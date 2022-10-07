Страны ЕС достигли консенсуса по поводу тренировочной миссии для украинских воинов

Страны Евросоюза достигли консенсуса о создании совместной тренировочной миссии для подготовки украинских военных.

Об этом сказал премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Томаш Фиала на брифинге после неформальной встречи лидеров в Праге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я приветствую консенсус по поводу тренировочной миссии для украинских военных в ЕС. Это важный шаг, который поможет Украине держаться дальше", - сказал он.

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Фиала не сообщил конкретных деталей, по которым лидеры достигли согласия по этому вопросу.

Перед встречей главный дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что призывает лидеров поддержать выделение нового транша военной помощи Украине и учебную миссию.