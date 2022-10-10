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Новини
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Військовий літак Су-25 розбився в Росії

су-25

У Ростовській області вчора вдень розбився штурмовик Су-25. Про його падіння стало відомо лише сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ 

Су-25 вилетів з аеродрому в/ч 75391 на бойовий виліт. За словами джерела в силових структурах РФ, літак упав 9 жовтня неподалік хутора Рогалик у Міллерівському районі. Повідомляється, що в результаті краху російського реактивного штурмовика пілот загинув - через систему катапультування, що не спрацювала, він не зміг залишити літак.

Таким чином, за 9 жовтня в Ростовській області впало як мінімум два російські військові літаки. В обох випадках головною причиною аварії розглядається технічна несправність.

Читайте також: Безпілотник знищив два ракетоносці Ту-22М3 на російському аеродромі "Шайковка", - ЗМІ

Нагадаємо, що вчора в Ростовській області впав літак Су-24 . За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати технічна несправність.

Автор: 

аварія (560) росія (64871) літак (2897)


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Топ коментарі
+24
Туди йому й дорога
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10.10.2022 18:39
+20
Сльёзы мишают мине гаварить!
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10.10.2022 18:39
+16
добра добра новина
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10.10.2022 18:39
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Це вже другий.....
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10.10.2022 18:37 Відповісти
Це гут !
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10.10.2022 19:07 Відповісти
Це аллес гут!
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10.10.2022 19:09 Відповісти
розвалився сам, чи хтось допоміг?
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10.10.2022 23:49 Відповісти
Туди йому й дорога
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10.10.2022 18:39 Відповісти
добра добра новина
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10.10.2022 18:39 Відповісти
Сльёзы мишают мине гаварить!
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10.10.2022 18:39 Відповісти
***** ,а шо такое...
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10.10.2022 18:39 Відповісти
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10.10.2022 18:40 Відповісти
Зв1ри, випуст1ть енота! Та не танцюе в1н, а так виявляе стан пригн1ченост1 та безвиход1. В1н б1дний плаче без сл1з, а його мучител1 танцюють з радощ1в. А коли уб"ють -- то-то радощ1в буде !
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10.10.2022 19:52 Відповісти
Очень хорошо. Значит на рашке уже не только старые самолеты откапывают а и криворуких мобиков в кабину запихивают
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10.10.2022 18:40 Відповісти
Пілоту здаровʼя і харошєва настраєнія!
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10.10.2022 18:41 Відповісти
Журналісти Цензора, вам не соромно? Що це за "бойовий виліт"? Не "бойовий виліт", а виліт нікчемної орківської гниди, що не достойна називатися льотчиком, підло кидать ракети по цивілам. Бачте, гниду навіть земля не винесла, падло впало і розхерачилося, бо чашу терпіння вже переповнено, а карма це не міф, а невідворотна реальність.
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10.10.2022 18:41 Відповісти
Чудова новина , особливо коли кацапи дохнуть на своїй територіі , не долетівши до Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼
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10.10.2022 18:45 Відповісти
То 9 все падало на росії, а сьогодня вони зі злості почали шмаляти все підряд, щоб ми не радовались.
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10.10.2022 18:46 Відповісти
Ну и хрен с ним с ишаком кацапским !
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10.10.2022 18:46 Відповісти
Одним смердючим кацапським підаром стало менше,що не може не радувати.
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10.10.2022 18:49 Відповісти
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10.10.2022 18:57 Відповісти
як там БЕТОН , мякий?
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10.10.2022 19:00 Відповісти
як скловата
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10.10.2022 20:07 Відповісти
никогда такого не было и вот опять
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10.10.2022 19:02 Відповісти
Не был бы пилот лишнехромосомным - мог продать самолёт Украине
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10.10.2022 19:03 Відповісти
Сьогодні, близько 14.30 години, на Херсонщині, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25.
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10.10.2022 19:05 Відповісти
Hopefully, the negative take-offs like such will zero-in on the kremlin grounds. With the eventual bull-eye.
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10.10.2022 19:05 Відповісти
Please try using more simple constructions, for not much people here know English well.
Cheers.
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10.10.2022 23:53 Відповісти
Point taken. Will do!
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11.10.2022 00:32 Відповісти
- Что случілас с сушкай?

- (улибаєтся) Ана разбілась
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10.10.2022 19:06 Відповісти
шо вчера с су24
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10.10.2022 19:09 Відповісти
Раніше я б пожалкував би а зараз скажу і *** з ним!! хай падаютьяк найбільше !!
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10.10.2022 19:10 Відповісти
там специально портят катапультные кресла, что б в плен к нам не попадали
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10.10.2022 19:11 Відповісти
Хорошая новость, нужно выпить.
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10.10.2022 19:11 Відповісти
Вот это отлично, только желательно было бы, если бы такое происходило ежедневно и в больших количествах.
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10.10.2022 19:58 Відповісти
можна на біс?
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10.10.2022 20:09 Відповісти
yes-prosto pasjol za korablom na koncert kobzona
!!!!!!
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11.10.2022 22:31 Відповісти
 
 