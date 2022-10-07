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Над військовою базою у Калузькій області РФ вибухнув безпілотник
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
На територію авіабази "Шайківка" у Калузькій області залетів та вибухнув невідомий безпілотник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Зазначається, що безпілотний літальний апарат розбився на військовому аеродромі "Шайківка" у Калузькій області. Внаслідок цього постраждалих немає.
За даними губернатора Владислава Шапши, ймовірно, безпілотник прилетів з боку держкордону РФ.
У Шайківці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк РФ. На його озброєнні перебувають ракетоносці Ту-22М3.
Топ коментарі
+25 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар07.10.2022 13:45
+23 Вася Шевченко f77d76ba
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+21 Андрей Андрей 5a1739d2
показати весь коментар07.10.2022 13:45
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у екатеринбурзі поблизу аеропорту Кольцово фура «втратила» вантаж
https://t.me/informnapalm/13164
На жаль, не вибухнув..
больше не знают о нём ничего.