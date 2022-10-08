ВСУ сбили еще один российский беспилотник оперативно-тактического уровня на Одесщине

Вооруженные силы Украины сегодня сбили российский беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщило оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"8 октября около 19:30 на подлете с моря в Одесскую область силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

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