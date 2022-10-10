УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11362 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 587 3

32 поїзди затримуються у дорозі, - "Укрзалізниця"

укрзалізниця,експрес,потяг,залізниця

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" попереджає про затримку руху 12 поїздів - до 30 хвилин і 20 поїздів - від 30 хвилин і більше.

Про це пвідомляє пресслужба компанії у Телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що станом на 20:30 графіком йдуть 34 пасажирські поїзди, до 30 хвилин затримуються 12 рейсів, а від 30 хвилин і більше — 20.

Затримуються рейси таких швидкісних поїздів Інтерсіті+:

  • №706 Перемишль — Київ затримується на 1 год 48 хвилин;
  • №723 Харків — Київ затримується на 5 год 34 хвилини.

"Пасажири всіх рейсів, які прибудуть сьогодні після початку комендантської години, зможуть залишитись на ніч на вокзалах.  На найбільших вокзалах країни вже організовані місця відпочинку, а гарячий чай та вечеря для пасажирів в Києві підготовлені разом з нашими партнерами World Central Kitchen", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний показав схему ранкових російських ударів по Україні. КАРТА

Також, в "УЗ" додали, що остання кільцева електричка вирушить з Північної платформи вокзалу за графіком о 21:56 у напрямку Святошина та о 22:04 на лівий берег.

потяг (1963) Укрзалізниця (6815)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іпонамать сьогодні зарегалась і вирішила тут висратись.
показати весь коментар
10.10.2022 22:21 Відповісти
Подозреваю, поезд на Харьков задерживается не из-за проблем с электросетью. Есть и другие причины, когда надо освободить путь для всяких других, более важных составов. Например с гумпомощью, на Донбасс. Или еще с чем нибудь. Но тоже, на Донбасс.
показати весь коментар
10.10.2022 23:38 Відповісти
 
 