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Иран, поставляющий России дроны, не признал незаконную аннексию украинских территорий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

іран

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани в понедельник заявил, что Тегеран выступает за соблюдение принципа суверенитета и территориальной целостности в контексте полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает иранское государственное информагентство IRNA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отвечая на вопрос о позиции Ирана относительно аннексии четырех украинских областей Россией, Канани сказал, что Тегеран "подчеркивает необходимость полного уважения к принципу суверенитета и территориальной целостности всех государств как к основополагающей норме международного права и уважение принципов и целей Устава ООН".

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Также официальный представитель иранского МИД поддержал "любые усилия по мирному урегулированию конфликта в Украине" и призвал "избегать любых провокационных действий, которые могли бы нарушить ход мира, стабильности и спокойствия".

В украинско-российской войне Иран, как считается, находится на стороне России, оказывая ей политическую и военную поддержку.

В августе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину - несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого. После этого украинские военные не раз сбивали иранские беспилотники, которые осуществляют атаки на южные города.  23 сентября украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками России ударных беспилотников.
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Топ комментарии
+20
Багдад - это Ирак , а не Иран
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04.10.2022 18:02
+9
Якось трохи нагадує нинішню ситуацію....
"Территории мы оставляем временно, наша армия скоро перейдет в решительное наступление. Надо только избавиться от генералов старой школы, нужны новые волевые офицеры, способные возглавить армию. От старых генералов только предательство и неумение воевать. Лидер страны понимает это как никто другой и лично руководит военными операциями.

Все проблемы из-за отсутствия дисциплины как на фронте, так и в тылу. Многие в тылу до сих пор не понимают, какую мы ведем войну и нужно напрячь все силы, чтобы победить. У нас большая армия и стальная воля.

Но почему мы продолжаем отступать, где армия, где новейшее оружие, про которое нам говорили в последние годы? Неужели этого всего нет? Но ведь нам десять лет говорили, что такое невозможно и мы разобьем любого врага.

Надо немного подождать и мы точно сможем разбить врага - повторяет пропаганда. Тем временем все больше и больше людей задавали вопросы, почему так происходит на фронте. С другой стороны было много тех, кто до сих пор верил властям и был уверен, что ситуация резко изменится."

Первая часть книги Бивора "Падение Берлина. 1945"
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04.10.2022 18:16
+7
Такому ********* шпагату позаздрив би навіть Ван Дамм.
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04.10.2022 18:06
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Иран как шалава, запрыгивает на каждый х** лишь бы не трогали..
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04.10.2022 18:02 Ответить
Только бы за сбитый самолет не платить.
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04.10.2022 19:34 Ответить
Багдад - это Ирак , а не Иран
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04.10.2022 18:02 Ответить
Какая разніца
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04.10.2022 18:03 Ответить
Багдад, Тегеран - дійсно ніякої різниці
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04.10.2022 18:46 Ответить
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04.10.2022 19:25 Ответить
Оце лажа, так лажа...
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04.10.2022 18:04 Ответить
та, да...Тегеран же....
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04.10.2022 18:13 Ответить
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04.10.2022 18:20 Ответить
В Багдаді все спокійно...
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04.10.2022 18:20 Ответить
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04.10.2022 18:22 Ответить
В останній літері.
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04.10.2022 18:35 Ответить
"Анексію не визнаю, але дрони постачати буду"
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04.10.2022 18:04 Ответить
Курить я буду, но пить не брошу.
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04.10.2022 19:06 Ответить
Так Иран не признает постаки дронов. Орки на дронах срепную хрень пишут, пытаясь выдать за свои
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04.10.2022 18:04 Ответить
Персидская народная сказка "Хитрожопый Ибрахим".
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04.10.2022 18:04 Ответить
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04.10.2022 19:14 Ответить
Восток дєло ... тухлоє... Вони там "чують голоса" та ще й різні після кожного намазу...
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04.10.2022 18:05 Ответить
Такому ********* шпагату позаздрив би навіть Ван Дамм.
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04.10.2022 18:06 Ответить
Лавашик общий, а гашишок - врозь.
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04.10.2022 18:07 Ответить
Я даже не представляю размеров залитого бабла из рабссеи в Иран. Похоже что рабссияне не просто в деревянный домик с дырой в полу ходить будут, а и просто на совковую лопату и соседу во двор выкидывать . Ну и потом ей же и отбиваться от ответки....
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04.10.2022 18:15 Ответить
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04.10.2022 21:00 Ответить
Якось трохи нагадує нинішню ситуацію....
"Территории мы оставляем временно, наша армия скоро перейдет в решительное наступление. Надо только избавиться от генералов старой школы, нужны новые волевые офицеры, способные возглавить армию. От старых генералов только предательство и неумение воевать. Лидер страны понимает это как никто другой и лично руководит военными операциями.

