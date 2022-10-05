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Иран отрицает поставки России беспилотников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іран

Иран отрицает поставку России беспилотников для войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани в Xinhua.

"Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках (иранских) беспилотников в Россию для использования в конфликте в Украине безосновательными и не подтверждает их", - говорится в сообщении.

Также читайте: Иран, поставляющий России дроны, не признал незаконную аннексию украинских территорий
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Топ комментарии
+37
"Ваши доказательства - не доказательства". Научились у своих кровожадных, кацапских братьев по разуму.
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05.10.2022 08:01
+24
іхтамнєти 2.0
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05.10.2022 08:06
+18
Аллах за такую наглую брехню не покарает их?
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05.10.2022 08:09
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"Ваши доказательства - не доказательства". Научились у своих кровожадных, кацапских братьев по разуму.
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05.10.2022 08:01 Ответить
У біснуватих хомейністів вибіркова амнезія.
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05.10.2022 08:04 Ответить
іхтамнєти 2.0
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05.10.2022 08:06 Ответить
"Уай-уай-уай, подкинули!!!"
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05.10.2022 08:07 Ответить
Так спеціалістів зібрати в комісію і подивитись ті безпілотники і зробить вивод
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05.10.2022 08:08 Ответить
Аллах за такую наглую брехню не покарает их?
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05.10.2022 08:09 Ответить
Руководители верят только в "Бена Франклина". Остальное - это сказки для простаков, чтобы держать их в узде.
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05.10.2022 08:15 Ответить
Так неверным у них можно врать.
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05.10.2022 08:36 Ответить
Они на виду верующие и мусульмане. Они идолопоклонники и мракобесы.
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05.10.2022 11:10 Ответить
Да сказать можно всё что угодно, а вот как на самом деле будет, вот вопрос. И даже не сомневаюсь, что уже договорились и идёт масштабная поставка.
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05.10.2022 08:11 Ответить
"а вот как на самом деле будет, вот вопрос"...
ти й*бнуте чи як? вже другий тиждень поспіль тривають атаки іранськими дронами! їх збивають (купа ідентифікованих уламків) і навіть перехоплюють та саджають...
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05.10.2022 08:39 Ответить
Так они уже прилетают
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05.10.2022 08:39 Ответить
Брехливі покидьки.
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05.10.2022 08:11 Ответить
Можливо кацапи отримали їх контрабандою помимо офіційних поставок.
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05.10.2022 08:12 Ответить
Ну і путін з ними
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05.10.2022 08:13 Ответить
Відхрещуються від кацапів,бояться санкцій.
Але ми бачили,чиї комплектуючі були на рашистських безпілотниках....
Гроші не пахнуть,це зрозуміло.
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05.10.2022 08:16 Ответить
комплектуючі були із західних країн - один мопедний мотор ймовірно виробництво Ірану, але це не точно
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05.10.2022 08:22 Ответить
В орланах он японский - Тошиба емнип.
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05.10.2022 08:41 Ответить
Почему Иран не направит свою миссию в Украину, чтобы изучить наличии его производства дронов в Украине.
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05.10.2022 08:20 Ответить
може це Зінка поставила?

Мулли Ірану брешуть не гірше за атеїста Гундяєва - ось вам і релігійні фанатики та прихильники Коранна.

Тільки й здатні знущатися з своїх жінок
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05.10.2022 08:20 Ответить
іран, рф, кнр завжди все заперечують, "голуби миру", які продукують здебільшого гівно. але росія все ж фориально відмазала іран, нанесши свою назву "герань". Можливо, такі були умови поставки з боку ірану.
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05.10.2022 08:23 Ответить
Вони правильно сказали: "не постачаємо росії безпілотників.... для використанняв в конфлікті в Україні". Вони їх просто постачають, а росія самовільно на свій розсуд змінює їх назву і маркування та ********* ними по Україні. Вони (Іран) тут - ні- при -чому. Ще не в"їхали?
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05.10.2022 08:24 Ответить
Эти, смердящие свиным навозом поцы с полотенцами на головах и в банных халатах, всем и всегда лгут, что есть ни что иное, как отступление от учения Пророка и самого Аллаха.



Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил по этому поводу: «Для тех, кто лгал, желая насмешить других - Ад».Посланник Аллаха указал на запретность лжи, пусть даже произнесенную в шутку. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: «В Судный День лжец придет со своей ложью».

Вся ложь произнесенная человеком за жизнь будет с ним в Судный День. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Есть три вещи, которые делают человека лицемером, даже если он читает намаз и держит пост. Когда говорит - то говорит ложь; когда дает слово - не держит его; когда доверяют ему нечто ценное или тайное - транжирит или не хранит тайну».

