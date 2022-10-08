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Новости Война
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ВСУ сбили еще один российский беспилотник оперативно-тактического уровня на Одесщине

ппо

Вооруженные силы Украины сегодня сбили российский беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщило оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"8 октября около 19:30 на подлете с моря в Одесскую область силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19123) беспилотник (3564) уничтожение (6864)


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Наші Сонечки молодці!

Дякую їм!
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08.10.2022 22:38 Ответить
беспилотник надо ? )))

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08.10.2022 22:42 Ответить
Дякуємо !💙💛
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08.10.2022 22:45 Ответить
Слава ЗСУ !!!
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08.10.2022 23:07 Ответить
Чому в статті не пишуть що це ізраїльський безпілотник "Орлан-10"?

Орлан-10 випускається за ізраїльською ліцензією, а Герань-2 за іранською ліцензією - дивиться не переплутайте.
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09.10.2022 10:45 Ответить
 
 