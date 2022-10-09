Возле Кременчуга сбили несколько дронов-камикадзе, - мэр Малецкий
Сегодня в Кременчугском районе силы ПВО сбили несколько иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram городского головы Кременчуга Виталия Малецкого.
"Сегодня силами ПВО было сбито несколько воздушных целей в нашем регионе", – написал Малецкий.
Топ комментарии
+10 Bob Fayn
показать весь комментарий09.10.2022 15:51
+7 Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий09.10.2022 16:00
+3 Дмитро Карпенко
показать весь комментарий09.10.2022 16:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Юрий Бутусов, https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02q4izqZ4FiCdd8cHP6ysjfct84kW4b35DuHqQgNaDopkoHb3uxeFfEWoJ9Ba8GYHcl?__cft__[0]=AZXANBqcxmDn_jwZI4O64159e16RvC24jgJydpks8xuRFtzeQ3TjcAithhWmsiU9114vrl7LUxbPsodcBrCS2ZxY39Ga7s_lvqVwPXZ92iMhyaOTIsmyNa7L01P6DztGfTs&__tn__=%2CO%2CP-R «Фейсбук»
Не втечете від себе та своєї, брехливої, історії !!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх зкацапленим крисам, що наживаються на смертях Українців !!
🇺🇦⚔️‼️❤️👏✌️👍🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇫🇮🇪🇪🇦🇿🇯🇵🇮🇩🇳🇴🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇸🇪🇩🇪🇪🇺👏👏👍🇺🇦⚔️‼️❤️😡✊😡
Після Вагнергейту та здачі Херсону які ще питання до "
влади*ОПг...