Біля Кременчука збили кілька дронів-камікадзе, - мер Малецький
Сьогодні у Кременчуцькому районі сили ППО збили кілька іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram міського голови Кременчука Віталія Малецького.
"Сьогодні силами ППО було збито декілька повітряних цілей у нашому регіоні", - написав Малецький.
Топ коментарі
+10 Bob Fayn
показати весь коментар09.10.2022 15:51
+7 Валентина Саюн #523841
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+3 Дмитро Карпенко
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