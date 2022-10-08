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Повідомлення про розбіжності всередині Кремля підривають видимість стабільності режиму Путіна, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Інформація про розбіжності всередині Кремля, яку оприлюднили західні ЗМІ, стрімко поширюється в РФ, підриваючи видимість стабільності режиму російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що чутки про протистояння у найближчому оточенні диктатора "підірвали враження сили та контролю", які Путін намагався зобразити протягом понад 20 років свого правління.

"Деякі російські мілблогери після різкої критики глави Чечні Рамзана Кадирова та керівника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина в бік російського вищого військового командування почали припускати, що в Кремлі є дві фракції", - вказали в ISW.

Фахівці розповіли, що Кадиров і Пригожин є частиною фракції, яка прагне продовжувати війну та досягати своїх ідеологічних цілей незалежно від ціни.

Водночас опозиційна до них фракція складається з урядовців, які хочуть вести переговори із Заходом, щоб зберегти свої активи та резиденції, але надто бояться прямого протистояння з Путіним.

В Інституті вивчення війни пояснили, що презентація фундаментальних розбіжностей у найближчому оточенні Путіна та виклики його рішенням, навіть якщо вони тихі, можуть зобразити диктатора слабким.

"Правдивість чи хибність цієї презентації менш важлива, ніж її введення в аудиторію, на яку Путін найбільше покладається для подальшої підтримки у своїй війні", - додали аналітики.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Поздравляем путина с ДР...
Последним!!!
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08.10.2022 06:38
+10
Там вся країна - Путін. Прибереш одного - прийде інший. Такий же. То не Путін ворог. Ворог - Росія.
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08.10.2022 06:46
+5
Одні і інші хочуть смерті пуйла. Цікава ситуація на росії. Смута...
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08.10.2022 06:50
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Поздравляем путина с ДР...
Последним!!!
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08.10.2022 06:38 Відповісти
Там вся країна - Путін. Прибереш одного - прийде інший. Такий же. То не Путін ворог. Ворог - Росія.
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08.10.2022 06:46 Відповісти
"Ворог - росія" - це факт! Але інший вже такий не буде, тому, що того авторитету і страху серед москалів до нового президента вже не буде! Тим більше серед високопосадовців виникнуть амбіційні розбіжності - а чому він, а не я!? А це вже близько до хаосу.
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08.10.2022 08:32 Відповісти
дякую, Кеп
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08.10.2022 06:49 Відповісти
Одні і інші хочуть смерті пуйла. Цікава ситуація на росії. Смута...
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08.10.2022 06:50 Відповісти
Водночас опозиційна до них фракція складається з урядовців, які хочуть вести переговори із Заходом, щоб зберегти свої активи та резиденції, але надто бояться прямого протистояння з Путіним Джерело: https://censor.net/ua/n3372275

Скорее россию сохранить пока это возможно

Запад уже не отступит

Надоест и по РФ шарахнут
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08.10.2022 07:26 Відповісти
https://t.me/varlamov_news/35069
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08.10.2022 08:09 Відповісти
Зачем Рамзанке Дырову или Повару вообще ОРДЛО или Крым? Да срать они хотели на эти разваленные территории без всего ценного, а уж на людей, кто там живет, им вообще настолько срать, насколько это возможно. Кафыров и Пригожин не будут воевать против нас. Они идут на Москву, грабить и убивать на Москве, захватывать власть на Москве. Там есть и деньги, и слабая армия с мусорами, и терпильные рабы, согласные служить и последнее, наверное, самое приятное и ценное. Вся их воинская риторика это просто отвлечение внимания, рекрутинга неопределившихся и забор к себе большое экипировки и техники из армии. Вообще, на России нету людей, кто не считает ОРДЛОшников за предателей Родины, их жен за проституток, кто с купюрой в 5000 рублей стоит с радостью за погибшего мужа, а крымчан считают за зарвавшуюся сволочь, которая обирала их везде от мусоров на дорогах до откровенного вымогательства за вонючий отель и водичку, в которую канализацию вывели штук 30 труб разнообразных, глотнешь один раз и сри потом в толчке несколько суток, еще и температура под 40 будет. Они итак русских не особо уважают, считают их за терпил и говно, но вот именно ордлошников и крымчан, ну может еще с Гагр этих абхазцев тоже примерно также, их просто презирают и никогда за них воевать не будут.
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08.10.2022 09:55 Відповісти
Ху@ ло ще не здохло ? Дивно
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08.10.2022 10:28 Відповісти
 
 