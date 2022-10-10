32 поїзди затримуються у дорозі, - "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" попереджає про затримку руху 12 поїздів - до 30 хвилин і 20 поїздів - від 30 хвилин і більше.

Про це пвідомляє пресслужба компанії у Телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що станом на 20:30 графіком йдуть 34 пасажирські поїзди, до 30 хвилин затримуються 12 рейсів, а від 30 хвилин і більше — 20.

Затримуються рейси таких швидкісних поїздів Інтерсіті+:

№706 Перемишль — Київ затримується на 1 год 48 хвилин;

№723 Харків — Київ затримується на 5 год 34 хвилини.

"Пасажири всіх рейсів, які прибудуть сьогодні після початку комендантської години, зможуть залишитись на ніч на вокзалах. На найбільших вокзалах країни вже організовані місця відпочинку, а гарячий чай та вечеря для пасажирів в Києві підготовлені разом з нашими партнерами World Central Kitchen", - йдеться у повідомленні.

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Також, в "УЗ" додали, що остання кільцева електричка вирушить з Північної платформи вокзалу за графіком о 21:56 у напрямку Святошина та о 22:04 на лівий берег.