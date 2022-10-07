Украинские военные учатся в Испании пользоваться ЗРК Spada Aspide

Украинские военнослужащие на авиабазе Сарагоса в Испании приступили к изучению работы зенитной системы Aspide.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украинские военные проходят инструктаж по использованию зенитной системы, которая позволит им действовать автономно в районе боевых действий. Обучение было разделено на две части: одна для системных операторов и другая для обслуживающего персонала (оружейники, механики и электронщики)", - говорится в сообщении Министерства обороны Испании.

Всего обучение проходят 19 украинских военнослужащих. Ожидается, что военнослужащие завершат обучение 14 октября. Кроме того, 1 ноября в Испании ожидают прибытия нового отряда украинских военных.

Отмечается, что миссия по оказанию помощи в военной подготовке является частью мер поддержки Европейским Союзом Украины, которые обсуждались на встрече министров обороны, организованной в Праге в августе.

"Испания чувствует себя очень близкой к Украине, и мы будем оказывать поддержку до тех пор, пока Украина полностью не выиграет эту войну. Мы очень рады, что можем помочь вам. Украина подает пример миру, это пример для всех граждан, а также для испанских военных", - заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время посещения авиабазы.

Смотрите также: Испания передала ВСУ партию внедорожников, кареты скорой помощи и пять тонн медикаментов. ФОТО

Наземный зенитно-ракетный комплекс Spada Aspide, также известный как Skyguard Aspide, является сухопутным ЗРК малой дальности для противовоздушной обороны определенных районов или объектов. Комплекс может применяться против самолетов, вертолетов, а также летательных аппаратов, пилотируемых дистанционно, включая ракеты класса "воздух-земля". Для стрельбы используется управляемая ракета Aspide с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, нуждающаяся в подсветке цели с носителя.