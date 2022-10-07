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Над військовою базою у Калузькій області РФ вибухнув безпілотник

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

рф

На територію авіабази "Шайківка" у Калузькій області залетів та вибухнув невідомий безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зазначається, що безпілотний літальний апарат розбився на військовому аеродромі "Шайківка" у Калузькій області. Внаслідок цього постраждалих немає.

За даними губернатора Владислава Шапши, ймовірно, безпілотник прилетів з боку держкордону РФ.

У Шайківці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк РФ. На його озброєнні перебувають ракетоносці Ту-22М3.

Також читайте: Знищено російський безпілотник над морем біля Очакова, ймовірно "Орлан-10", - ОК "Південь"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Сообщают, что село Макеевка Луганской области перешло под контроль Украины
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07.10.2022 13:45
+23
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07.10.2022 13:51
+21
Непогано, але краще б Калузька область вибухнула, а краще рашка
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07.10.2022 13:45
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Сообщают, что село Макеевка Луганской области перешло под контроль Украины
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07.10.2022 13:45 Відповісти
Макеевка - це Донецька область 🤔
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07.10.2022 13:50 Відповісти
То місто..А це село..
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07.10.2022 13:51 Відповісти
Населених пунктів з такою назвою - 5 в Україні, в т.ч. в Луганській обл.
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07.10.2022 13:52 Відповісти
В тій Макіївці було 340 тис. мешканців.
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07.10.2022 13:54 Відповісти
Это пригород донецка
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07.10.2022 13:58 Відповісти
Непогано, але краще б Калузька область вибухнула, а краще рашка
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07.10.2022 13:45 Відповісти
это ж нада....
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07.10.2022 13:45 Відповісти
Заблукав.
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07.10.2022 13:46 Відповісти
вітаннячко руснявьім....
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07.10.2022 13:47 Відповісти
Шкода , що просто вибухнув і не завалив кацапів 🙁
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07.10.2022 13:49 Відповісти
пофіг на кацапів , там ТУ базуються які по нам працюють
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07.10.2022 13:51 Відповісти
Дуже дуже шкода.
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07.10.2022 13:56 Відповісти
Жаль что не десяток Grey Hawk
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07.10.2022 13:49 Відповісти
то "шахід" рамси попутав...
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07.10.2022 13:49 Відповісти
Шайковка, Шайковка, опять нестыковка
Привет с Украины летит
Лиман, Балаклея, Изюм, Балаклава
Этапы большого пути...
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07.10.2022 13:49 Відповісти
Коли вже )(уйло здохне?
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07.10.2022 13:50 Відповісти
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07.10.2022 13:52 Відповісти
А сдохнет кремлевский недомерок во время оглашения приговора международного трибунала для военных преступников. Так и похоронят вместе с любимым чемоданчиком для его драгоценных фекалий. Говно к говну, а нам страну восстанавливать и цивилизованное будущее детям и внукам строить.
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07.10.2022 14:06 Відповісти
Касьянов балуется ?
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07.10.2022 13:50 Відповісти
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07.10.2022 13:51 Відповісти
Обратите внимание, что география контрабанды бавовны постоянно расширяется. Медленно, но расширяется.
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07.10.2022 13:52 Відповісти
Мабуть іранський..
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07.10.2022 13:56 Відповісти
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07.10.2022 13:59 Відповісти
Контроль качества - Иран
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07.10.2022 14:00 Відповісти
А хорошо бы было уничтожить рашистские бомбовозы и ракетоносцы которые Марик бомбили 3-х тонными бомбами.
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07.10.2022 14:07 Відповісти
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07.10.2022 14:08 Відповісти

////
у екатеринбурзі поблизу аеропорту Кольцово фура «втратила» вантаж

https://t.me/informnapalm/13164

На жаль, не вибухнув..
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07.10.2022 14:12 Відповісти
Шахєд збився з курса? Молодець
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07.10.2022 14:17 Відповісти
Навіть не знають, звідки він прилетів. Добра у кацапів ППО. Після скиглитимуть, що хтось ударив по кремлю. І ніхто не помітить, що Москви вже немає
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07.10.2022 14:26 Відповісти
Навколо Мацкви найкраща в світі ППО! Цей молодик в окулярах не дасть збрехати
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07.10.2022 15:27 Відповісти
Сподіваюсь потім прилетить ціла зграю невідомих безпілотників і попалить там все.
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07.10.2022 14:36 Відповісти
Гарна новина.
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07.10.2022 15:16 Відповісти
Дрон пошти расіі заблукав?
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07.10.2022 15:24 Відповісти
погана звістка, що немає загиблих кацапів.
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07.10.2022 16:04 Відповісти
НЛО
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08.10.2022 04:30 Відповісти
Значёк ГТО на груди у него -
больше не знают о нём ничего.
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08.10.2022 04:31 Відповісти
 
 