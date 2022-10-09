Російський військовий літак Су-24 впав у Ростовській області, - росЗМІ

Інцидент стався у Ростовській області неподалік хутора Сибірки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

За попередньою інформацією, літак не ніс озброєнь та призначався для навчальних польотів.

"Пілоти встигли катапультуватись", - йдеться у повідомленні.

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