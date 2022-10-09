У Кременчуцькому районі Полтавщини спрацювала ППО, - Лунін
Вдень 9 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги у Кременчуцькому районі Полтавщини спрацювала ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"У Кременчуцькому районі спрацювала ППО. Зберігаємо спокій і залишаємося в укриттях!", - повідомив Лунін.
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Але магазини і заправки в нас під час тривоги не працюють. От і стоять люди під магазином, чекають на відміну тривоги.