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У Кременчуцькому районі Полтавщини спрацювала ППО, - Лунін

ппо

Вдень 9 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги у Кременчуцькому районі Полтавщини спрацювала ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кременчуцькому районі спрацювала ППО. Зберігаємо спокій і залишаємося в укриттях!", - повідомив Лунін.

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Автор: 

Кременчук (293) ППО (3165) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1102)


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Бісяться виродки, нічого кінець оркостана в дорозі
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09.10.2022 12:48 Відповісти
ПЕВЕО
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09.10.2022 12:51 Відповісти
Добре , що ніхто не постраждав 🙁
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09.10.2022 13:04 Відповісти
тут сирена повітряної тривоги щодня, а то й не по одному разу. Щось кудись летить. в сільській місцевості легше - немає великих об'єктів інфраструктури чи військових з'єднань.
Але магазини і заправки в нас під час тривоги не працюють. От і стоять люди під магазином, чекають на відміну тривоги.
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09.10.2022 13:15 Відповісти
кляті підори
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09.10.2022 13:35 Відповісти
Только в поле присел передохнуть тут как гупнет.
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09.10.2022 15:44 Відповісти
 
 