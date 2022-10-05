Протягом дня на Полтавщині проводитимуть навчальні стрільби
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Також на одному з гранітних кар’єрів у Кременчуцькій ТГ відбудеться контрольований плановий вибух.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ,
"5 жовтня на території Полтавської, Піщанської та Градизької громад проводитимуть навчальні стрільби. Також на одному з гранітних кар'єрів у Кременчуцькій ТГ відбудеться контрольований плановий вибух", - повідомив Лунін.
Крім того, протягом дня у Полтавському районі працюватимуть вибухотехніки поліції. Буде 6 вибухів.
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показати весь коментар05.10.2022 12:11 Відповісти Мені подобається 0
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