Украинские военные учатся в Испании пользоваться ЗРК Spada Aspide
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Украинские военнослужащие на авиабазе Сарагоса в Испании приступили к изучению работы зенитной системы Aspide.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украинские военные проходят инструктаж по использованию зенитной системы, которая позволит им действовать автономно в районе боевых действий. Обучение было разделено на две части: одна для системных операторов и другая для обслуживающего персонала (оружейники, механики и электронщики)", - говорится в сообщении Министерства обороны Испании.
Всего обучение проходят 19 украинских военнослужащих. Ожидается, что военнослужащие завершат обучение 14 октября. Кроме того, 1 ноября в Испании ожидают прибытия нового отряда украинских военных.
Отмечается, что миссия по оказанию помощи в военной подготовке является частью мер поддержки Европейским Союзом Украины, которые обсуждались на встрече министров обороны, организованной в Праге в августе.
"Испания чувствует себя очень близкой к Украине, и мы будем оказывать поддержку до тех пор, пока Украина полностью не выиграет эту войну. Мы очень рады, что можем помочь вам. Украина подает пример миру, это пример для всех граждан, а также для испанских военных", - заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время посещения авиабазы.
Наземный зенитно-ракетный комплекс Spada Aspide, также известный как Skyguard Aspide, является сухопутным ЗРК малой дальности для противовоздушной обороны определенных районов или объектов. Комплекс может применяться против самолетов, вертолетов, а также летательных аппаратов, пилотируемых дистанционно, включая ракеты класса "воздух-земля". Для стрельбы используется управляемая ракета Aspide с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, нуждающаяся в подсветке цели с носителя.
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Останні мають два спарених ствола калібром 35-мм, що дозволяють вести ефективний вогонь на дальність до 3,5-4 км, а темп стрільби становить до 1100 пострілів за секунду. Ця артилерійська система є основою зенітної самохідної установки Gepard.
Характеристики ЗРК із зенітними ракетами Aspide у версії SHORAD
Дальність виявлення цілей: 20 км
Максимальна дальність поразки цілей: до 12 км.
Максимальна висота ураження цілей: до 6 км.
Но в целом надо потенциально считать угрозу, что кацапы могут слизать корпус с малозаметной цели (скажем, тренировочную ракету-мишень по отработке пусков ПВО по ней, правда у кацапов до сих это делали 30-40летней давности ракеты, но вдруг есть какие-то чертежи) и летать на них, перенеся начинку внутрь этой ракеты, ну и РЛС гепардов и этой штуки может не факт, что такую мелкую цель сможет захватить. Все равно надо сделать упор на неисправимый недостаток: поршневой движок с огромным шумом.
https://twitter.com/i/status/1578147684804087808
Короче говоря, всем было бы лучше, если б он сдох там на этой куче кирпича.