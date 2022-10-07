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Страны ЕС достигли консенсуса по поводу тренировочной миссии для украинских воинов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

навчання,зсу,тренування

Страны Евросоюза достигли консенсуса о создании совместной тренировочной миссии для подготовки украинских военных.

Об этом сказал премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Томаш Фиала на брифинге после неформальной встречи лидеров в Праге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я приветствую консенсус по поводу тренировочной миссии для украинских военных в ЕС. Это важный шаг, который поможет Украине держаться дальше", - сказал он.

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Фиала не сообщил конкретных деталей, по которым лидеры достигли согласия по этому вопросу.

Перед встречей главный дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что призывает лидеров поддержать выделение нового транша военной помощи Украине и учебную миссию.
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Сколько на данный момент военнослужащих ВСУ проходят обучение на танках Леоперд, на танках Абрамс, на самолетах Ф-16/Ф-18 и на апачах? Это же не является совсекретной информацией, а наоборот лучше открыто об этом заявлять. И никто не требует показывать технику последних модификаций, 90-ые-нулевые отлично подойдут.
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07.10.2022 21:41 Ответить
Воно тобі нах надо кацапчик ? ***** свої жигулі бо не на всих вистачить !
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07.10.2022 21:43 Ответить
З якою метою цікавитесь
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07.10.2022 22:11 Ответить
Біьльше не цікавиться 😠
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08.10.2022 00:39 Ответить
Круто ! Тепер наша армія буде ще крутішою , а кацапська могилішою
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07.10.2022 21:41 Ответить
Обучение это хороший бонус. Спасибо ЕС и отдельно чехам.
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07.10.2022 21:57 Ответить
Очень хорошая новость
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07.10.2022 23:43 Ответить
 
 