Страны ЕС достигли консенсуса по поводу тренировочной миссии для украинских воинов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Страны Евросоюза достигли консенсуса о создании совместной тренировочной миссии для подготовки украинских военных.
Об этом сказал премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Томаш Фиала на брифинге после неформальной встречи лидеров в Праге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я приветствую консенсус по поводу тренировочной миссии для украинских военных в ЕС. Это важный шаг, который поможет Украине держаться дальше", - сказал он.
Фиала не сообщил конкретных деталей, по которым лидеры достигли согласия по этому вопросу.
Перед встречей главный дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что призывает лидеров поддержать выделение нового транша военной помощи Украине и учебную миссию.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vlad Cheh
показать весь комментарий07.10.2022 21:41 Ответить Мне нравится 0
Ірландія
показать весь комментарий07.10.2022 21:43 Ответить Мне нравится 5
Pavlik Morozov 606ce595
показать весь комментарий07.10.2022 22:11 Ответить Мне нравится 1
Amber
показать весь комментарий08.10.2022 00:39 Ответить Мне нравится 1
Ірландія
показать весь комментарий07.10.2022 21:41 Ответить Мне нравится 5
Михаил Сомов e93c7ea8
показать весь комментарий07.10.2022 21:57 Ответить Мне нравится 1
Aleksey NotBad
показать весь комментарий07.10.2022 23:43 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...