Українські військові навчаються в Іспанії користуватись ЗРК Spada Aspide

Українські військовослужбовці на авіабазі Сарагоса в Іспанії розпочали вивчення застосування зенітної системи Aspide.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Українські військові проходять інструктаж щодо використання зенітної системи, яка дозволить їм діяти автономно в районі бойових дій. Навчання було поділено на дві частини: одна для системних операторів та інша для обслуговуючого персоналу (зброярі, механіки та електронники)", - йдеться в повідомленні Міністерство оборони Іспанії.

Загалом навчання проходять 19 українських військовослужбовців. Очікується, що військовослужбовці завершать навчання 14 жовтня. Крім того, 1 листопада в Іспанії очікують на прибуття нового загону українських військових.

Наголошується, що місія з надання допомоги у військовій підготовці є частиною заходів підтримки Європейським Союзом України, які обговорювалися на зустрічі міністрів оборони, організованій у Празі в серпні.

"Іспанія почувається дуже близькою до України, і ми будемо надавати підтримку доти, доки Україна повністю не виграє цієї війни. Ми дуже раді, що можемо допомогти вам. Україна подає приклад світу, це приклад для всіх громадян, а також для іспанських військових", - заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час відвідин авіабази.

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Наземний зенітно-ракетний комплекс Spada Aspide, також відомий як Skyguard Aspide, є сухопутним ЗРК малої дальності для протиповітряної оборони певних районів чи об'єктів. Комплекс може застосовуватися проти літаків, гелікоптерів, а також літальних апаратів, що пілотуються дистанційно, включно з ракетами класу "повітря-земля". Для стрільби використовується керована ракета Aspide з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення, яка потребує підсвічування цілі з носія.