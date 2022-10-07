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Українські військові навчаються в Іспанії користуватись ЗРК Spada Aspide

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрк,aspide,spada

Українські військовослужбовці на авіабазі Сарагоса в Іспанії розпочали вивчення застосування зенітної системи Aspide.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Українські військові проходять інструктаж щодо використання зенітної системи, яка дозволить їм діяти автономно в районі бойових дій. Навчання було поділено на дві частини: одна для системних операторів та інша для обслуговуючого персоналу (зброярі, механіки та електронники)", - йдеться в повідомленні Міністерство оборони Іспанії.

Загалом навчання проходять 19 українських військовослужбовців. Очікується, що військовослужбовці завершать навчання 14 жовтня. Крім того, 1 листопада в Іспанії очікують на прибуття нового загону українських військових.

Наголошується, що місія з надання допомоги у військовій підготовці є частиною заходів підтримки Європейським Союзом України, які обговорювалися на зустрічі міністрів оборони, організованій у Празі в серпні.

"Іспанія почувається дуже близькою до України, і ми будемо надавати підтримку доти, доки Україна повністю не виграє цієї війни. Ми дуже раді, що можемо допомогти вам. Україна подає приклад світу, це приклад для всіх громадян, а також для іспанських військових", - заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час відвідин авіабази.

Також дивіться: Іспанія передає ЗСУ партію позашляховиків, карети швидкої допомоги та 5 тонн медикаментів. ФОТО

Наземний зенітно-ракетний комплекс Spada Aspide, також відомий як Skyguard Aspide, є сухопутним ЗРК малої дальності для протиповітряної оборони певних районів чи об'єктів. Комплекс може застосовуватися проти літаків, гелікоптерів, а також літальних апаратів, що пілотуються дистанційно, включно з ракетами класу "повітря-земля". Для стрільби використовується керована ракета Aspide з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення, яка потребує підсвічування цілі з носія.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
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07.10.2022 20:59
+13
Трохи уяви і буде отруйне жало.
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07.10.2022 21:07
+13
Испанцам спасибо! Без патетики и особого шума помогают как могут.
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07.10.2022 21:13
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07.10.2022 20:59 Відповісти
Гарна новина...
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07.10.2022 21:01 Відповісти
іспанське видання EL Pais з посиланням на власні джерела в уряді написало, що Іспанія прийняла рішення передати Україні партію озброєння, як то Leopard 2A4 та зенітно-ракетні комплекси малої дальності Aspide, точніше - Skyguard-Aspide
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07.10.2022 21:02 Відповісти
, хороший меч високої технології
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07.10.2022 21:05 Відповісти
Spada - меч, Aspide - гадюка. Меч гадюки?
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07.10.2022 21:06 Відповісти
Трохи уяви і буде отруйне жало.
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07.10.2022 21:07 Відповісти
+
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07.10.2022 21:50 Відповісти
А взагалі, Aspide, також можна перекласти як злобний.
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07.10.2022 21:12 Відповісти
Ну, с натяжкой...Вообще, есть библейское слово "Аспид".
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07.10.2022 21:14 Відповісти
Аспид это вид древней италльянской пушки
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07.10.2022 22:45 Відповісти
жало итал. комплекс то из Италии а ракета в нем родом из США
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07.10.2022 23:44 Відповісти
Антимопеды
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07.10.2022 21:10 Відповісти
Испанцам спасибо! Без патетики и особого шума помогают как могут.
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07.10.2022 21:13 Відповісти
Это да, и далеко не в первый раз
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07.10.2022 21:38 Відповісти
Баски обязывают
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07.10.2022 22:20 Відповісти
Коли йдеться про ЗРК Aspide від Іспанії, то йдеться про комплекс, який має дві пускові на чотири ракети Aspide у кожній, а також дві зенітки GDF.
Останні мають два спарених ствола калібром 35-мм, що дозволяють вести ефективний вогонь на дальність до 3,5-4 км, а темп стрільби становить до 1100 пострілів за секунду. Ця артилерійська система є основою зенітної самохідної установки Gepard.
Характеристики ЗРК із зенітними ракетами Aspide у версії SHORAD
Дальність виявлення цілей: 20 км
Максимальна дальність поразки цілей: до 12 км.
Максимальна висота ураження цілей: до 6 км.
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07.10.2022 21:21 Відповісти
Ну вот, прекрасная контра против мопедов и вертолетов, жалко что мало, ну ничего ю, с миру по нитке. Забавно что ВСУ скоро будут в книге рекордов Гиннеса по разнообразию вооружения.
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07.10.2022 21:41 Відповісти
Притом сбитый шахид не факт, что взорвется. Можно будет сделать из стеклоткани новый корпус и крылья по матрице из целого шахида и затем штамповать сколько хочешь, заменить погнутый винт при падении и, изучив их управление и сделав альтернативное, атаковать в ответ кацапов. То есть помимо разницы цена дрона минус цена патронов и срок службы ПВО до обслуживания и ремонта, можно еще получить атакующее оружие в ответ. Разминировать взрывчатку у упавшего дрона можно своим мелким дроном с мини-моторчиком с диском пильным, который перережет провода к детонатору и все надежно и безопасно для людей.

