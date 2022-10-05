Іран заперечує постачання Росії безпілотників для війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані в Xinhua

"Ісламська Республіка Іран вважає опубліковані новини про постачання (іранських) безпілотників у Росію для використання в конфлікті в Україні безпідставними та не підтверджує їх", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Іран, який постачає Росії дрони, не визнав незаконну анексію українських територій