Военный самолет Су-25 разбился в России

В Ростовской области вчера днем разбился штурмовик Су-25. О его падении стало известно только сегодня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Су-25 вылетел с аэродрома в/ч 75 391 на боевой вылет. По словам источника в силовых структурах РФ, самолет упал 9 октября у хутора Рогалик в Миллеровском районе. Сообщается, что в результате крушения российского реактивного штурмовика пилот погиб - из-за не сработавшей системы катапультирования он не смог покинуть самолет.

Таким образом, за 9 октября в Ростовской области упало как минимум два российских военных самолета. В обоих случаях главной причиной аварии рассматривается техническая неисправность.

Напомним, что вчера в Ростовской области упал самолет Су-24. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

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