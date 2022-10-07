Українські військові навчаються в Іспанії користуватись ЗРК Spada Aspide
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Українські військовослужбовці на авіабазі Сарагоса в Іспанії розпочали вивчення застосування зенітної системи Aspide.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Українські військові проходять інструктаж щодо використання зенітної системи, яка дозволить їм діяти автономно в районі бойових дій. Навчання було поділено на дві частини: одна для системних операторів та інша для обслуговуючого персоналу (зброярі, механіки та електронники)", - йдеться в повідомленні Міністерство оборони Іспанії.
Загалом навчання проходять 19 українських військовослужбовців. Очікується, що військовослужбовці завершать навчання 14 жовтня. Крім того, 1 листопада в Іспанії очікують на прибуття нового загону українських військових.
Наголошується, що місія з надання допомоги у військовій підготовці є частиною заходів підтримки Європейським Союзом України, які обговорювалися на зустрічі міністрів оборони, організованій у Празі в серпні.
"Іспанія почувається дуже близькою до України, і ми будемо надавати підтримку доти, доки Україна повністю не виграє цієї війни. Ми дуже раді, що можемо допомогти вам. Україна подає приклад світу, це приклад для всіх громадян, а також для іспанських військових", - заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час відвідин авіабази.
Наземний зенітно-ракетний комплекс Spada Aspide, також відомий як Skyguard Aspide, є сухопутним ЗРК малої дальності для протиповітряної оборони певних районів чи об'єктів. Комплекс може застосовуватися проти літаків, гелікоптерів, а також літальних апаратів, що пілотуються дистанційно, включно з ракетами класу "повітря-земля". Для стрільби використовується керована ракета Aspide з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення, яка потребує підсвічування цілі з носія.
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Останні мають два спарених ствола калібром 35-мм, що дозволяють вести ефективний вогонь на дальність до 3,5-4 км, а темп стрільби становить до 1100 пострілів за секунду. Ця артилерійська система є основою зенітної самохідної установки Gepard.
Характеристики ЗРК із зенітними ракетами Aspide у версії SHORAD
Дальність виявлення цілей: 20 км
Максимальна дальність поразки цілей: до 12 км.
Максимальна висота ураження цілей: до 6 км.
Но в целом надо потенциально считать угрозу, что кацапы могут слизать корпус с малозаметной цели (скажем, тренировочную ракету-мишень по отработке пусков ПВО по ней, правда у кацапов до сих это делали 30-40летней давности ракеты, но вдруг есть какие-то чертежи) и летать на них, перенеся начинку внутрь этой ракеты, ну и РЛС гепардов и этой штуки может не факт, что такую мелкую цель сможет захватить. Все равно надо сделать упор на неисправимый недостаток: поршневой движок с огромным шумом.
https://twitter.com/i/status/1578147684804087808
Короче говоря, всем было бы лучше, если б он сдох там на этой куче кирпича.