Все проблемы из-за отсутствия дисциплины как на фронте, так и в тылу. Многие в тылу до сих пор не понимают, какую мы ведем войну и нужно напрячь все силы, чтобы победить. У нас большая армия и стальная воля.

Но почему мы продолжаем отступать, где армия, где новейшее оружие, про которое нам говорили в последние годы? Неужели этого всего нет? Но ведь нам десять лет говорили, что такое невозможно и мы разобьем любого врага.

Надо немного подождать и мы точно сможем разбить врага - повторяет пропаганда. Тем временем все больше и больше людей задавали вопросы, почему так происходит на фронте. С другой стороны было много тех, кто до сих пор верил властям и был уверен, что ситуация резко изменится."

Первая часть книги Бивора "Падение Берлина. 1945"
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04.10.2022 18:16 Ответить
Пуйло робить ті самі помилки, що і Гітлер
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04.10.2022 18:36 Ответить
***** до А.Гітлера як до неба рачки.
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04.10.2022 20:02 Ответить
"Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані в понеділок заявив, що Багдад...", а Багдат це не Ірак?
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04.10.2022 18:19 Ответить
какой идиот писал статью?? Каким боком Багдад к Ирану? Мля.. Цензор, вы в школе географию учили?
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04.10.2022 18:23 Ответить
"Зачем учить географию? Извозчик есть, он довезёт куда надо. "

(Фонвизин, "Недоросль")
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04.10.2022 19:49 Ответить
це вже не врятує, тому що аятолла х..ло, ла-ла-ла-лала
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04.10.2022 18:27 Ответить
Чого вчіпилися до Ірану? Вони собі торгують і все, збивають цивільні літаки
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04.10.2022 18:27 Ответить
Схоже, що дану статтю також писав якийсь Насер, конкретно на географію
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04.10.2022 18:29 Ответить
Колись був анекдот про двох блондинок, де одна в іншої питала: "Як правильно казати? Іран чи Ірак?" ))
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04.10.2022 18:35 Ответить
!!!
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04.10.2022 18:36 Ответить
На скільки я розуміюся, то Іран передає росії озброєння і в тому числі безпілотні літальні апарати за сприяння Китаю. Тобто Китай спонсорує і доставляє обладнання можливо через посередників і в росію і в Іран та інші країни в обхід санкцій.
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04.10.2022 18:38 Ответить
А що з цим має спільного Бадгад? У ЦН інший глобус?
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04.10.2022 18:38 Ответить
Как может быть журналист и депутат таким тупым??? Может дроны и не из Ирана?, а из Ирака? Один консультант и коли котлеты и у писак безграмотных.. Пипец позорище
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04.10.2022 18:39 Ответить
їх це не врятує
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04.10.2022 18:40 Ответить
Да просто дрони закінчилися. І раша більше грошей не платить.
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04.10.2022 18:40 Ответить
Багдад - столиця Ірану?! Цікаво, хто пише такі новини? Жертви дистанційного навчання? ))
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04.10.2022 18:51 Ответить
Это мирные дроны,как и кацапские электрошокеры,паяльные лампы - они миротворческие
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04.10.2022 19:05 Ответить
это ничего не меняет
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04.10.2022 19:14 Ответить
Первая моя реакция от прочтения заголовка статьи - почухал репу... в попытках найти связь в своей голове"ИраН-Багдад" .
И не найдя - понять в какой момент я прогулял Географию....
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04.10.2022 19:23 Ответить
От і подивимось ,чи вилавірують....
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04.10.2022 19:40 Ответить
Ше досі не виправили?! Модератор, ти ж коменти читаєш!
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04.10.2022 19:41 Ответить
Іран не визнав поки, що він поставляв безпілотники. Це перше.
А друге те, що ці безпілотники виготовляє ще, здається, Таджикистан.
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05.10.2022 01:53 Ответить
 
 