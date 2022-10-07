УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7022 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 580 66
війна (56913) зброя (5769) ППО (1857) Ігнат (726)

Україна першою у світі отримає новітні системи ППО IRIS-T, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

iris

Українські військові навчаються роботи із системами протиповітряної оборони NASAMS та IRIS-T.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на 5 канал.

"Україна - перша країна, яка буде використовувати саме IRIS'и. NASAMS само собою, це вже давно на слуху, будемо очікувати. Дійсно, фахівці, які будуть їх використовувати, уже здобувають певний досвід, певне навчання проходять. З нетерпінням чекаємо, щоб посилити нашу систему ППО, бодай невеликої кількості цих комплексів, але будемо очікувати на більші поставки", - сказав Ігнат.

IRIS-T SLM - розроблений Diehl Defence наземний ЗРК на шасі MAN SX 45 (8 x 8) з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужним двигуном. Дальність стрільби з вертикальної пускової установки - до 40 км, ураження - 20 км. Може вражати літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

Також дивіться: "Азов" відновлює підрозділи. Не вистачає танків та артилерії. ВIДЕО

Поставка системи ППО IRIS-T з Німеччини до України очікується вже цієї осені.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Свого часу ген.конструктор Вільхи- М просив у політично-канцелярского керівництва України всього 40 міліонів грінов на виробництво системи ППО на базі той же Вільхи -М. Вражала всі кацапськи ракети, самольоти.... Зараз при слові асфальт якась агрессія з'являється.
показати весь коментар
07.10.2022 15:43
+15
Цет типу хто проти боневтіка , той "руский"?)))
показати весь коментар
07.10.2022 15:58
+13
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html

40 млн. ЗЄ-лєю витрачено на асвальт до білоруського кордону для російських танків....
показати весь коментар
07.10.2022 15:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки цих систем треба дуже багато .
Якщо дадуть дві системи то ефекту не буде
показати весь коментар
07.10.2022 15:38 Відповісти
Буде. Бо в України і без них є багато різних штук. Але ці нові штуки дозволять ущільнити протиповітряний захист.
показати весь коментар
07.10.2022 15:41 Відповісти
А Украине, где война идет, они и надо больше всего в мире, логично
показати весь коментар
07.10.2022 15:38 Відповісти
для них логично что испытания будут на войне.
Что это война с РФ - их больше раздражает чем радует, потому что само оружие в надобности падает...

Ну да, было бы странным эти системи увидеть у москалей) Но все может быть) Иран подгонит перекрашенное)
показати весь коментар
07.10.2022 15:50 Відповісти
Осень и начинаются дожди и техника будет грузнуть в грязи. Украине нужны вертолеты Апаче с 30 мм пушкой и ракетами и ночным виденьем. русские свозят форификационную технику и окапываются в грязи. Украина на вертолетах Апаче - ночью может с ночным видиньем видеть где русские и разносить их в щепки! Нужно Украине больше авиации на такую погоду!!!
показати весь коментар
07.10.2022 15:41 Відповісти
ЗЄ-ля-льот на жидкому асвальті
будєм всєх бамбіть......
показати весь коментар
07.10.2022 15:43 Відповісти
Українці простими Іглами наваляли кацапськіх ударних гелікоптерів вагон і ще кравчучку зверху. Ви думаєте в кацапів нема ігл і Апачі, якім 50+ років, чимось кращі?
показати весь коментар
07.10.2022 15:44 Відповісти
Апаче будут прилетать ночью и они будут высоко и на апаче ночное виденье. Они будут прилетать и тупо разносить в хлам. Видел видео, как они работают, очень круто!
показати весь коментар
07.10.2022 16:31 Відповісти
Ігла має ІЧ головку наведення на тепло двигуна і його вихлопу. Їй пофиг - ніч чи день.
Зрозумійте мене правильно - я зовсім не проти, щоб Україні передали апачі і ті прилетіли і рознесли кацапів на шматки. Але я скептично ставлюсь до будьякої вундервафлі (окрім ядерної бомби).
І так, чисто для справки, ка-52 теж обладнаний нічним баченням та тепловізором. Це йому не дуже допомогло.

