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Беспилотник уничтожил два ракетоносца Ту-22М3 на российском аэродроме "Шайковка"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ту-22м3

На территории военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области России, который расположен в 200 км от украинской границы и в 270 км до Москвы прогремел взрыв из-за падения беспилотника. Аппарат, как заявил глава области Владислав Шапша, "прилетел со стороны границы".

Как передает Цензор.НЕТ, LB.ua со ссылкой на свои источники сообщает, что беспилотник вылетел с территории Украины и беспрепятственно пролетел 200 км от границы. Российская ПВО оказалась полностью бессильной.

"По нашей информации, уничтожены два бомбардировщика Ту-22М3. Российские власти пытаются замолчать информацию о потерях в результате атаки", – говорится в публикации.

Читайте: Иран отрицает поставки России беспилотников

В Шайковке базируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк. Именно с этого аэродрома взлетают российские Ту-22М3 – дальние стратегические бомбардировщики-ракетоносцы. Именно из них на территории Украины запускаются ракеты Х-22. С этих же самолетов на защитников "Азовстали" сбрасывали неуправляемые бомбы ФАБ-3000. Из них в Одесскую область летели российские ракеты "Кинжал".

Напомним, что в последнее время Россия активизировала атаки ударными беспилотниками по украинской военной и гражданской инфраструктуре. Ими оккупанты стреляли, в частности, по Одессе, Николаеву, Запорожью, Харькову и Белой Церкви. 60% аппаратов сбивает украинское ПВО.
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Топ комментарии
+101
Цікавооооо!!! Оце новина ))
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07.10.2022 17:18
+93
Безпілотнику-респект...
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07.10.2022 17:18
+92
Если не фейк то ето офигительная новость. В отличие от разных СУшек на рашке ракетоносцы все считанные
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07.10.2022 17:20
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Страница 3 из 3
невероятно круто, коли так
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07.10.2022 21:02 Ответить
Бинго!!!!!!!
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07.10.2022 21:05 Ответить
Браво, бравiссiмо...
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07.10.2022 21:15 Ответить
Слава ЗСУ! Слава виробникам безпілотників! Бандера іде, порядок прийде!
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07.10.2022 21:16 Ответить
Думаю це не шахід. Швидше за все або комерційний трохи допиляний ,або наші щось склепали.
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07.10.2022 21:19 Ответить
Наступна зупинка..... Москва!
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07.10.2022 21:20 Ответить
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07.10.2022 21:21 Ответить
Ээээээ да ладна?! Каждый из них это потенциально крейсер Москва
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07.10.2022 21:25 Ответить
А не, спутал с ту160, но эти тоже очень долго дорогие и мелкие у кацапии
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07.10.2022 21:28 Ответить
С почином!
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07.10.2022 21:45 Ответить
Якщо міряти від окупованої росіянами в 1918 році української Стародубщини, то буде ближче ніж 200 км ))
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07.10.2022 22:44 Ответить
Хамерсами "не можна" по рашистах а за БПЛА мови небуло.... отака х#йня кацапи. як кажуть недолугі сусіди України "мнагахадовачка".
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07.10.2022 22:59 Ответить
С днем рождения *****!!!
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07.10.2022 23:09 Ответить
Что-то я пока особых подтверждений не вижу ... Фейк?
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07.10.2022 23:19 Ответить
Культура подібна до кольорових лінз на сонячних окулярах: якого кольору лінзи, такого кольору навколишній світ для того, хто носить окуляри

На території військового аеродрому Шайковка в Калузькій області РФ відбувся вибух через падіння безпілотника, попередньо, відомо про знищення двох винищувачів.

Про це в п'ятницю, 7 жовтня, повідомив губернатор Владислав Шапша, його цитує агентство "Интерфакс".

З його слів, БпЛА "прилетів з боку кордону".

Інфраструктура аеродрому і техніка нібито не були пошкоджені, а втрат немає.

За даними російських ТГ-каналів, вибух відбувся, коли БпЛА був над злітно-посадковою смугою.

Додамо, що в Шайковці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Саме з цього аеродрому злітають російські ТУ-22М3 - дальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці.
Деякі українські ЗМІ та телеграм-канали повідомляють, що на «Шайковці» дрон знищив два стратегічні ракетоносці Ту-22МЗ. Ця інформація наразі є непідтвердженою.
У березні 2021 року там загинули троє пілотів Ту-22М3 через нештатне спрацювання системи катапультування.
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08.10.2022 07:02 Ответить
Хох....прямо зараз почали поздоровляти рідну Белогородчину з нагоди дня народження пюрера.Сватово - вже вуличні бої. Луганськ -"еякулюється". Свято наближається))
.
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07.10.2022 23:37 Ответить
о це діло... таких ватолетов не так много, да и остаться без носителей яо тоже чувствительно. лиха беда начало
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08.10.2022 00:01 Ответить
Сподіваюсь, це правда. Скромний подаруночок Х...лу, так би мовити.
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08.10.2022 00:16 Ответить
Якщо це правда то це неймовірна подія.

Треба більше дронів камікадзе.
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08.10.2022 00:19 Ответить
Аж 2! О!
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08.10.2022 03:33 Ответить
Цікаво. Дуже цікаво!
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08.10.2022 03:36 Ответить
було би добре ще якесь незалежне підтвердження і ще краще з фото чи навіть відео, як у випадку з кримським мостом цього ранку!
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08.10.2022 08:31 Ответить
УкрПоште пора новую марку готовить: КрымскийМостВСЁ
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08.10.2022 08:49 Ответить
Нарру ****** day to mr. *****!
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08.10.2022 09:02 Ответить
"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат, предположительно прилетевший из-за границы, упал и взорвался на военном аэродроме "Шайковка" в Калужской области в пятницу, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе - нет", - написал Шапша в своем официальном телеграм-канале.

Причины происшествия устанавливает работающая на месте следственно-оперативная группа, добавил он.
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08.10.2022 09:59 Ответить
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