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Новости Война
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На Юге сбит вражеский самолет, - Воздушные силы

су

На Юге Украины сбит вражеский самолет, предположительно Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

"За прошедшие и текущие сутки (по состоянию на 11:30) Воздушные силы ВС Украины на южном направлении сбили российский самолет (вероятно Су-25, тип уточняется), два беспилотных летательных аппарата оккупантов, один БПЛА-камикадзе "Shahed-136" и одну управляемую авиаракету Х-59 (Запорожье)", - отмечают в Воздушных силах.

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Автор: 

армия РФ (19123) беспилотник (3564) самолет (3589) уничтожение (6864) техника (1734) Воздушные силы (2273)


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Героям Слава !!!!!
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09.10.2022 12:43 Ответить
Чудова новина👍🏼👍🏼👍🏼😊❤️
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09.10.2022 12:51 Ответить
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09.10.2022 12:52 Ответить
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09.10.2022 12:55 Ответить
Слава ЗСУ !!!
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09.10.2022 13:21 Ответить
расисе пора бы уже перестать жрать кактус
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09.10.2022 13:24 Ответить
 
 