В качестве круглосуточной поисково-прицельной системы ПрПНК «Аргумент-52» вертолёта Ка-52 используется гиростабилизированная оптико-электронная система ГОЭС-451, производства УОМЗ, которая смонтирована снизу фюзеляжа, перед носовой стойкой шасси. ГОЭС-451 включает в себя ТВ-камеру (с широким и узким полями зрения), тепловизор, лазерный дальномер-целеуказатель, датчик системы наведения противотанковых управляемых ракет (ПТУР) - пеленгатор лазерного пятна, а также носовой датчик системы предупреждения о лазерном облучении вертолёта

Круглосуточная обзорно-пилотажная система ТОЭС-520, используемая в ПрПНК «Аргумент-52», включает в себя ТВ-камеру и тепловизор, применяемые для ночных полётов. (С) Педівікія
показати весь коментар
07.10.2022 16:40 Відповісти
Гвинтокрил ще й з керованою зброєю то грізна сила. А для того щоб «захопити» тепловий слід гвинтокрила потрібна ще відповідна вигідна «позиція» ПЗРК. Не так просто його збити, якщо пілот вмілий
показати весь коментар
07.10.2022 16:58 Відповісти
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html

40 млн. ЗЄ-лєю витрачено на асвальт до білоруського кордону для російських танків....
показати весь коментар
07.10.2022 15:41 Відповісти
Цет типу хто проти боневтіка , той "руский"?)))
показати весь коментар
07.10.2022 15:58 Відповісти
Ми не кацапи.
У нас президент ще не Україна.
В нашій нещодавній історії вже було, що президент утік.
Ну і шо?
Україні не пропала.
Це ж стосується і ниниішнього непорозуміння у кріслі президента.
показати весь коментар
07.10.2022 19:26 Відповісти
Ты совсем не спалился))) Ты переживаешь за кацапские бабки, что их украли... Типа это что то плохое...
показати весь коментар
07.10.2022 16:10 Відповісти
Неа, не переживаю. Но хочу, чтобы кацапы начали переживать. Судя по всему, их здесь много. И надо использовать все площадки, чтобы ускорить их процесс "прозрения"
показати весь коментар
07.10.2022 16:32 Відповісти
Так я тебя сразу понял))) Ты переживаешь, что кацапские бабки разокрали, что это не волнует кацапов... А вот если кацапы прозреют, то все бабки пустят на армию... И тогда точно у них получится "за три дня"... Если ты не понимаешь ПРОСТЕЙШЕГО или косишь под такого, то сам определись кто ты...
показати весь коментар
08.10.2022 05:11 Відповісти
По-моему, русский здесь ты! В твоей писанине нет логики.....
показати весь коментар
07.10.2022 16:27 Відповісти
Почему же? Логика такова: каждому кацапу надо напоминать, что их президент нещадно пиз..ит бабки у россиян. В ответ на их попытки "расшатать" у нас. Может, хоть до ольгинцев, трущихся здесь, удастся эту мысль донести. Как-то так. )
показати весь коментар
07.10.2022 16:31 Відповісти
Ок, по каким параметрам ты определил что он русский? По критике президента?
показати весь коментар
07.10.2022 16:35 Відповісти
Тут много такое постят. Про "накипело", не приходило на ум? Там пять лайков - все русские?
показати весь коментар
07.10.2022 16:46 Відповісти
В смысле, "не понял", задал два логичных вопроса, получил вопрос на вопросы.....
показати весь коментар
07.10.2022 16:59 Відповісти
Нахер ты с этим ********* ведёшь дискуссии?
показати весь коментар
11.10.2022 10:40 Відповісти
С этим тебе к психиатру, русский.
показати весь коментар
07.10.2022 18:27 Відповісти
Не звертайте уваги.
Воно на зарплатні у подоляка.
Он на 2023 два лярди виділили для таких.
показати весь коментар
07.10.2022 19:28 Відповісти
Лечись, русский, а то покусаешь кого...
показати весь коментар
07.10.2022 18:26 Відповісти
...два роки після яких комплекс розпочне державні випробування... - це сказано Коростельовим у 2021 році.
показати весь коментар
07.10.2022 16:31 Відповісти
От як отримаємо, то тоді і базікайте.
показати весь коментар
07.10.2022 15:42 Відповісти
Ігнат, заколихав!
Отримайте, застосуйте, продемонструйте результат, а потім піарьтеся!
показати весь коментар
07.10.2022 15:42 Відповісти
Вы еще расскажите, где хотите установить !?
Радость должна быть тихой !
Получили, разместили и по-тихому сбили.....
А орки пусть репу чешут ....
показати весь коментар
07.10.2022 15:42 Відповісти
Та я вам видам військову таємницю.
Розмістять навколо бункера боневтіка та Кончезаспи.
показати весь коментар
07.10.2022 19:40 Відповісти
Свого часу ген.конструктор Вільхи- М просив у політично-канцелярского керівництва України всього 40 міліонів грінов на виробництво системи ППО на базі той же Вільхи -М. Вражала всі кацапськи ракети, самольоти.... Зараз при слові асфальт якась агрессія з'являється.
показати весь коментар
07.10.2022 15:43 Відповісти
вас повинно втішити те, що наші сушки злітають з деяких доріг, як зі злітної смуги...
показати весь коментар
07.10.2022 15:48 Відповісти
На сушки начхати родинам які втратили свої домівки через відсутність своєї ППО....

