-8.
1968 рік.
Кадр красивий, звісно, але новина про інше
Єгипет: у вересні 2018 федеральний уряд Німеччини (4-й уряд Меркель) погодив експорт семи комплексів IRIS-T SLM[12]. В грудні 2021 року погоджено експорт додаткових 16 комплексів
(Єгиптові, який не перебуває в стані війни з жодним противником)
Україна: на початку червня 2022 року федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення передати один комплекс Iris-T-SLM
(Україні, яка за 7 місяців отримала по своїй території кілька тисяч ракетних ударів з боку кацапії)
https://www.ukrmilitary.com/2022/09/20.html?fbclid=IwAR2IBZ5yXJ9GNYmNlkWCuILj0cgi4w4eyZl3H1PqJJ7uqMThJKfDKJQC7ss
щоб краще розуміти
я абсолютно погоджуюся з Вашою нехитрою думкою
а чому власне кажу про тупість? якби канцлер Шольц поставив би Україні 2 (два) комплекси IRIS, тоді залежно від результатів війни він міг би стверджувати:
1) ми постачали комплекси IRIS (в множині) для захисту України;
2) ми змушені були надати всього 2 комплекси IRIS, щоби не зашкодити занадто Росії;
безпрограшна гра, на німецьку думку
до речі, іменник нарід - у родовому відмінку пишеться так: від народу --- і це в жодному сенсі не є лайкою, а цілковитим синонімом іменника народ, жодного відтінку зневаги цей іменник теж не має
Ви маєте це знати: мій нарід не робив жодних речей на кшталт: "просрав", "закрив", "злив" --- це так само, як я не приписую жадність, підлість та тупість німецькому народу, а лише говорю про якості німецького уряду, сподіваюсь, це Вам зрозуміло?
біда ********* людства: воно черпає своє знаття переважно з популярних брошур (до яких належать також нетівські пости, авжеж) --- це замість того, щоби самотужки бути (ставитися, жити, відчувати, пере-живати) до самих феноменів (явищ, речей, перебігу подій)
відтак, Ви - скоріш типовий герой нашого часу, аніж якийсь прикрий виняток
З 2018 року закриті всі ракетні програми (держзаказ на готову "Вільху", "Грім-2(Сапсан)" та "Нептун" - 0 грн 0 копійок, закрита програма будування житла для військових (Зєля на камеру перерізав стрічку на тому обʼєкті, який вже був готовий до нього), закрита програма підвищення якості харчування, зупинені танкові заводи а їх персонал або в відпустки, або одноденний робочій тиждень. Це - факти. І сукупність цих факторів коротше можна назвати терміном "просрана підготовка".
Якщо ви з цим не згодні - будьласка наведіть свої факти успішної підготовки до війни.
якщо не звертати уваги на граматичну помилку "від наріду", то Ваші вислови однозначно демонструють Ваше ставлення до народу України.
цього факту більше, ніж достатньо
П.С.: не знаю, до якого саме народу Ви себе відносите, але жоден нарід не попустив би Вам такого ставлення
П.П.С.: добра людино, в моїх словах не було жодної скарги на "недостатню безкоштовну допомогу"(бо з шолудивої вівці отримати й вовни віхоть - це справжнє чудо), не було й скавучання (як Ви елегантно дозволили собі висловитися на мою адресу) - була констатація жадібності, підлості й тупості тамтого "благодійника", тільки й усього
Все інше пусті слова.
Тобто дальність пуску 40, а ураження 20, тобто ще 20 км летить просто щоб постращати ворога? Хр..нь! Будьте уважніші господа журналісти.
Использование этих новшеств позволяет A-10C опознавать цели и наносить по ним удары с больших высот и расстояний без потери точности - о чем раньше пилоты А-10 не могли даже мечтать.
Большинство экспертов полагает, что поскольку А-10А хорошо справлялись с непосредственной поддержкой войск, то и A-10C будут использоваться в этих целях, но при этом круг решаемых ими задач значительно расширится.