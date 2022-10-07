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Країни ЄС досягли консенсусу щодо тренувальної місії для українських воїнів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

навчання,зсу,тренування

Країни Євросоюзу досягли консенсусу щодо створення спільної тренувальної місії для підготовки українських військових.

Про це сказав прем’єр головуючої у Раді ЄС Чехії Петр Фіала на брифінгу після неформальної зустрічі лідерів у Празі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я вітаю консенсус щодо тренувальної місії для українських військових у ЄС. Це важливий крок, який допоможе Україні триматися далі", - сказав він.

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Фіала не повідомив конкретних деталей, щодо яких лідери досягли згоди у цьому питанні.

Перед зустріччю головний дипломат ЄС Жозеп Боррель казав, що закликатиме лідерів підтримати виділення нового траншу військової допомоги Україні і навчальну місію.
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Сколько на данный момент военнослужащих ВСУ проходят обучение на танках Леоперд, на танках Абрамс, на самолетах Ф-16/Ф-18 и на апачах? Это же не является совсекретной информацией, а наоборот лучше открыто об этом заявлять. И никто не требует показывать технику последних модификаций, 90-ые-нулевые отлично подойдут.
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07.10.2022 21:41 Відповісти
Воно тобі нах надо кацапчик ? ***** свої жигулі бо не на всих вистачить !
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07.10.2022 21:43 Відповісти
З якою метою цікавитесь
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07.10.2022 22:11 Відповісти
Біьльше не цікавиться 😠
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08.10.2022 00:39 Відповісти
Круто ! Тепер наша армія буде ще крутішою , а кацапська могилішою
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07.10.2022 21:41 Відповісти
Обучение это хороший бонус. Спасибо ЕС и отдельно чехам.
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07.10.2022 21:57 Відповісти
Очень хорошая новость
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07.10.2022 23:43 Відповісти
 
 