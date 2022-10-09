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Новини Війна
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На Півдні збито ворожий літак, - Повітряні сили

су

На Півдні України збито ворожий літак, ймовірно Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

"За минулу та поточну добу (станом на 11.30) Повітряні Сили ЗС України на південному напрямку збили російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється), два безпілотні літальні апарати окупантів, один БпЛА-камікадзе "Shahed-136" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя)", - зазначають у Повітряних силах.

Також читайте: ЗСУ збили ще один російський безпілотник оперативно-тактичного рівня на Одещині

Автор: 

армія рф (17271) безпілотник (4126) літак (2900) знищення (7175) техніка (1824) Повітряні сили (2613)


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Героям Слава !!!!!
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09.10.2022 12:43 Відповісти
Чудова новина👍🏼👍🏼👍🏼😊❤️
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09.10.2022 12:51 Відповісти
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09.10.2022 12:52 Відповісти
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09.10.2022 12:55 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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09.10.2022 13:21 Відповісти
расисе пора бы уже перестать жрать кактус
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09.10.2022 13:24 Відповісти
 
 