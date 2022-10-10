32 поезда задерживаются в пути, - "Укрзализныця"

Акционерное общество "Укрзализныця" предупреждает о задержке движения 12 поездов – до 30 минут и 20 поездов – от 30 минут и более.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по состоянию на 20:30 по графику идут 34 пассажирских поезда, до 30 минут задерживаются 12 рейсов, а от 30 минут и более — 20.

Задерживаются рейсы таких скоростных поездов Интерсити+:

№706 Перемышль — Киев задерживается на 1 час 48 минут;

№723 Харьков — Киев задерживается на 5 ч 34 минуты.

"Пассажиры всех рейсов, которые прибудут сегодня после начала комендантского часа, смогут остаться на ночь на вокзалах. На крупнейших вокзалах страны уже организованы места отдыха, а горячий чай и ужин для пассажиров в Киеве подготовлен вместе с нашими партнерами World Central Kitchen", - говорится в сообщении.

Также, в УЗ добавили, что последняя кольцевая электричка отправится с Северной платформы вокзала по графику в 21:56 в направлении Святошино и в 22:04 на левый берег.

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