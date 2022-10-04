Иран, поставляющий России дроны, не признал незаконную аннексию украинских территорий
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Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани в понедельник заявил, что Тегеран выступает за соблюдение принципа суверенитета и территориальной целостности в контексте полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает иранское государственное информагентство IRNA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Отвечая на вопрос о позиции Ирана относительно аннексии четырех украинских областей Россией, Канани сказал, что Тегеран "подчеркивает необходимость полного уважения к принципу суверенитета и территориальной целостности всех государств как к основополагающей норме международного права и уважение принципов и целей Устава ООН".
Также официальный представитель иранского МИД поддержал "любые усилия по мирному урегулированию конфликта в Украине" и призвал "избегать любых провокационных действий, которые могли бы нарушить ход мира, стабильности и спокойствия".
В украинско-российской войне Иран, как считается, находится на стороне России, оказывая ей политическую и военную поддержку.
В августе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину - несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого. После этого украинские военные не раз сбивали иранские беспилотники, которые осуществляют атаки на южные города. 23 сентября украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками России ударных беспилотников.
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"Территории мы оставляем временно, наша армия скоро перейдет в решительное наступление. Надо только избавиться от генералов старой школы, нужны новые волевые офицеры, способные возглавить армию. От старых генералов только предательство и неумение воевать. Лидер страны понимает это как никто другой и лично руководит военными операциями.
Все проблемы из-за отсутствия дисциплины как на фронте, так и в тылу. Многие в тылу до сих пор не понимают, какую мы ведем войну и нужно напрячь все силы, чтобы победить. У нас большая армия и стальная воля.
Но почему мы продолжаем отступать, где армия, где новейшее оружие, про которое нам говорили в последние годы? Неужели этого всего нет? Но ведь нам десять лет говорили, что такое невозможно и мы разобьем любого врага.
Надо немного подождать и мы точно сможем разбить врага - повторяет пропаганда. Тем временем все больше и больше людей задавали вопросы, почему так происходит на фронте. С другой стороны было много тех, кто до сих пор верил властям и был уверен, что ситуация резко изменится."
Первая часть книги Бивора "Падение Берлина. 1945"
(Фонвизин, "Недоросль")
И не найдя - понять в какой момент я прогулял Географию....
А друге те, що ці безпілотники виготовляє ще, здається, Таджикистан.