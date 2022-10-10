Залужний показав схему ранкових російських ударів по Україні. КАРТА
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний опублікував схему російських ударів по території України у понеділок зранку.
Про це йдеться у його дописі у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Це схема завдання державою-агресором рф ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України. Ситуація станом на 10:20-11:00.
Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу "Shahed-136".
Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів. В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі.
Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості.
Безпека України та всієї Європи - в майстерних руках наших воїнів.
Мої співчуття родинам загиблих цивільних та військових - жертв російського тероризму.
Попри все, незважаючи на агонію диктаторського режиму, ми вистоїмо і переможемо", - розповів Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
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