Но в целом надо потенциально считать угрозу, что кацапы могут слизать корпус с малозаметной цели (скажем, тренировочную ракету-мишень по отработке пусков ПВО по ней, правда у кацапов до сих это делали 30-40летней давности ракеты, но вдруг есть какие-то чертежи) и летать на них, перенеся начинку внутрь этой ракеты, ну и РЛС гепардов и этой штуки может не факт, что такую мелкую цель сможет захватить. Все равно надо сделать упор на неисправимый недостаток: поршневой движок с огромным шумом.
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07.10.2022 21:50 Відповісти
Взагалі-то існує така річ, як глушник. Звісно буде не така потужність двигуна, та ще й кудись його вліпити треба, але...
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07.10.2022 22:03 Відповісти
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07.10.2022 22:11 Відповісти
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07.10.2022 22:13 Відповісти
Хуани ведуть себе пристойніше чим довбані Ганси. Хоча здавалося би...нахрен воно їм треба...Все таки німці-це ху@ня.
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07.10.2022 21:22 Відповісти
ху@ня это ты и твой гнилой пост!без немецкого,,одобрямс"хрен что бы вы получили,тебе тупорылому никогда не понять немцев,в отличие от тебя горлопана тупоголового они всё делают по тихому и ,,тихою сапою" (им и в хрен твои ,,оценки"не упираются) таким как ты главное чтоб на заборе было написано п**да и ты хрен сломаеш чтоб убедиться что это всё таки всего лиш забор(на котором написано это дивное слово)
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07.10.2022 21:45 Відповісти
Нах пошёл,долбо@б.
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08.10.2022 06:50 Відповісти
Прияитно наблюдать за дискуссией патриотов!
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08.10.2022 10:14 Відповісти
А ты-то кто такой? Коллаборант? Предатель? Сволочь? Ведь гляжу для тебя "патриот"-это что-то ужасное😱
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08.10.2022 11:22 Відповісти
Прежде чем вопросы задавать - открой учебник на странце "ирония".
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09.10.2022 09:59 Відповісти
Тебе сутки понадобились,чтобы допереть,что ты сыронизировал?😦
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09.10.2022 17:12 Відповісти
тебе, чтобы понять это, и трое суток не помогли....
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10.10.2022 09:44 Відповісти
Твоё остроумие просто феерично.🤦
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10.10.2022 11:10 Відповісти
Дякуємо.
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07.10.2022 21:57 Відповісти
Іспанія ЗРК дає, красавці, Германія ЗРК свої теж дають, США понятно, Великобританія теж, Італія та Японії щось нема в цій поважній компанії, це вже як знак порядності, допомога ЗРК, ми в вас віремо!!!!
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07.10.2022 22:01 Відповісти
Япония после признания оккупации курил, теперь будет
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07.10.2022 22:23 Відповісти
Российский МТ-ЛБ попал в засаду украинских солдат и врезался в дом. Нога российского солдата придавлена рухнувшей стеной. Когда украинский боец пытается помочь, россиянин просит добить его, на что получает ответ - мы не вы

https://twitter.com/i/status/1578147684804087808
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07.10.2022 22:14 Відповісти
Ну как бы да. С другой стороны, теперь этого выродка надо эвакуировать в тыл, т.е. задействовать транспорт/горючее, потом его надо лечить, т.е. тратить драгоценные мед.ресурсы, потом содержать т.е. тратить на него, грубо говоря, бабло. И в финале выбл.дка отпустят на срашу, где он в телевизор расскажет, как над ним издевались биндеровцы.
Короче говоря, всем было бы лучше, если б он сдох там на этой куче кирпича.
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08.10.2022 00:00 Відповісти
 
 