Возле Кременчуга сбили несколько дронов-камикадзе, - мэр Малецкий

Сегодня в Кременчугском районе силы ПВО сбили несколько иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram городского головы Кременчуга Виталия Малецкого.

"Сегодня силами ПВО было сбито несколько воздушных целей в нашем регионе", – написал Малецкий.

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