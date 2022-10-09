В Кременчугском районе Полтавщины сработала ПВО, - Лунин
Днем 9 октября во время объявленной воздушной тревоги в Кременчугском районе Полтавщины сработала ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"В Кременчугском районе сработала ПВО. Сохраняем спокойствие и остаемся в укрытиях!" - сообщил Лунин.
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Але магазини і заправки в нас під час тривоги не працюють. От і стоять люди під магазином, чекають на відміну тривоги.