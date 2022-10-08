Повідомлення про розбіжності всередині Кремля підривають видимість стабільності режиму Путіна, - ISW

Інформація про розбіжності всередині Кремля, яку оприлюднили західні ЗМІ, стрімко поширюється в РФ, підриваючи видимість стабільності режиму російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що чутки про протистояння у найближчому оточенні диктатора "підірвали враження сили та контролю", які Путін намагався зобразити протягом понад 20 років свого правління.

"Деякі російські мілблогери після різкої критики глави Чечні Рамзана Кадирова та керівника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина в бік російського вищого військового командування почали припускати, що в Кремлі є дві фракції", - вказали в ISW.

Фахівці розповіли, що Кадиров і Пригожин є частиною фракції, яка прагне продовжувати війну та досягати своїх ідеологічних цілей незалежно від ціни.

Водночас опозиційна до них фракція складається з урядовців, які хочуть вести переговори із Заходом, щоб зберегти свої активи та резиденції, але надто бояться прямого протистояння з Путіним.

В Інституті вивчення війни пояснили, що презентація фундаментальних розбіжностей у найближчому оточенні Путіна та виклики його рішенням, навіть якщо вони тихі, можуть зобразити диктатора слабким.

"Правдивість чи хибність цієї презентації менш важлива, ніж її введення в аудиторію, на яку Путін найбільше покладається для подальшої підтримки у своїй війні", - додали аналітики.

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