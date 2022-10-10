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Залужный показал схему утренних российских ударов по Украине. КАРТА

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал схему российских ударов по территории Украины в понедельник утром.

Об этом говорится в его сообщении в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это схема нанесения государством-агрессором РФ ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины. Ситуация по состоянию на 10:20-11:00.

Противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136.

Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил, Сухопутных войск ВС Украины и наши зенитные расчеты уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов. В условиях такой интенсивности нанесение ударов одновременно по всем направлениям они продемонстрировали профессиональность и преданность делу.

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Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которые к тому же есть в недостаточном количестве.

Безопасность Украины и всей Европы – в искусных руках наших воинов.

Мои соболезнования семьям погибших гражданских и военных – жертв российского терроризма.

Несмотря на все, несмотря на агонию диктаторского режима, мы выстоим и победим", - рассказал Залужный.

Залужный показал схему утренних российских ударов по Украине 01

обстрел (27107) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+61
МИД Литвы:
«Пришло время дать Украине ВСЕ оружие, чтобы защитить свой народ, землю, море и небо от геноцидной агрессии путинского террористического государства» Нужны Томагавки для ударов по аэродромам и Ф-16 - проходить дырявое ПВО и сбивать ржавые Ту-22. Бить гадов в логове.
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10.10.2022 21:31
+31
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

І ще: а тепер дивімось на Захід і стежмо за руками - підозрюю, що зараз масово повиповзають на світло з закликом "негайно сідати за стіл переговорів!" усі таргани газпромівської годівниці! (Маск - то тільки пробна куля була.)
"Прінуждєніє к пєрєговорам" - от на що це найдужче схоже.
Бо, як уже сказав котрийсь із їхніх пропаґандистів, "єщо 2 месяца такой войни, і в Россіі будєт революція!"
Нічого, ми зачекаємо.
Слава ЗСУ.
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10.10.2022 21:36
+29
Росія атакувала Львівщину 15 ракетами, 8 потрапили до енергетичних підстанцій, - голова ОВА. До речі,десь за день до нападу одна з найсамовідданіших Слуг, т.з. Ліза Богуцкая,опублікувала блог де щиро дивувалася,чому путін так мало б"є по Західній Україні,де засіло багато бєндєровцев....Богуцкая з Криму,була пригріта квартальниками і у 2019 пройшла у Раду за списками Слуги народу...Ось так....
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10.10.2022 21:32
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10.10.2022 21:58 Ответить
А їхня ЗЕпархатість ,просравши не тільки ракетну програму України , а навіть ковідні гроші , тепер сидить у бункері і чекає , а чим же Наші хлопці будуть відповідати кацапу ..????
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10.10.2022 21:59 Ответить
Rozziskije sobaki
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10.10.2022 22:36 Ответить
http://loveread.me/read_book.php?id=20633&p=12
Э. Тополь «Китайский проезд»
- Fuckin' Russian! - в сердцах сказал ему вслед Винсент.
- You'll better learn it Russian way, (Вы лучше выучите это по-русски), - на чистом английском посоветовал ему одетый в ливрею гаитянин. - Repeat after me: ******* Russkiy! (Повторяйте за мной: ****** русский!)
- That's right! Yobani Russki! - охотно повторил Винсент.
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10.10.2022 23:22 Ответить
А де наші ракети ?! Сому не робимо?! Де трясця його матері наші ракети ?!
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10.10.2022 22:55 Ответить
приЗЕмлені в асфальт
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10.10.2022 23:26 Ответить
Може й робили, хто вам правду скаже. Укроборонпром?
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11.10.2022 04:21 Ответить
Робили... До 19го року.
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11.10.2022 07:40 Ответить
We will fight for the right
To live in FREEDOM (C)
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10.10.2022 23:11 Ответить
Лише уявіть, скільки кацапських пик приймало у цьому участь, знаючи, що вони будуть вбивати мирних людей та перетворювати їхнє звичайне життя на пекло. ***** - це лише маленька нікчемна істота, яка щось гавкає та випорожняється у валізу, а усі ці страшні злочини роблять військові у небі, на воді та під водою. Тому світ повинен усвідомити, що знищувати треба не лише бункерного маньяка, а і усю русняву біомасу, яка хоче знищити вже не тільки Україну, а і усе людство.
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10.10.2022 23:30 Ответить
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