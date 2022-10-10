Військовий літак Су-25 розбився в Росії

У Ростовській області вчора вдень розбився штурмовик Су-25. Про його падіння стало відомо лише сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ

Су-25 вилетів з аеродрому в/ч 75391 на бойовий виліт. За словами джерела в силових структурах РФ, літак упав 9 жовтня неподалік хутора Рогалик у Міллерівському районі. Повідомляється, що в результаті краху російського реактивного штурмовика пілот загинув - через систему катапультування, що не спрацювала, він не зміг залишити літак.

Таким чином, за 9 жовтня в Ростовській області впало як мінімум два російські військові літаки. В обох випадках головною причиною аварії розглядається технічна несправність.

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Нагадаємо, що вчора в Ростовській області впав літак Су-24 . За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати технічна несправність.