Питання до вас: чому москалі не ******** ці бетонки як того потребують правила облаштування театру боєвих дій? А тратяться на домівки цивільних?

Мозок зламаєте - а не допетраєте.
Нічого, через 2-3 роки до вас дійде. Запам'ятайте це питання про дороги.
показати весь коментар
07.10.2022 15:56 Відповісти
Це ж сарказм, правда?
показати весь коментар
07.10.2022 16:10 Відповісти
Не думаю. Багато адептів Зє в це свято вірять.
показати весь коментар
07.10.2022 16:32 Відповісти
Це сарказм?
Злітна полоса аеродрома відновлюється менше чім за добу.
В наявності бетонні плити, заливається спеціальним бетоном, що швидко стигне.
Для літаків потрібна інфрастуктура з постійного обслуговування.
Заправка паливом, БК.
Це на шосе?
А доправляти літаки на шосе чим і як?
А ховати де?
У посадках обабіч зебілівських шосе?
На шосе можна аварійно сісти, а ось з вилітами я вище написав на свій холопський розум.
показати весь коментар
07.10.2022 19:48 Відповісти
виробники нашім воїнам повинні преміальні гроші за рекламу
показати весь коментар
07.10.2022 15:47 Відповісти
Украина - идеальное место для испытания в боевых условиях этой новой системы ПВО.
Поэтому и дают.
показати весь коментар
07.10.2022 15:48 Відповісти
Відволікаючий маневр

Пара спостерігає за запуском космічного корабля Аполон-8.
1968 рік.

показати весь коментар
07.10.2022 15:51 Відповісти
і до чого тут це?)
Кадр красивий, звісно, але новина про інше
показати весь коментар
07.10.2022 15:57 Відповісти
Фото в статті майже того ж напрямку
показати весь коментар
07.10.2022 16:03 Відповісти
тобто пара за кадром обжимається? І хто ця парочка?
показати весь коментар
07.10.2022 16:06 Відповісти
Пересічні громадяни
показати весь коментар
07.10.2022 16:16 Відповісти
щоб краще розуміти:

Єгипет: у вересні 2018 федеральний уряд Німеччини (4-й уряд Меркель) погодив експорт семи комплексів IRIS-T SLM[12]. В грудні 2021 року погоджено експорт додаткових 16 комплексів

