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Протягом дня на Полтавщині проводитимуть навчальні стрільби

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

навчання,британія

Також на одному з гранітних кар’єрів у Кременчуцькій ТГ відбудеться контрольований плановий вибух.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ

"5 жовтня на території Полтавської, Піщанської та Градизької громад проводитимуть навчальні стрільби. Також на одному з гранітних кар'єрів у Кременчуцькій ТГ відбудеться контрольований плановий вибух", - повідомив Лунін.

Крім того, протягом дня у Полтавському районі працюватимуть вибухотехніки поліції. Буде 6 вибухів. 

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Автор: Марина Макєєва
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Також на одному з гранітних кар'єрів у Кременчуцькій ТГ відбудеться контрольований плановий вибух", - повідомив Лунін. - Мабуть на кар'єрі Юзика. Дороги - то святе.
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05.10.2022 12:11 Відповісти
 
 