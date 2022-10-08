ЗСУ збили ще один російський безпілотник оперативно-тактичного рівня на Одещині
Збройні сили України сьогодні збили російський безпілотний літальний апарат.
Про це повідомило оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"8 жовтня близько 19:30 на підльоті з моря до Одещини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня", - ідеться в повідомленні.
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Дякую їм!
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