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Сообщения о разногласиях внутри Кремля подрывают видимость стабильности режима Путина, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Информация о разногласиях внутри Кремля, обнародованная западными СМИ, стремительно распространяется в РФ, подрывая видимость стабильности режима российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что слухи о противостоянии в ближайшем окружении диктатора "подорвали впечатление силы и контроля", которые Путин пытался изобразить в течение более 20 лет своего правления.

"Некоторые российские милблогеры после резкой критики главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в сторону российского высшего военного командования начали предполагать, что у Кремля есть две фракции", - указали в ISW.

Специалисты рассказали, что Кадыров и Пригожин являются частью фракции, стремящейся продолжать войну и достигать своих идеологических целей независимо от цены.

В то же время, оппозиционная к ним фракция состоит из чиновников, которые хотят вести переговоры с Западом, чтобы сохранить свои активы и резиденции, но слишком боятся прямого противостояния с Путиным.

В Институте изучения войны объяснили, что презентация фундаментальных разногласий в ближайшем окружении Путина и вызовы его решению, даже если они тихие, могут изобразить диктатора слабым.

"Правдивость или ошибочность этой презентации менее важна, чем ее введение в аудиторию, на которую Путин больше всего полагается для дальнейшей поддержки в своей войне", - добавили аналитики.

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Топ комментарии
+13
Поздравляем путина с ДР...
Последним!!!
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08.10.2022 06:38
+10
Там вся країна - Путін. Прибереш одного - прийде інший. Такий же. То не Путін ворог. Ворог - Росія.
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08.10.2022 06:46
+5
Одні і інші хочуть смерті пуйла. Цікава ситуація на росії. Смута...
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08.10.2022 06:50
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Поздравляем путина с ДР...
Последним!!!
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08.10.2022 06:38 Ответить
Там вся країна - Путін. Прибереш одного - прийде інший. Такий же. То не Путін ворог. Ворог - Росія.
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08.10.2022 06:46 Ответить
"Ворог - росія" - це факт! Але інший вже такий не буде, тому, що того авторитету і страху серед москалів до нового президента вже не буде! Тим більше серед високопосадовців виникнуть амбіційні розбіжності - а чому він, а не я!? А це вже близько до хаосу.
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08.10.2022 08:32 Ответить
дякую, Кеп
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08.10.2022 06:49 Ответить
Одні і інші хочуть смерті пуйла. Цікава ситуація на росії. Смута...
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08.10.2022 06:50 Ответить
Водночас опозиційна до них фракція складається з урядовців, які хочуть вести переговори із Заходом, щоб зберегти свої активи та резиденції, але надто бояться прямого протистояння з Путіним Джерело: https://censor.net/ua/n3372275

Скорее россию сохранить пока это возможно

Запад уже не отступит

Надоест и по РФ шарахнут
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08.10.2022 07:26 Ответить
https://t.me/varlamov_news/35069
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08.10.2022 08:09 Ответить
Зачем Рамзанке Дырову или Повару вообще ОРДЛО или Крым? Да срать они хотели на эти разваленные территории без всего ценного, а уж на людей, кто там живет, им вообще настолько срать, насколько это возможно. Кафыров и Пригожин не будут воевать против нас. Они идут на Москву, грабить и убивать на Москве, захватывать власть на Москве. Там есть и деньги, и слабая армия с мусорами, и терпильные рабы, согласные служить и последнее, наверное, самое приятное и ценное. Вся их воинская риторика это просто отвлечение внимания, рекрутинга неопределившихся и забор к себе большое экипировки и техники из армии. Вообще, на России нету людей, кто не считает ОРДЛОшников за предателей Родины, их жен за проституток, кто с купюрой в 5000 рублей стоит с радостью за погибшего мужа, а крымчан считают за зарвавшуюся сволочь, которая обирала их везде от мусоров на дорогах до откровенного вымогательства за вонючий отель и водичку, в которую канализацию вывели штук 30 труб разнообразных, глотнешь один раз и сри потом в толчке несколько суток, еще и температура под 40 будет. Они итак русских не особо уважают, считают их за терпил и говно, но вот именно ордлошников и крымчан, ну может еще с Гагр этих абхазцев тоже примерно также, их просто презирают и никогда за них воевать не будут.
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08.10.2022 09:55 Ответить
Ху@ ло ще не здохло ? Дивно
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08.10.2022 10:28 Ответить
 
 