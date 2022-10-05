Іран заперечує постачання Росії безпілотників
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Іран заперечує постачання Росії безпілотників для війни в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані в Xinhua
"Ісламська Республіка Іран вважає опубліковані новини про постачання (іранських) безпілотників у Росію для використання в конфлікті в Україні безпідставними та не підтверджує їх", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+37 Vasya Kirpych cdb28ef1
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Будь ласка, зачекайте...
ти й*бнуте чи як? вже другий тиждень поспіль тривають атаки іранськими дронами! їх збивають (купа ідентифікованих уламків) і навіть перехоплюють та саджають...
Але ми бачили,чиї комплектуючі були на рашистських безпілотниках....
Гроші не пахнуть,це зрозуміло.
Мулли Ірану брешуть не гірше за атеїста Гундяєва - ось вам і релігійні фанатики та прихильники Коранна.
Тільки й здатні знущатися з своїх жінок
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил по этому поводу: «Для тех, кто лгал, желая насмешить других - Ад».Посланник Аллаха указал на запретность лжи, пусть даже произнесенную в шутку. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: «В Судный День лжец придет со своей ложью».
Вся ложь произнесенная человеком за жизнь будет с ним в Судный День. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Есть три вещи, которые делают человека лицемером, даже если он читает намаз и держит пост. Когда говорит - то говорит ложь; когда дает слово - не держит его; когда доверяют ему нечто ценное или тайное - транжирит или не хранит тайну».
В другом хадисе передается: «Поистине, ложь приводит к великому греху. Грех ведет человека в адский огонь. А за то, что человек часто лгал, на Суде Аллаха перед тем человеком будет написано «ЛЖЕЦ»».
"Ми оцінюємо, що росіяни зараз використовують іранські безпілотники, про які ми говорили в минулому - які були доставлені в Росію - ми оцінюємо, що вони зараз використовують їх в Україні", - сказав журналістам прес-секретар Пентагону генерал Пет Райдер.
- Их можно купить в любой мечети....
1) Іранський друг - росія!
2) Росія - країна-підорас!
3) Іран - підорас!
4) Підораси - п*здять!
Не підтверджує, але по суті й не опровергає. А так щось вкрай не конкретне.
Как можно было вообще встречаться с страной развязавшей такую войну. Это все равно если бы встречаться и договариваться о сотрудничестве с гитлером во время той войны.
Так что пусть не выкручиваются и не брешут.