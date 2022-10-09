Російський військовий літак Су-24 впав у Ростовській області, - росЗМІ
Інцидент стався у Ростовській області неподалік хутора Сибірки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
За попередньою інформацією, літак не ніс озброєнь та призначався для навчальних польотів.
"Пілоти встигли катапультуватись", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+23 Mykola Trofimenko #538463
показати весь коментар09.10.2022 17:13
+22 Fish Man
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+13 Перехватчик
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і ще й пілоти катапультувалися .... ииииииии
Не втечете від себе та своєї, брехливої, історії !!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх зкацапленим крисам, що наживаються на смертях Українців !!
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Звідси і більше "бавовни"
работеремноте, но дело его живёт.