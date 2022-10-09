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Російський військовий літак Су-24 впав у Ростовській області, - росЗМІ

літак

Інцидент стався у Ростовській області неподалік хутора Сибірки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

За попередньою інформацією, літак не ніс озброєнь та призначався для навчальних польотів.

"Пілоти встигли катапультуватись", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Півдні збито ворожий літак, - Повітряні сили

Автор: 

росія (65007) літак (2900)


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Топ коментарі
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09.10.2022 17:13
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09.10.2022 17:11
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09.10.2022 17:15
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09.10.2022 17:11 Відповісти
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09.10.2022 17:17 Відповісти
Smells like a good attempt on desertion of the duty.
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09.10.2022 17:12 Відповісти
Яка прикрість що лаптєногим вдалося врятуватися.
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09.10.2022 17:12 Відповісти
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09.10.2022 17:13 Відповісти
споткнулся,,, в землю воткнулся
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09.10.2022 17:13 Відповісти
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09.10.2022 17:15 Відповісти
мало того, що не вибухнув сам та ще й пілоти катапультували
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09.10.2022 17:15 Відповісти
Не переживайте. Катапультирование не проходит бесследно ни для здоровья, ни для карьеры.
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09.10.2022 17:29 Відповісти
так что он может опять взлететь ? прямо с огорода?
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09.10.2022 17:31 Відповісти
нєє, просто міг вибухом щось в ростові налагодити
і ще й пілоти катапультувалися .... ииииииии
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09.10.2022 17:42 Відповісти
пелотным бабам не повезло. а уже вечером у них могли бы быть танцы!
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09.10.2022 17:16 Відповісти
Мабудь могилизовани вже у руля
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09.10.2022 17:16 Відповісти
Я бы поставил на убогое техническое состояние самолета. Пилот подозревал чем все закончится, поэтому и катапультировался)
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09.10.2022 17:28 Відповісти
У них Су-24 майже всі стояли на консервації, бо спішили стать державою, у яких найпередовіші військово-космічні сили Перейшли на Су-34, а ми їх "споловинили" над Україною Мусили розконсервовувать "дідусів" - я на Су-24 строкову служив (механік АО) у 1979 році
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09.10.2022 18:06 Відповісти
Если вы служили, то вы представляете степень разворованности всей техники до консервации, во время консервации и после. Не мне вас учить...
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09.10.2022 18:24 Відповісти
Ой - не кажи! Правда, в авіації діяла "формулярна" система обліку - будь-яке навіть тимчасове зняття агрегату з борту уже відмічалося у формулярі Якщо агрегат замінявся - ставили його номер Якщо агрегат був б/ушний - теж робилась відповідна відмітка Могли буть прості крадіжки Тоді робилася їх заміна з відповідними відмітками у формулярах
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09.10.2022 18:54 Відповісти
Вы хотите меня убедить, что в советской армии, а затем в расейской нет воровства? Вы обратились не по адресу, я тоже там был)))
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09.10.2022 19:23 Відповісти
Навпаки! Я неодноразово сам (будучи військовим дізнавачем в/ч) проводив розслідування крадіжок А ставши юрисконсультом - контролював їх проведення іншими Так що я знаю не тільки про факти крадіжок а й про методи та способи їх вчинення!
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09.10.2022 19:31 Відповісти
Значит я неправильно понял. А консервация - это самое большое воровство!) Снимают все, даже не заботясь о внешнем виде...
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09.10.2022 19:35 Відповісти
Буває! Один раз у нас чотири авіагодинники пропали Бились-бились - не знайдем ніяк! Договорився з інженерами Дали півлітру спирту Поїхав до хлопців у райвідділ міліції (до експертів) Приїхав хлопчина Взяли у кругу підозрюваних і на місцях події відбитки пальців Поїхав хлопчина На другтй день вранці телефонний дзвінок з райвідділу: "Хай ваш юрист заїде до експертів!" Приїжджаю На столі - "пропажа" Усі чотири! Хтось підкинув прямо під двері експертів! УСЕРЕДИНІ РАЙВІДДІЛУ!
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09.10.2022 20:18 Відповісти
Не понятно как в вашем случае дело до милиции дошло. Обычно командование части наружу мало что выпускает. Это где было?
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09.10.2022 20:25 Відповісти
То була моя особиста ініціатива - знав тільки експерт-криміналіст якого я знав особисто Вирішив "узять на пушку" Вдалося! Знали б начальник райвідділу, райпрокурор чи прокурор гарнізону - і мені і криміналісту яйця відкрутили-б Але все пройшло тихо І командир був задоволений Все так "шито-крито" і залишилося А було в одному з гарнізонів Криму Де саме - не скажу! Не хочу "палиться"
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09.10.2022 20:34 Відповісти
Москалі, Украінці надали віру вам, Украінці і відспівають вас!!
Не втечете від себе та своєї, брехливої, історії !!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх зкацапленим крисам, що наживаються на смертях Українців !!
🇺🇦⚔️‼️❤️👏✌️👍🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇫🇮🇪🇪🇦🇿🇯🇵🇮🇩🇳🇴🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇸🇪🇩🇪🇪🇺👏👏👍🇺🇦⚔️‼️❤️😡✊😡
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09.10.2022 17:16 Відповісти
Шлак - на землю хуак!
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09.10.2022 17:16 Відповісти
Да ладно, это называется подъемом на отрицательную высоту, плюс кривизна Земли все время вмешивается.
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09.10.2022 17:17 Відповісти
Отлично. Диверсию устроить на таком самолете проще простого еще на взлетке. Под 10 способов точно есть, как нагадить так, чтобы он взлетел, но затем упал. Никто не собирается воевать за сына Медведева, Патрушева и Шойгу, которые жируют на украденные у народа деньги и ни один из них никогда не будет фронте. Всем курсантам выгодна капитуляция России и крах всей власти Чмони, у них значительно больше перспектив откроется, впрочем, Чмоня слишком много власти отдает Кафырову, что должно очень пугать руснявых Ванек и Наташек.
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09.10.2022 17:18 Відповісти
Брат Добкіна.
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09.10.2022 17:20 Відповісти
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09.10.2022 17:20 Відповісти
Стингер ? Не ?
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09.10.2022 17:22 Відповісти
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09.10.2022 17:23 Відповісти
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09.10.2022 17:24 Відповісти
Все більш недосвічених пілотів допускають до польотів.

