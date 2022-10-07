В Петербурге и Нижнем Новгороде отменили новогодние гулянья
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Городские власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода сообщили об отмене новогодних праздничных мероприятий. Сэкономленные средства будут направлены на нужды мобилизованных и их семей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, пресс-служба Смольного сообщила, что в Петербурге отменили новогодние общегородские мероприятия. Сэкономленные средства пойдут на оснащение мобилизованных. Город закупит дополнительное снаряжение для добровольцев и мобилизованных.
Однако новогодние программы для семей с детьми и традиционные "детские елки" все же будут проведены.
Также об отмене новогодних салютов и гуляний сообщил мэр Нижнего Новгорода. Он отметила, что средства будут направлены, среди прочего, и на обеспечение льгот семьям мобилизованных.
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а мы салюта ждем.... как не по кремлю так хоч по воронежу))))
Мабуть скоро і пенсії давати не будуть разом із зарплатами бо на мобілізацію не вистачає .