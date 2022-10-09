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Біля Кременчука збили кілька дронів-камікадзе, - мер Малецький

дрон,збили

Сьогодні у Кременчуцькому районі сили ППО збили кілька іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram міського голови Кременчука Віталія Малецького.

"Сьогодні силами ППО було збито декілька повітряних цілей у нашому регіоні", - написав Малецький. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кременчуцькому районі Полтавщини спрацювала ППО, - Лунін

Автор: 

Кременчук (293) дрони (4650) Малецький (6)


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Топ коментарі
+10
Россия мобилизуется не для того, чтобы добиться победы над Украиной, а для того, чтобы отсрочить поражение Кремля.

Юрий Бутусов, https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02q4izqZ4FiCdd8cHP6ysjfct84kW4b35DuHqQgNaDopkoHb3uxeFfEWoJ9Ba8GYHcl?__cft__[0]=AZXANBqcxmDn_jwZI4O64159e16RvC24jgJydpks8xuRFtzeQ3TjcAithhWmsiU9114vrl7LUxbPsodcBrCS2ZxY39Ga7s_lvqVwPXZ92iMhyaOTIsmyNa7L01P6DztGfTs&__tn__=%2CO%2CP-R «Фейсбук»
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09.10.2022 15:51
+7
Поважаю редактора. Патріот України
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09.10.2022 16:00
+3
УКРАЇНА ПРОМОВЧАЛА НА ПОСТАВКУ ІРАНОМ ДРОНІВ РОСІЇ!
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09.10.2022 16:06
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Россия мобилизуется не для того, чтобы добиться победы над Украиной, а для того, чтобы отсрочить поражение Кремля.

Юрий Бутусов, https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02q4izqZ4FiCdd8cHP6ysjfct84kW4b35DuHqQgNaDopkoHb3uxeFfEWoJ9Ba8GYHcl?__cft__[0]=AZXANBqcxmDn_jwZI4O64159e16RvC24jgJydpks8xuRFtzeQ3TjcAithhWmsiU9114vrl7LUxbPsodcBrCS2ZxY39Ga7s_lvqVwPXZ92iMhyaOTIsmyNa7L01P6DztGfTs&__tn__=%2CO%2CP-R «Фейсбук»
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09.10.2022 15:51 Відповісти
Поважаю редактора. Патріот України
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09.10.2022 16:00 Відповісти
УКРАЇНА ПРОМОВЧАЛА НА ПОСТАВКУ ІРАНОМ ДРОНІВ РОСІЇ!
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09.10.2022 16:06 Відповісти
Під "держава" ви маєте на увазі Єрмаків? Логіка є?
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09.10.2022 17:53 Відповісти
про що мелеш отрок? Україна даже посла ірану нах вигнала. як ще потужніше реагувати? тегеран взяти, чи що?
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09.10.2022 22:08 Відповісти
Я еще и подумал тогда что взрывы не такие как от ракет.
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09.10.2022 16:54 Відповісти
Москалі, Украінці надали віру вам, Украінці і відспівають вас!!
Не втечете від себе та своєї, брехливої, історії !!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх зкацапленим крисам, що наживаються на смертях Українців !!
🇺🇦⚔️‼️❤️👏✌️👍🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇫🇮🇪🇪🇦🇿🇯🇵🇮🇩🇳🇴🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇸🇪🇩🇪🇪🇺👏👏👍🇺🇦⚔️‼️❤️😡✊😡
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09.10.2022 17:21 Відповісти
я бачив тільки збития одного .летіли як завжди з південного сходу ..Як їх так далеко ПВО пускає ..Біла Церква - 2
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09.10.2022 17:42 Відповісти
ппо власного виробництва майже немає, звідси і відповідь чому її недостатньо щоб весь периметр перекрити..

Після Вагнергейту та здачі Херсону які ще питання до "влади*ОПг...
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09.10.2022 17:56 Відповісти
Може досить хлопцям не зараховувати збиті іранські дрони? Ще і гільзи треба збирати.
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09.10.2022 19:36 Відповісти
Малецкий тварь, построил жилдом на центральной площади города, в марте пытался отобрать розданую беженцам гуманитарку...
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09.10.2022 20:22 Відповісти
на ремонт парку Воїнів-інтернаціоналістів виділили 3 ляма в 2022 році
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09.10.2022 20:24 Відповісти
 
 