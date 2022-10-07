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У Петербурзі та Нижньому Новгороді скасували новорічні гуляння: деньги пойдут на снаряжение для чмобиков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

петербург

Міська влада Санкт-Петербурга та Нижнього Новгорода повідомила про скасування новорічних святкових заходів. Зекономлені кошти скерують на потреби мобілізованих та їхніх родин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости.

Як зазначається, пресслужба Смольного повідомила, що в Петербурзі скасували новорічні загальноміські заходи. Заощаджені кошти підуть на оснащення мобілізованих, повідомила пресслужба Смольного. Місто закупить додаткове спорядження для добровольців та мобілізованих.

Проте новорічні програми для сімей з дітьми та традиційні "дитячі ялинки" все ж таки будуть проведені.

Також про скасування новорічних салютів та гулянь повідомив мер Нижнього Новгорода. Він зазначива, що кошти будуть спрямовані, серед іншого, і на забезпечення пільг сім'ям мобілізованих

Також читайте: "Ваш сын безобразно себя ведет!" - на могилі батьків Путіна у Санкт-Петербурзі залишили послання. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
"на потреби мобілізованих?" їм нічого крім труни або чорного пакета не потрібно
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07.10.2022 18:43
+29
А щоб для вас, москалі, новий рік ніколи не настав!
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07.10.2022 18:46
+23
чмобику чёрный мешок, его бабе гроб в подарок )
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07.10.2022 18:45
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"на потреби мобілізованих?" їм нічого крім труни або чорного пакета не потрібно
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07.10.2022 18:43 Відповісти
але ж їх треба багато... кожного в золотий саркофаг (за бумагами)...
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07.10.2022 19:04 Відповісти
чмобику чёрный мешок, его бабе гроб в подарок )
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07.10.2022 18:45 Відповісти
злой ты,однако
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07.10.2022 19:08 Відповісти
Типа гроб многоразовый))) Может ещё пару раз использовать?!?))) Не ху.евый бизнес, однако))))
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07.10.2022 20:17 Відповісти
Ну если Лады не хватит, на третий раз, может рассчитывать на самокат!
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07.10.2022 20:18 Відповісти
А щоб для вас, москалі, новий рік ніколи не настав!
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07.10.2022 18:46 Відповісти
Так у них и не настанет новый год, обратный отсчёт пошёл, где-то к 17 веку! Так что каждый следующий, это старый год!
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07.10.2022 20:21 Відповісти
Не треба гулянок, коли часткова могилізація йде.
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07.10.2022 18:47 Відповісти
І то правда, які ж святкування під час громадянської війни?
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07.10.2022 18:47 Відповісти
спецоперации же
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07.10.2022 20:59 Відповісти
А ще можна кожному по пів-зарплати на війну віддати. Дабравольна-***!
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07.10.2022 18:48 Відповісти
Нужно ещё розыграть одну белую ладу на 500 зажмуренных касапов.
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07.10.2022 18:49 Відповісти
Новий рік в кацапетії відміняється по причині мобілізації діда мороза на війну де його ЗСУ успішно демілітаризувала!
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07.10.2022 18:51 Відповісти
Да, рваніне гаплик.
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07.10.2022 18:52 Відповісти
"Ой, а что случілась?" (с)
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07.10.2022 18:54 Відповісти
о как все печально !!!
а мы салюта ждем.... как не по кремлю так хоч по воронежу))))
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07.10.2022 18:57 Відповісти
Гуляння не скасовуються, вони переносяться на кладовища. Отака вона, рєзіновая жопа!
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07.10.2022 18:59 Відповісти
Всё для фронта! Всё для Пабеды!"
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07.10.2022 19:01 Відповісти
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07.10.2022 19:03 Відповісти
Мабуть кацапи щось знають... або здогадалися вже, що Новий Рік їм вже зустрічати не доведеться
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07.10.2022 19:06 Відповісти
Наверное финские воска в костюмах Санта Клауса встречать будут.
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07.10.2022 19:07 Відповісти
будете касаби гулять по трупакам своїх могілізованих
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07.10.2022 19:07 Відповісти
А чому в Москві не скасували ? І це добре що поступово щось скасовують в орків не вистачає коштів на війну і вони забирають їх з інших фондів.
Мабуть скоро і пенсії давати не будуть разом із зарплатами бо на мобілізацію не вистачає .
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07.10.2022 19:08 Відповісти
Можете і день ВДВ скасувати - "за ненадобностью"
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07.10.2022 19:10 Відповісти
То есть если раньше на новогоднем празднике можно было распилоткатить 90% денег, выделенных на гирлядны, то теперь даже и гирлянды покупать не нужно. Гениально!
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07.10.2022 19:12 Відповісти
...ще й премію за це можна отримати
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07.10.2022 19:36 Відповісти
Просто, на цей Новий рік, "Дедушка Мороз" зафрахтован МО рф: буде у мішках розносити " чмобіків" по домівках...
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07.10.2022 19:29 Відповісти
Вот оно!ДОХНИТ поРаша ДОХНИТ!!!АЛЕЛУЯ У *********** нету ***!ХА ХА ХА!!!
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07.10.2022 19:49 Відповісти
Зря. В нас є тисячі чорних пакетів під їхні ялинки
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07.10.2022 19:53 Відповісти
День народження Степана Андрійовича цього разу особливий буде!
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07.10.2022 21:21 Відповісти
Сорвали джекпот, *****.
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07.10.2022 21:29 Відповісти
Не плачте, недомогилізовані, погуляєте на похоронах (уйла, ЗСУ зробить феєрверчик. Вам де, над Нєвою чи у Нєві???
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07.10.2022 23:00 Відповісти
А на день ВДВ вони можуть массове купання білих Лад у фонтанах організувати. Або баранів - кому как "повезло". А потім порожні пляшки об них фігачити з криком "за ВДВ!". І тут виявиться, що у тих, кому барана видали є очевидна перевага.
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08.10.2022 08:30 Відповісти
 
 