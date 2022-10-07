Безпілотник знищив два ракетоносці Ту-22М3 на російському аеродромі "Шайковка", - ЗМІ
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На території військового аеродрому "Шайковка" в Калузькій області Росії, який розташований за 200 км від українського кордону і за 270 км до Москви стався вибух через падіння безпілотника. Апарат, як заявив голова області Владислав Шапша, "прилетів з боку кордону".
Як передає Цензор.НЕТ, LB.ua з посиланням на свої джерела повідомляє, що безпілотник вилетів з території України і безперешкодно пролетів 200 км від кордону. Російська ППО виявилася повністю безсилою.
"За нашою інформацією, знищені два бомбардувальники Ту-22М3. Російська влада намагається замовчати інформацію про втрати внаслідок атаки", – йдеться в публікації.
У Шайковці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Саме з цього аеродрому злітають російські Ту-22М3 – дальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці. Саме з них по території України запускаються ракети Х-22. З цих же літаків на захисників "Азовсталі" скидали некеровані бомби ФАБ-3000. З них у Одеську область летіли російські ракети "Кинджал".
Нагадаємо, що останнім часом Росія активізувала атаки ударними безпілотниками по українській військовій та цивільній інфраструктурі. Ними окупанти стріляли, зокрема, по Одесі, Миколаєву, Запоріжжю, Харкову та Білій Церкві. 60% апаратів збиває українська ППО.
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На території військового аеродрому Шайковка в Калузькій області РФ відбувся вибух через падіння безпілотника, попередньо, відомо про знищення двох винищувачів.
Про це в п'ятницю, 7 жовтня, повідомив губернатор Владислав Шапша, його цитує агентство "Интерфакс".
З його слів, БпЛА "прилетів з боку кордону".
Інфраструктура аеродрому і техніка нібито не були пошкоджені, а втрат немає.
За даними російських ТГ-каналів, вибух відбувся, коли БпЛА був над злітно-посадковою смугою.
Додамо, що в Шайковці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Саме з цього аеродрому злітають російські ТУ-22М3 - дальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці.
Деякі українські ЗМІ та телеграм-канали повідомляють, що на «Шайковці» дрон знищив два стратегічні ракетоносці Ту-22МЗ. Ця інформація наразі є непідтвердженою.
У березні 2021 року там загинули троє пілотів Ту-22М3 через нештатне спрацювання системи катапультування.
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Треба більше дронів камікадзе.
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат, предположительно прилетевший из-за границы, упал и взорвался на военном аэродроме "Шайковка" в Калужской области в пятницу, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе - нет", - написал Шапша в своем официальном телеграм-канале.
Причины происшествия устанавливает работающая на месте следственно-оперативная группа, добавил он.