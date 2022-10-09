РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4709 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 726 12

Возле Кременчуга сбили несколько дронов-камикадзе, - мэр Малецкий

дрон,збили

Сегодня в Кременчугском районе силы ПВО сбили несколько иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram городского головы Кременчуга Виталия Малецкого.

"Сегодня силами ПВО было сбито несколько воздушных целей в нашем регионе", – написал Малецкий.

Читайте также: Зенитчики Воздушных сил в Николаевской области сбили дрон-камикадзе из пулемета. ВИДЕО

Автор: 

Кременчуг (350) дроны (3869) Малецкий (4)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Россия мобилизуется не для того, чтобы добиться победы над Украиной, а для того, чтобы отсрочить поражение Кремля.

Юрий Бутусов, https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02q4izqZ4FiCdd8cHP6ysjfct84kW4b35DuHqQgNaDopkoHb3uxeFfEWoJ9Ba8GYHcl?__cft__[0]=AZXANBqcxmDn_jwZI4O64159e16RvC24jgJydpks8xuRFtzeQ3TjcAithhWmsiU9114vrl7LUxbPsodcBrCS2ZxY39Ga7s_lvqVwPXZ92iMhyaOTIsmyNa7L01P6DztGfTs&__tn__=%2CO%2CP-R «Фейсбук»
показать весь комментарий
09.10.2022 15:51
+7
Поважаю редактора. Патріот України
показать весь комментарий
09.10.2022 16:00
+3
УКРАЇНА ПРОМОВЧАЛА НА ПОСТАВКУ ІРАНОМ ДРОНІВ РОСІЇ!
показать весь комментарий
09.10.2022 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Россия мобилизуется не для того, чтобы добиться победы над Украиной, а для того, чтобы отсрочить поражение Кремля.

Юрий Бутусов, https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02q4izqZ4FiCdd8cHP6ysjfct84kW4b35DuHqQgNaDopkoHb3uxeFfEWoJ9Ba8GYHcl?__cft__[0]=AZXANBqcxmDn_jwZI4O64159e16RvC24jgJydpks8xuRFtzeQ3TjcAithhWmsiU9114vrl7LUxbPsodcBrCS2ZxY39Ga7s_lvqVwPXZ92iMhyaOTIsmyNa7L01P6DztGfTs&__tn__=%2CO%2CP-R «Фейсбук»
показать весь комментарий
09.10.2022 15:51 Ответить
Поважаю редактора. Патріот України
показать весь комментарий
09.10.2022 16:00 Ответить
УКРАЇНА ПРОМОВЧАЛА НА ПОСТАВКУ ІРАНОМ ДРОНІВ РОСІЇ!
показать весь комментарий
09.10.2022 16:06 Ответить
Під "держава" ви маєте на увазі Єрмаків? Логіка є?
показать весь комментарий
09.10.2022 17:53 Ответить
про що мелеш отрок? Україна даже посла ірану нах вигнала. як ще потужніше реагувати? тегеран взяти, чи що?
показать весь комментарий
09.10.2022 22:08 Ответить
Я еще и подумал тогда что взрывы не такие как от ракет.
показать весь комментарий
09.10.2022 16:54 Ответить
Москалі, Украінці надали віру вам, Украінці і відспівають вас!!
Не втечете від себе та своєї, брехливої, історії !!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх зкацапленим крисам, що наживаються на смертях Українців !!
🇺🇦⚔️‼️❤️👏✌️👍🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇫🇮🇪🇪🇦🇿🇯🇵🇮🇩🇳🇴🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇸🇪🇩🇪🇪🇺👏👏👍🇺🇦⚔️‼️❤️😡✊😡
показать весь комментарий
09.10.2022 17:21 Ответить
я бачив тільки збития одного .летіли як завжди з південного сходу ..Як їх так далеко ПВО пускає ..Біла Церква - 2
показать весь комментарий
09.10.2022 17:42 Ответить
ппо власного виробництва майже немає, звідси і відповідь чому її недостатньо щоб весь периметр перекрити..

Після Вагнергейту та здачі Херсону які ще питання до "влади*ОПг...
показать весь комментарий
09.10.2022 17:56 Ответить
Може досить хлопцям не зараховувати збиті іранські дрони? Ще і гільзи треба збирати.
показать весь комментарий
09.10.2022 19:36 Ответить
Малецкий тварь, построил жилдом на центральной площади города, в марте пытался отобрать розданую беженцам гуманитарку...
показать весь комментарий
09.10.2022 20:22 Ответить
на ремонт парку Воїнів-інтернаціоналістів виділили 3 ляма в 2022 році
показать весь комментарий
09.10.2022 20:24 Ответить
 
 