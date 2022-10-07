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Безпілотник знищив два ракетоносці Ту-22М3 на російському аеродромі "Шайковка", - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ту-22м3

На території військового аеродрому "Шайковка" в Калузькій області Росії, який розташований за 200 км від українського кордону і за 270 км до Москви стався вибух через падіння безпілотника. Апарат, як заявив голова області Владислав Шапша, "прилетів з боку кордону".

Як передає Цензор.НЕТ,  LB.ua з посиланням на свої джерела повідомляє, що безпілотник вилетів з території України і безперешкодно пролетів 200 км від кордону. Російська ППО виявилася повністю безсилою.

"За нашою інформацією, знищені два бомбардувальники Ту-22М3. Російська влада намагається замовчати інформацію про втрати внаслідок атаки", – йдеться в публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над військовою базою у Калузькій області РФ вибухнув безпілотник

У Шайковці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Саме з цього аеродрому злітають російські Ту-22М3 – дальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці. Саме з них по території України запускаються ракети Х-22. З цих же літаків на захисників "Азовсталі" скидали некеровані бомби ФАБ-3000. З них у Одеську область летіли російські ракети "Кинджал".

Нагадаємо, що останнім часом Росія активізувала атаки ударними безпілотниками по українській військовій та цивільній інфраструктурі. Ними окупанти стріляли, зокрема, по Одесі, Миколаєву, Запоріжжю, Харкову та Білій Церкві. 60% апаратів збиває українська ППО.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+101
Цікавооооо!!! Оце новина ))
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07.10.2022 17:18
+93
Безпілотнику-респект...
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07.10.2022 17:18
+92
Если не фейк то ето офигительная новость. В отличие от разных СУшек на рашке ракетоносцы все считанные
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07.10.2022 17:20
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невероятно круто, коли так
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07.10.2022 21:02 Відповісти
Бинго!!!!!!!
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07.10.2022 21:05 Відповісти
Браво, бравiссiмо...
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07.10.2022 21:15 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава виробникам безпілотників! Бандера іде, порядок прийде!
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07.10.2022 21:16 Відповісти
Думаю це не шахід. Швидше за все або комерційний трохи допиляний ,або наші щось склепали.
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07.10.2022 21:19 Відповісти
Наступна зупинка..... Москва!
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07.10.2022 21:20 Відповісти
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07.10.2022 21:21 Відповісти
Ээээээ да ладна?! Каждый из них это потенциально крейсер Москва
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07.10.2022 21:25 Відповісти
А не, спутал с ту160, но эти тоже очень долго дорогие и мелкие у кацапии
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07.10.2022 21:28 Відповісти
С почином!
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07.10.2022 21:45 Відповісти
Якщо міряти від окупованої росіянами в 1918 році української Стародубщини, то буде ближче ніж 200 км ))
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07.10.2022 22:44 Відповісти
Хамерсами "не можна" по рашистах а за БПЛА мови небуло.... отака х#йня кацапи. як кажуть недолугі сусіди України "мнагахадовачка".
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07.10.2022 22:59 Відповісти
С днем рождения *****!!!
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07.10.2022 23:09 Відповісти
Что-то я пока особых подтверждений не вижу ... Фейк?
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07.10.2022 23:19 Відповісти
Культура подібна до кольорових лінз на сонячних окулярах: якого кольору лінзи, такого кольору навколишній світ для того, хто носить окуляри

На території військового аеродрому Шайковка в Калузькій області РФ відбувся вибух через падіння безпілотника, попередньо, відомо про знищення двох винищувачів.

Про це в п'ятницю, 7 жовтня, повідомив губернатор Владислав Шапша, його цитує агентство "Интерфакс".

З його слів, БпЛА "прилетів з боку кордону".

Інфраструктура аеродрому і техніка нібито не були пошкоджені, а втрат немає.

За даними російських ТГ-каналів, вибух відбувся, коли БпЛА був над злітно-посадковою смугою.

Додамо, що в Шайковці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Саме з цього аеродрому злітають російські ТУ-22М3 - дальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці.
Деякі українські ЗМІ та телеграм-канали повідомляють, що на «Шайковці» дрон знищив два стратегічні ракетоносці Ту-22МЗ. Ця інформація наразі є непідтвердженою.
У березні 2021 року там загинули троє пілотів Ту-22М3 через нештатне спрацювання системи катапультування.
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08.10.2022 07:02 Відповісти
Хох....прямо зараз почали поздоровляти рідну Белогородчину з нагоди дня народження пюрера.Сватово - вже вуличні бої. Луганськ -"еякулюється". Свято наближається))
.
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07.10.2022 23:37 Відповісти
о це діло... таких ватолетов не так много, да и остаться без носителей яо тоже чувствительно. лиха беда начало
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08.10.2022 00:01 Відповісти
Сподіваюсь, це правда. Скромний подаруночок Х...лу, так би мовити.
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08.10.2022 00:16 Відповісти
Якщо це правда то це неймовірна подія.

Треба більше дронів камікадзе.
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08.10.2022 00:19 Відповісти
Аж 2! О!
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08.10.2022 03:33 Відповісти
Цікаво. Дуже цікаво!
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08.10.2022 03:36 Відповісти
було би добре ще якесь незалежне підтвердження і ще краще з фото чи навіть відео, як у випадку з кримським мостом цього ранку!
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08.10.2022 08:31 Відповісти
УкрПоште пора новую марку готовить: КрымскийМостВСЁ
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08.10.2022 08:49 Відповісти
Нарру ****** day to mr. *****!
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08.10.2022 09:02 Відповісти
"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат, предположительно прилетевший из-за границы, упал и взорвался на военном аэродроме "Шайковка" в Калужской области в пятницу, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе - нет", - написал Шапша в своем официальном телеграм-канале.

Причины происшествия устанавливает работающая на месте следственно-оперативная группа, добавил он.
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08.10.2022 09:59 Відповісти
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