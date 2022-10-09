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Новости Война
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В Кременчугском районе Полтавщины сработала ПВО, - Лунин

ппо

Днем 9 октября во время объявленной воздушной тревоги в Кременчугском районе Полтавщины сработала ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"В Кременчугском районе сработала ПВО. Сохраняем спокойствие и остаемся в укрытиях!" - сообщил Лунин.

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Кременчуг (350) ПВО (2727) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1147)


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Бісяться виродки, нічого кінець оркостана в дорозі
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09.10.2022 12:48 Ответить
ПЕВЕО
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09.10.2022 12:51 Ответить
Добре , що ніхто не постраждав 🙁
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09.10.2022 13:04 Ответить
тут сирена повітряної тривоги щодня, а то й не по одному разу. Щось кудись летить. в сільській місцевості легше - немає великих об'єктів інфраструктури чи військових з'єднань.
Але магазини і заправки в нас під час тривоги не працюють. От і стоять люди під магазином, чекають на відміну тривоги.
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09.10.2022 13:15 Ответить
кляті підори
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09.10.2022 13:35 Ответить
Только в поле присел передохнуть тут как гупнет.
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09.10.2022 15:44 Ответить
 
 