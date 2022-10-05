Иран отрицает поставки России беспилотников

Иран отрицает поставку России беспилотников для войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани в Xinhua.

"Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках (иранских) беспилотников в Россию для использования в конфликте в Украине безосновательными и не подтверждает их", - говорится в сообщении.

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