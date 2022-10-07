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В Петербурге и Нижнем Новгороде отменили новогодние гулянья

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

петербург

Городские власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода сообщили об отмене новогодних праздничных мероприятий. Сэкономленные средства будут направлены на нужды мобилизованных и их семей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, пресс-служба Смольного сообщила, что в Петербурге отменили новогодние общегородские мероприятия. Сэкономленные средства пойдут на оснащение мобилизованных. Город закупит дополнительное снаряжение для добровольцев и мобилизованных.

Однако новогодние программы для семей с детьми и традиционные "детские елки" все же будут проведены.

Также об отмене новогодних салютов и гуляний сообщил мэр Нижнего Новгорода. Он отметила, что средства будут направлены, среди прочего, и на обеспечение льгот семьям мобилизованных.

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Топ комментарии
+33
"на потреби мобілізованих?" їм нічого крім труни або чорного пакета не потрібно
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07.10.2022 18:43
+29
А щоб для вас, москалі, новий рік ніколи не настав!
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07.10.2022 18:46
+23
чмобику чёрный мешок, его бабе гроб в подарок )
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07.10.2022 18:45
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"на потреби мобілізованих?" їм нічого крім труни або чорного пакета не потрібно
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07.10.2022 18:43 Ответить
але ж їх треба багато... кожного в золотий саркофаг (за бумагами)...
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07.10.2022 19:04 Ответить
чмобику чёрный мешок, его бабе гроб в подарок )
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07.10.2022 18:45 Ответить
злой ты,однако
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07.10.2022 19:08 Ответить
Типа гроб многоразовый))) Может ещё пару раз использовать?!?))) Не ху.евый бизнес, однако))))
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07.10.2022 20:17 Ответить
Ну если Лады не хватит, на третий раз, может рассчитывать на самокат!
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07.10.2022 20:18 Ответить
А щоб для вас, москалі, новий рік ніколи не настав!
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07.10.2022 18:46 Ответить
Так у них и не настанет новый год, обратный отсчёт пошёл, где-то к 17 веку! Так что каждый следующий, это старый год!
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07.10.2022 20:21 Ответить
Не треба гулянок, коли часткова могилізація йде.
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07.10.2022 18:47 Ответить
І то правда, які ж святкування під час громадянської війни?
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07.10.2022 18:47 Ответить
спецоперации же
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07.10.2022 20:59 Ответить
А ще можна кожному по пів-зарплати на війну віддати. Дабравольна-***!
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07.10.2022 18:48 Ответить
Нужно ещё розыграть одну белую ладу на 500 зажмуренных касапов.
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07.10.2022 18:49 Ответить
Новий рік в кацапетії відміняється по причині мобілізації діда мороза на війну де його ЗСУ успішно демілітаризувала!
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07.10.2022 18:51 Ответить
Да, рваніне гаплик.
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07.10.2022 18:52 Ответить
"Ой, а что случілась?" (с)
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07.10.2022 18:54 Ответить
о как все печально !!!
а мы салюта ждем.... как не по кремлю так хоч по воронежу))))
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07.10.2022 18:57 Ответить
Гуляння не скасовуються, вони переносяться на кладовища. Отака вона, рєзіновая жопа!
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07.10.2022 18:59 Ответить
Всё для фронта! Всё для Пабеды!"
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07.10.2022 19:01 Ответить
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07.10.2022 19:03 Ответить
Мабуть кацапи щось знають... або здогадалися вже, що Новий Рік їм вже зустрічати не доведеться
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07.10.2022 19:06 Ответить
Наверное финские воска в костюмах Санта Клауса встречать будут.
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07.10.2022 19:07 Ответить
будете касаби гулять по трупакам своїх могілізованих
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07.10.2022 19:07 Ответить
А чому в Москві не скасували ? І це добре що поступово щось скасовують в орків не вистачає коштів на війну і вони забирають їх з інших фондів.
Мабуть скоро і пенсії давати не будуть разом із зарплатами бо на мобілізацію не вистачає .
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07.10.2022 19:08 Ответить
Можете і день ВДВ скасувати - "за ненадобностью"
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07.10.2022 19:10 Ответить
То есть если раньше на новогоднем празднике можно было распилоткатить 90% денег, выделенных на гирлядны, то теперь даже и гирлянды покупать не нужно. Гениально!
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07.10.2022 19:12 Ответить
...ще й премію за це можна отримати
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07.10.2022 19:36 Ответить
Просто, на цей Новий рік, "Дедушка Мороз" зафрахтован МО рф: буде у мішках розносити " чмобіків" по домівках...
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07.10.2022 19:29 Ответить
Вот оно!ДОХНИТ поРаша ДОХНИТ!!!АЛЕЛУЯ У *********** нету ***!ХА ХА ХА!!!
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07.10.2022 19:49 Ответить
Зря. В нас є тисячі чорних пакетів під їхні ялинки
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07.10.2022 19:53 Ответить
День народження Степана Андрійовича цього разу особливий буде!
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07.10.2022 21:21 Ответить
Сорвали джекпот, *****.
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07.10.2022 21:29 Ответить
Не плачте, недомогилізовані, погуляєте на похоронах (уйла, ЗСУ зробить феєрверчик. Вам де, над Нєвою чи у Нєві???
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07.10.2022 23:00 Ответить
А на день ВДВ вони можуть массове купання білих Лад у фонтанах організувати. Або баранів - кому как "повезло". А потім порожні пляшки об них фігачити з криком "за ВДВ!". І тут виявиться, що у тих, кому барана видали є очевидна перевага.
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08.10.2022 08:30 Ответить
 
 