На Юге сбит вражеский самолет, - Воздушные силы
На Юге Украины сбит вражеский самолет, предположительно Су-25.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.
"За прошедшие и текущие сутки (по состоянию на 11:30) Воздушные силы ВС Украины на южном направлении сбили российский самолет (вероятно Су-25, тип уточняется), два беспилотных летательных аппарата оккупантов, один БПЛА-камикадзе "Shahed-136" и одну управляемую авиаракету Х-59 (Запорожье)", - отмечают в Воздушных силах.
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