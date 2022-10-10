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Военный самолет Су-25 разбился в России

су-25

В Ростовской области вчера днем разбился штурмовик Су-25. О его падении стало известно только сегодня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Су-25 вылетел с аэродрома в/ч 75 391 на боевой вылет. По словам источника в силовых структурах РФ, самолет упал 9 октября у хутора Рогалик в Миллеровском районе. Сообщается, что в результате крушения российского реактивного штурмовика пилот погиб - из-за не сработавшей системы катапультирования он не смог покинуть самолет.

Таким образом, за 9 октября в Ростовской области упало как минимум два российских военных самолета. В обоих случаях главной причиной аварии рассматривается техническая неисправность.

Напомним, что вчера в Ростовской области упал самолет Су-24. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Читайте также: В Лимане обнаружили обломки российского бомбардировщика Су-34, о уничтожении которого не сообщали. ФОТОрепортаж

Автор: 

авария (1284) россия (95326) самолет (3587)


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Топ комментарии
+24
Туди йому й дорога
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10.10.2022 18:39
+20
Сльёзы мишают мине гаварить!
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10.10.2022 18:39
+16
добра добра новина
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10.10.2022 18:39
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Це вже другий.....
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10.10.2022 18:37 Ответить
Це гут !
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10.10.2022 19:07 Ответить
Це аллес гут!
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10.10.2022 19:09 Ответить
розвалився сам, чи хтось допоміг?
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10.10.2022 23:49 Ответить
Туди йому й дорога
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10.10.2022 18:39 Ответить
добра добра новина
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10.10.2022 18:39 Ответить
Сльёзы мишают мине гаварить!
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10.10.2022 18:39 Ответить
***** ,а шо такое...
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10.10.2022 18:39 Ответить
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10.10.2022 18:40 Ответить
Зв1ри, випуст1ть енота! Та не танцюе в1н, а так виявляе стан пригн1ченост1 та безвиход1. В1н б1дний плаче без сл1з, а його мучител1 танцюють з радощ1в. А коли уб"ють -- то-то радощ1в буде !
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10.10.2022 19:52 Ответить
Очень хорошо. Значит на рашке уже не только старые самолеты откапывают а и криворуких мобиков в кабину запихивают
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10.10.2022 18:40 Ответить
Пілоту здаровʼя і харошєва настраєнія!
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10.10.2022 18:41 Ответить
Журналісти Цензора, вам не соромно? Що це за "бойовий виліт"? Не "бойовий виліт", а виліт нікчемної орківської гниди, що не достойна називатися льотчиком, підло кидать ракети по цивілам. Бачте, гниду навіть земля не винесла, падло впало і розхерачилося, бо чашу терпіння вже переповнено, а карма це не міф, а невідворотна реальність.
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10.10.2022 18:41 Ответить
Чудова новина , особливо коли кацапи дохнуть на своїй територіі , не долетівши до Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼
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10.10.2022 18:45 Ответить
То 9 все падало на росії, а сьогодня вони зі злості почали шмаляти все підряд, щоб ми не радовались.
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10.10.2022 18:46 Ответить
Ну и хрен с ним с ишаком кацапским !
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10.10.2022 18:46 Ответить
Одним смердючим кацапським підаром стало менше,що не може не радувати.
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10.10.2022 18:49 Ответить
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10.10.2022 18:57 Ответить
як там БЕТОН , мякий?
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10.10.2022 19:00 Ответить
як скловата
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10.10.2022 20:07 Ответить
никогда такого не было и вот опять
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10.10.2022 19:02 Ответить
Не был бы пилот лишнехромосомным - мог продать самолёт Украине
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10.10.2022 19:03 Ответить
Сьогодні, близько 14.30 години, на Херсонщині, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25.
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10.10.2022 19:05 Ответить
Hopefully, the negative take-offs like such will zero-in on the kremlin grounds. With the eventual bull-eye.
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10.10.2022 19:05 Ответить
Please try using more simple constructions, for not much people here know English well.
Cheers.
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10.10.2022 23:53 Ответить
Point taken. Will do!
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11.10.2022 00:32 Ответить
- Что случілас с сушкай?

- (улибаєтся) Ана разбілась
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10.10.2022 19:06 Ответить
шо вчера с су24
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10.10.2022 19:09 Ответить
Раніше я б пожалкував би а зараз скажу і *** з ним!! хай падаютьяк найбільше !!
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10.10.2022 19:10 Ответить
там специально портят катапультные кресла, что б в плен к нам не попадали
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10.10.2022 19:11 Ответить
Хорошая новость, нужно выпить.
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10.10.2022 19:11 Ответить
Вот это отлично, только желательно было бы, если бы такое происходило ежедневно и в больших количествах.
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10.10.2022 19:58 Ответить
можна на біс?
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10.10.2022 20:09 Ответить
yes-prosto pasjol za korablom na koncert kobzona
!!!!!!
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11.10.2022 22:31 Ответить
 
 