(Єгиптові, який не перебуває в стані війни з жодним противником)

Україна: на початку червня 2022 року федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення передати один комплекс Iris-T-SLM

(Україні, яка за 7 місяців отримала по своїй території кілька тисяч ракетних ударів з боку кацапії)
показати весь коментар
07.10.2022 15:57 Відповісти
Военная помощь от Германии (на 20 сентября)
https://www.ukrmilitary.com/2022/09/20.html?fbclid=IwAR2IBZ5yXJ9GNYmNlkWCuILj0cgi4w4eyZl3H1PqJJ7uqMThJKfDKJQC7ss
щоб краще розуміти
показати весь коментар
07.10.2022 16:08 Відповісти
як це стосується постачання Німеччиною 1 (одного) комплексу IRIS-T SLM ?
показати весь коментар
07.10.2022 16:24 Відповісти
так, что всему своё время.
показати весь коментар
07.10.2022 17:43 Відповісти
Єгипет купує за бабло, Україні дають нашару. Відчуваєте різницю? Шоб замість асфальта Ішак купував системи ППО, то і Україні б їх поставили скільки б грошей вистачило.
показати весь коментар
07.10.2022 16:29 Відповісти
отже, жадність, підлість, тупість - од держави, яка профінансувала кацапський мілітаризм за 7 минулих місяців більше, ніж на 100 млрд баксів?

я абсолютно погоджуюся з Вашою нехитрою думкою
показати весь коментар
07.10.2022 16:32 Відповісти
Не приписуйте мені ваші висновки.
показати весь коментар
07.10.2022 16:33 Відповісти
не варто переживати за політкоректність, Ви максимально дотримуєтеся німецького погляду на постачання зброї Україні

а чому власне кажу про тупість? якби канцлер Шольц поставив би Україні 2 (два) комплекси IRIS, тоді залежно від результатів війни він міг би стверджувати:

1) ми постачали комплекси IRIS (в множині) для захисту України;

2) ми змушені були надати всього 2 комплекси IRIS, щоби не зашкодити занадто Росії;

безпрограшна гра, на німецьку думку
показати весь коментар
07.10.2022 16:47 Відповісти
Це не німецький погляд. Це здоровий глузд. Я не сприймаю скарги на недостатню безкоштовну допомогу від наріда, який повністю просрав підготовку до війни, закрив всі воєнні програми переозброєння і злив всі гроші куди завгодно, тільки не на армію.
показати весь коментар
07.10.2022 16:50 Відповісти
це "здоровий глузд негідника" - новий феномен у царині моралі

до речі, іменник нарід - у родовому відмінку пишеться так: від народу --- і це в жодному сенсі не є лайкою, а цілковитим синонімом іменника народ, жодного відтінку зневаги цей іменник теж не має

Ви маєте це знати: мій нарід не робив жодних речей на кшталт: "просрав", "закрив", "злив" --- це так само, як я не приписую жадність, підлість та тупість німецькому народу, а лише говорю про якості німецького уряду, сподіваюсь, це Вам зрозуміло?
показати весь коментар
07.10.2022 17:05 Відповісти
Бггг, ви назвали мене негідником тільки тому, що я не згодний з вашим свавучанням... ну добре, най буде так...
показати весь коментар
07.10.2022 17:10 Відповісти
я не знаю, хто Ви є, тому НЕ називаю саме Вас негідником, але Ви ретранслюєте пропагандистське кліше, яке я назвав "здоровим глуздом негідника" - відчуйте різницю)

біда ********* людства: воно черпає своє знаття переважно з популярних брошур (до яких належать також нетівські пости, авжеж) --- це замість того, щоби самотужки бути (ставитися, жити, відчувати, пере-живати) до самих феноменів (явищ, речей, перебігу подій)