В другом хадисе передается: «Поистине, ложь приводит к великому греху. Грех ведет человека в адский огонь. А за то, что человек часто лгал, на Суде Аллаха перед тем человеком будет написано «ЛЖЕЦ»».
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05.10.2022 08:24 Ответить
вони напевне цього не читали..., а якщо читали, то не вірили..., вони такі ж відступники, як їх "скрєпні" друзі-росіяни
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05.10.2022 08:57 Ответить
тут вопрос в другом - умеют ли они читать?
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05.10.2022 09:05 Ответить
В этой новости есть и хорошее - новых поставок дронов не будет. А те что есть скоро закончатся, хоть и принесут немало беды.
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05.10.2022 08:24 Ответить
чушь!
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05.10.2022 08:31 Ответить
Время покажет.
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05.10.2022 08:35 Ответить
Так іран заперечував, що збив у 2020-му році літак мау під тегераном. І що з того? вірити цим чорносраким брехунам - себе не поважати.
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05.10.2022 08:28 Ответить
Пентагон у вівторок підтвердив, що Росія наразі використовує безпілотники іранського виробництва для ударів і розвідки у своїй атаці на Україну.

"Ми оцінюємо, що росіяни зараз використовують іранські безпілотники, про які ми говорили в минулому - які були доставлені в Росію - ми оцінюємо, що вони зараз використовують їх в Україні", - сказав журналістам прес-секретар Пентагону генерал Пет Райдер.
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05.10.2022 08:33 Ответить
Чурки такие же скикливие ******* как и кацапи.
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05.10.2022 08:33 Ответить
Шо бы им салом на том свете только кормиться.
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05.10.2022 08:37 Ответить
Постачали для доставки пенсій пенсіонерам а не для війни в Україні.
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05.10.2022 08:37 Ответить
Дрони може і ні, тільки вузли. Закрутив пару гвинтів і вже є готовий дрон.
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05.10.2022 08:38 Ответить
канєха вони заперечують, невдовзі нічого буде постачати
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05.10.2022 08:40 Ответить
Може продали в Сірію а ті в рашку -- шоб не на пряму .
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05.10.2022 08:53 Ответить
Всі диктатури поводяться схоже. Схоже і закінчують.
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05.10.2022 08:55 Ответить
чувствуется рука партнера
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05.10.2022 08:55 Ответить
іранські 3,14стуни такі ж самі брехливі ,як рашистські
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05.10.2022 08:58 Ответить
Где-то похожие отмазки мы уже слышали:
- Их можно купить в любой мечети....
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05.10.2022 09:00 Ответить
Иран как тот Дуремар из "Приключений Буратино" сначала помогал Карабасу, а потом бегал и кричал "А я тут ни причем, а я тут ни причем, совсем тут ни причем!"
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05.10.2022 09:04 Ответить
Якась мутна історія з цими дорогами.
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05.10.2022 09:10 Ответить
Иранцы заразились от рашистов #ИХТАМНЕТом
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05.10.2022 09:23 Ответить
"Скажи мені хто твій друг - і я скажу хто ти", це відоме прислів'я!
1) Іранський друг - росія!
2) Росія - країна-підорас!
3) Іран - підорас!
4) Підораси - п*здять!
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05.10.2022 09:29 Ответить
Що мусульманські фанатики, що православні батюшки-фашисти - ніякої різниці.
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05.10.2022 09:30 Ответить
Перские пид..ры..Беспилотники что,сами у кацапов материализовались???Гнать еще раз говорил и говорю этих блд... из Украины,всех...всех до единого.Там одного самолета,уже достаточно было.Теперь эти тварюки,поставляют свои дырчики племени людоедов.Пора петицию создавать на этот счет
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05.10.2022 09:46 Ответить
Потому, что: "И что нам за это будет? Ничего? Тогда, идите все нах. "
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05.10.2022 09:54 Ответить
Diktatorskiy rejim mullokratii nikakoqo otnosheniya k islamu ne imeyut,oni verno slujat svoim xozyayevam v Moskve,privedshix ix k vlasti
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05.10.2022 10:10 Ответить
а по БЦ що вібратори бомбили ? брехливі суки...
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05.10.2022 10:23 Ответить
КОЗЛЫ.....
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05.10.2022 10:51 Ответить
"...безпідставними та не підтверджує їх", - йдеться в повідомленні".

Не підтверджує, але по суті й не опровергає. А так щось вкрай не конкретне.
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05.10.2022 11:15 Ответить
То что власти Ирана совсем недавно встречались с путлером и договаривались о сотрудничестве, это уже доказательства.
Как можно было вообще встречаться с страной развязавшей такую войну. Это все равно если бы встречаться и договариваться о сотрудничестве с гитлером во время той войны.

Так что пусть не выкручиваются и не брешут.
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05.10.2022 11:18 Ответить
15 сентября встретились президенты ирана и оркостана, договорились о широком сотрудничестве. И почти сразу пошли налеты перекрашенных беспилотников. Какие еще нужны доказательства.
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05.10.2022 11:29 Ответить
Чурбани брешуть так само як і кацапи.
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05.10.2022 11:23 Ответить
Интересно, если бы проанализировать слои краски. Кацапская краска покрыта поверх иранской краски или иранской краски там еще не было или она была удалена.
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05.10.2022 11:37 Ответить
 
 