Звідси і більше "бавовни"
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09.10.2022 17:24 Відповісти
Мабуть курілі за рульом...
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09.10.2022 17:25 Відповісти
Водяри нажерлись , мабуть
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09.10.2022 17:29 Відповісти
Дуже прємно читати такі новини - дійсно душу гріють
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09.10.2022 17:28 Відповісти
Кузя сгорел на работе ремноте, но дело его живёт.
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09.10.2022 17:31 Відповісти
-1
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09.10.2022 17:32 Відповісти
Шкода , що пілоти , хоть і покалічені , але вижили😅😅😅
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09.10.2022 17:34 Відповісти
Суки кацапи щоб ви всі виздихали ,побажаю вам стільки біди як ви принесли на українську землю.
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09.10.2022 18:00 Відповісти
Не теба так сильно пердіти щоб аж кабіна пілота розгерметизувалась
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09.10.2022 18:01 Відповісти
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09.10.2022 18:04 Відповісти
Это, конечно, не Ту-22, но ладно, сойдёт ...
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09.10.2022 18:29 Відповісти
Це був "Недольот", чи "Перельот", чи "Перепил"?
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09.10.2022 18:52 Відповісти
Переплёт.
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09.10.2022 18:59 Відповісти
Жаль, что он не долетел до крымского моста.
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09.10.2022 19:03 Відповісти
 
 