В Петербурге и Нижнем Новгороде отменили новогодние гулянья

Городские власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода сообщили об отмене новогодних праздничных мероприятий. Сэкономленные средства будут направлены на нужды мобилизованных и их семей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, пресс-служба Смольного сообщила, что в Петербурге отменили новогодние общегородские мероприятия. Сэкономленные средства пойдут на оснащение мобилизованных. Город закупит дополнительное снаряжение для добровольцев и мобилизованных.

Однако новогодние программы для семей с детьми и традиционные "детские елки" все же будут проведены.

Также об отмене новогодних салютов и гуляний сообщил мэр Нижнего Новгорода. Он отметила, что средства будут направлены, среди прочего, и на обеспечение льгот семьям мобилизованных.

Смотрите также: "Ваш сын безобразно себя ведет!" - на могиле родителей Путина в Санкт-Петербурге оставили послание. ФОТО