На Півдні збито ворожий літак, - Повітряні сили
На Півдні України збито ворожий літак, ймовірно Су-25.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.
"За минулу та поточну добу (станом на 11.30) Повітряні Сили ЗС України на південному напрямку збили російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється), два безпілотні літальні апарати окупантів, один БпЛА-камікадзе "Shahed-136" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя)", - зазначають у Повітряних силах.
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Pawlo Kit
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