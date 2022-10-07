Беспилотник уничтожил два ракетоносца Ту-22М3 на российском аэродроме "Шайковка"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
На территории военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области России, который расположен в 200 км от украинской границы и в 270 км до Москвы прогремел взрыв из-за падения беспилотника. Аппарат, как заявил глава области Владислав Шапша, "прилетел со стороны границы".
Как передает Цензор.НЕТ, LB.ua со ссылкой на свои источники сообщает, что беспилотник вылетел с территории Украины и беспрепятственно пролетел 200 км от границы. Российская ПВО оказалась полностью бессильной.
"По нашей информации, уничтожены два бомбардировщика Ту-22М3. Российские власти пытаются замолчать информацию о потерях в результате атаки", – говорится в публикации.
В Шайковке базируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк. Именно с этого аэродрома взлетают российские Ту-22М3 – дальние стратегические бомбардировщики-ракетоносцы. Именно из них на территории Украины запускаются ракеты Х-22. С этих же самолетов на защитников "Азовстали" сбрасывали неуправляемые бомбы ФАБ-3000. Из них в Одесскую область летели российские ракеты "Кинжал".
Напомним, что в последнее время Россия активизировала атаки ударными беспилотниками по украинской военной и гражданской инфраструктуре. Ими оккупанты стреляли, в частности, по Одессе, Николаеву, Запорожью, Харькову и Белой Церкви. 60% аппаратов сбивает украинское ПВО.
Пожалуйста, подождите...
На території військового аеродрому Шайковка в Калузькій області РФ відбувся вибух через падіння безпілотника, попередньо, відомо про знищення двох винищувачів.
Про це в п'ятницю, 7 жовтня, повідомив губернатор Владислав Шапша, його цитує агентство "Интерфакс".
З його слів, БпЛА "прилетів з боку кордону".
Інфраструктура аеродрому і техніка нібито не були пошкоджені, а втрат немає.
За даними російських ТГ-каналів, вибух відбувся, коли БпЛА був над злітно-посадковою смугою.
Додамо, що в Шайковці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Саме з цього аеродрому злітають російські ТУ-22М3 - дальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці.
Деякі українські ЗМІ та телеграм-канали повідомляють, що на «Шайковці» дрон знищив два стратегічні ракетоносці Ту-22МЗ. Ця інформація наразі є непідтвердженою.
У березні 2021 року там загинули троє пілотів Ту-22М3 через нештатне спрацювання системи катапультування.
.
Треба більше дронів камікадзе.
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат, предположительно прилетевший из-за границы, упал и взорвался на военном аэродроме "Шайковка" в Калужской области в пятницу, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе - нет", - написал Шапша в своем официальном телеграм-канале.
Причины происшествия устанавливает работающая на месте следственно-оперативная группа, добавил он.