відтак, Ви - скоріш типовий герой нашого часу, аніж якийсь прикрий виняток
показати весь коментар
07.10.2022 17:21 Відповісти
Це не кліше. Це гола правда. Навіть якщо вона вам не подобається.
З 2018 року закриті всі ракетні програми (держзаказ на готову "Вільху", "Грім-2(Сапсан)" та "Нептун" - 0 грн 0 копійок, закрита програма будування житла для військових (Зєля на камеру перерізав стрічку на тому обʼєкті, який вже був готовий до нього), закрита програма підвищення якості харчування, зупинені танкові заводи а їх персонал або в відпустки, або одноденний робочій тиждень. Це - факти. І сукупність цих факторів коротше можна назвати терміном "просрана підготовка".
Якщо ви з цим не згодні - будьласка наведіть свої факти успішної підготовки до війни.
показати весь коментар
07.10.2022 17:29 Відповісти
Ось Ваші слова: "Я не сприймаю скарги на недостатню безкоштовну допомогу від наріда, який повністю просрав підготовку до війни, закрив всі воєнні програми переозброєння і злив всі гроші куди завгодно, тільки не на армію."

якщо не звертати уваги на граматичну помилку "від наріду", то Ваші вислови однозначно демонструють Ваше ставлення до народу України.

цього факту більше, ніж достатньо

П.С.: не знаю, до якого саме народу Ви себе відносите, але жоден нарід не попустив би Вам такого ставлення

П.П.С.: добра людино, в моїх словах не було жодної скарги на "недостатню безкоштовну допомогу"(бо з шолудивої вівці отримати й вовни віхоть - це справжнє чудо), не було й скавучання (як Ви елегантно дозволили собі висловитися на мою адресу) - була констатація жадібності, підлості й тупості тамтого "благодійника", тільки й усього
показати весь коментар
07.10.2022 19:40 Відповісти
Фактів успішної підготовки ви не навели. Бо їх нема.
Все інше пусті слова.
показати весь коментар
07.10.2022 22:52 Відповісти
Що з дурню пишите? Цитата: Дальність стрільби з вертикальної пускової установки - до 40 км, ураження - 20 км. Джерело: https://censor.net/ua/n3372164
Тобто дальність пуску 40, а ураження 20, тобто ще 20 км летить просто щоб постращати ворога? Хр..нь! Будьте уважніші господа журналісти.
показати весь коментар
07.10.2022 16:28 Відповісти
20 летить а 20 наводить жах
показати весь коментар
07.10.2022 16:42 Відповісти
новой модификации A-10CS.В ходе доработок в кабине самолета установили два многофункциональных 14-см цветных дисплея и интегрированную цифровую систему управления боевой нагрузкой. Для облегчения самолетовождения и применения вооружения и новых разведывательных систем кабину оснастили такими органами управления, которые позволяют управлять всем оборудованием, не снимая с них рук (HOTAS). Ручку управления самолетом позаимствовали у истребителя F-16C/D, а рукоятку управления двигателями - у F-15Е Strike Eagle. Кроме того, эти нововведения позволили увеличить информированность пилота о ситуационной обстановке - теперь ему не нужно постоянно смотреть на приборы или отвлекаться на манипулирование различными переключателями. Также в рамках программы РЕМ самолет получил новую мультиплексную цифровую шину обмена данными (MUX), обеспечивающую связь между бортовым компьютером и вооружением. Новая цифровая шина стандарта 1760 позволяет A-10C использовать современные контейнеры разведки и целеуказания типа Litening II и Sniper XR, в будущем интегрироваться в сети передачи информации на поле боя и применять оружие, наводимое с помощью системы GPS. Кроме того в состав оборудования добавились системы РЭП AN/ALQ-131 и AN/ALR-69

Использование этих новшеств позволяет A-10C опознавать цели и наносить по ним удары с больших высот и расстояний без потери точности - о чем раньше пилоты А-10 не могли даже мечтать.

Большинство экспертов полагает, что поскольку А-10А хорошо справлялись с непосредственной поддержкой войск, то и A-10C будут использоваться в этих целях, но при этом круг решаемых ими задач значительно расширится.
показати весь коментар
07.10.2022 17:37 Відповісти
 
 