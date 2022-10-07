Беспилотник уничтожил два ракетоносца Ту-22М3 на российском аэродроме "Шайковка"

На территории военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области России, который расположен в 200 км от украинской границы и в 270 км до Москвы прогремел взрыв из-за падения беспилотника. Аппарат, как заявил глава области Владислав Шапша, "прилетел со стороны границы".

Как передает Цензор.НЕТ, LB.ua со ссылкой на свои источники сообщает, что беспилотник вылетел с территории Украины и беспрепятственно пролетел 200 км от границы. Российская ПВО оказалась полностью бессильной.

"По нашей информации, уничтожены два бомбардировщика Ту-22М3. Российские власти пытаются замолчать информацию о потерях в результате атаки", – говорится в публикации.

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В Шайковке базируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк. Именно с этого аэродрома взлетают российские Ту-22М3 – дальние стратегические бомбардировщики-ракетоносцы. Именно из них на территории Украины запускаются ракеты Х-22. С этих же самолетов на защитников "Азовстали" сбрасывали неуправляемые бомбы ФАБ-3000. Из них в Одесскую область летели российские ракеты "Кинжал".

Напомним, что в последнее время Россия активизировала атаки ударными беспилотниками по украинской военной и гражданской инфраструктуре. Ими оккупанты стреляли, в частности, по Одессе, Николаеву, Запорожью, Харькову и Белой Церкви. 60% аппаратов сбивает украинское ПВО.