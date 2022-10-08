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ЗСУ збили ще один російський безпілотник оперативно-тактичного рівня на Одещині

ппо

Збройні сили України сьогодні збили російський безпілотний літальний апарат.

Про це повідомило оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"8 жовтня близько 19:30 на підльоті з моря до Одещини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО за допомогою дрона-камікадзе знищують російське укріплення. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17271) безпілотник (4126) знищення (7175)


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Наші Сонечки молодці!

Дякую їм!
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08.10.2022 22:38 Відповісти
беспилотник надо ? )))

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08.10.2022 22:42 Відповісти
Дякуємо !💙💛
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08.10.2022 22:45 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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08.10.2022 23:07 Відповісти
Чому в статті не пишуть що це ізраїльський безпілотник "Орлан-10"?

Орлан-10 випускається за ізраїльською ліцензією, а Герань-2 за іранською ліцензією - дивиться не переплутайте.
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09.10.2022 10:45 Відповісти
 
 