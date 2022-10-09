Біля Кременчука збили кілька дронів-камікадзе, - мер Малецький

Сьогодні у Кременчуцькому районі сили ППО збили кілька іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram міського голови Кременчука Віталія Малецького.

"Сьогодні силами ППО було збито декілька повітряних цілей у нашому регіоні", - написав Малецький.

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