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Залужний показав схему ранкових російських ударів по Україні. КАРТА

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний опублікував схему російських ударів по території України у понеділок зранку.

Про це йдеться у його дописі у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Це схема завдання державою-агресором рф ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України. Ситуація станом на 10:20-11:00.

Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу "Shahed-136".

Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів. В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракети РФ вразили інфраструктуру більш ніж 20 населених пунктів, загроза ударів зберігається, - Генштаб ЗСУ

Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості.

Безпека України та всієї Європи - в майстерних руках наших воїнів.

Мої співчуття родинам загиблих цивільних та військових - жертв російського тероризму.

Попри все, незважаючи на агонію диктаторського режиму, ми вистоїмо і переможемо", - розповів Залужний.

Залужний показав схему ранкових російських ударів по Україні 01

Автор: 

обстріл (28428) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+61
МИД Литвы:
«Пришло время дать Украине ВСЕ оружие, чтобы защитить свой народ, землю, море и небо от геноцидной агрессии путинского террористического государства» Нужны Томагавки для ударов по аэродромам и Ф-16 - проходить дырявое ПВО и сбивать ржавые Ту-22. Бить гадов в логове.
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10.10.2022 21:31
+31
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

І ще: а тепер дивімось на Захід і стежмо за руками - підозрюю, що зараз масово повиповзають на світло з закликом "негайно сідати за стіл переговорів!" усі таргани газпромівської годівниці! (Маск - то тільки пробна куля була.)
"Прінуждєніє к пєрєговорам" - от на що це найдужче схоже.
Бо, як уже сказав котрийсь із їхніх пропаґандистів, "єщо 2 месяца такой войни, і в Россіі будєт революція!"
Нічого, ми зачекаємо.
Слава ЗСУ.
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10.10.2022 21:36
+29
Росія атакувала Львівщину 15 ракетами, 8 потрапили до енергетичних підстанцій, - голова ОВА. До речі,десь за день до нападу одна з найсамовідданіших Слуг, т.з. Ліза Богуцкая,опублікувала блог де щиро дивувалася,чому путін так мало б"є по Західній Україні,де засіло багато бєндєровцев....Богуцкая з Криму,була пригріта квартальниками і у 2019 пройшла у Раду за списками Слуги народу...Ось так....
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10.10.2022 21:32
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10.10.2022 21:58 Відповісти
А їхня ЗЕпархатість ,просравши не тільки ракетну програму України , а навіть ковідні гроші , тепер сидить у бункері і чекає , а чим же Наші хлопці будуть відповідати кацапу ..????
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10.10.2022 21:59 Відповісти
Rozziskije sobaki
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10.10.2022 22:36 Відповісти
http://loveread.me/read_book.php?id=20633&p=12
Э. Тополь «Китайский проезд»
- Fuckin' Russian! - в сердцах сказал ему вслед Винсент.
- You'll better learn it Russian way, (Вы лучше выучите это по-русски), - на чистом английском посоветовал ему одетый в ливрею гаитянин. - Repeat after me: ******* Russkiy! (Повторяйте за мной: ****** русский!)
- That's right! Yobani Russki! - охотно повторил Винсент.
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10.10.2022 23:22 Відповісти
А де наші ракети ?! Сому не робимо?! Де трясця його матері наші ракети ?!
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10.10.2022 22:55 Відповісти
приЗЕмлені в асфальт
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10.10.2022 23:26 Відповісти
Може й робили, хто вам правду скаже. Укроборонпром?
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11.10.2022 04:21 Відповісти
Робили... До 19го року.
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11.10.2022 07:40 Відповісти
We will fight for the right
To live in FREEDOM (C)
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10.10.2022 23:11 Відповісти
Лише уявіть, скільки кацапських пик приймало у цьому участь, знаючи, що вони будуть вбивати мирних людей та перетворювати їхнє звичайне життя на пекло. ***** - це лише маленька нікчемна істота, яка щось гавкає та випорожняється у валізу, а усі ці страшні злочини роблять військові у небі, на воді та під водою. Тому світ повинен усвідомити, що знищувати треба не лише бункерного маньяка, а і усю русняву біомасу, яка хоче знищити вже не тільки Україну, а і усе людство.
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10.10.2022 23:30 Відповісти
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