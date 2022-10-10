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Новости Видео Война
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Вакарчук спел на пешеходном мосту в Киеве, который сегодня выдержал ракетную атаку РФ. ВИДЕО

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук спел на Пешеходно-велосипедном мосту в центре Киева, который сегодня выдержал ракетный удар со стороны РФ.

Соответствующее видео Вакарчук опубликовал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я на нашем Пешеходно-велосипедном мосту пел песни, в частности, "Місто Марії", которая посвящена Мариуполю. И знаете, почему? Говорят, конструкция моста сделана именно из стали Азовстали.

Вспоминаю, 22 февраля, за два дня до российского полномасштабного вторжения, мы с Океаном Эльзы сделали импровизированное выступление на этом же мосту в Киеве. Чувствовали тогда, что должны быть все вместе, как один.

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Сегодня рашистские ракеты в очередной раз терроризировали Украину и Киев.

И им никогда не удастся разрушить мост между душами и сердцами украинцев!

Азов – сталь!

Мы – победим!

Слава Украине!

Героям слава!" – заявил Вакарчук.

Вакарчук Святослав (353) Киев (25513) мост (1027)


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Топ комментарии
+32
Шо не кажіть, а як виконавець Вакарчук незрівнянний
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10.10.2022 21:05
+26
В ответ на террор пошла ответка по военным объектам россиян. ВСУ наносит ракетные удары по военным объектам в Белгородской и Ростовской областях, а также на оккупированных территориях.
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10.10.2022 21:11
+26
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10.10.2022 21:14
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Вакарчук передай челендж ***** пускай тоже завоет на крымском мосту
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10.10.2022 21:02 Ответить
Шо не кажіть, а як виконавець Вакарчук незрівнянний
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10.10.2022 21:05 Ответить
Та самий звичайний, тисячі не гірших.
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10.10.2022 21:08 Ответить
автор ??
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10.10.2022 21:20 Ответить
пішла на хєр, псина кацапська. Вас, мудаків фашистських, відверто принижують на Українських пабліках і в коментах, а ви, мразота, всеодно обіссяні лізете за новою порцією лайна на свої тупі макітри ).
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10.10.2022 21:57 Ответить
А як людина - гімно!
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10.10.2022 22:11 Ответить
Видимо вы, кроме "пения" Сявы, слушаете только шансон.
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11.10.2022 07:40 Ответить
На руїнах і на трупах?
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11.10.2022 08:26 Ответить
😭 пісня 💔
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10.10.2022 21:07 Ответить
Модер, не витирай кацапських свиней, так буде веселіше. Дай публіці "відірватися".
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10.10.2022 21:09 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!

СЛАВА НАЦІЇ!!!

СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!!!
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10.10.2022 21:10 Ответить
В ответ на террор пошла ответка по военным объектам россиян. ВСУ наносит ракетные удары по военным объектам в Белгородской и Ростовской областях, а также на оккупированных территориях.
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10.10.2022 21:11 Ответить
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10.10.2022 21:13 Ответить
Поки бачив тільки відео якогось зірваного сарая тіпа в криму. Будемо чекати якихось відео підтверджень з території свинособакії.
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10.10.2022 21:14 Ответить
Тимчасово окупований Джанкой. Горить-палає база рашистів.
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10.10.2022 21:19 Ответить
Не раскачивайте вулык, и не постите копипасту типа, "только что вернулся отец, ничего не обьяснил, велел собирать вещи и затариться продуктами на две недели, похоже началось"...
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10.10.2022 21:16 Ответить
про иностранные дивизии врут конечно
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10.10.2022 21:18 Ответить
В Белгородской области уничтожено три установки С-300.

В Брянской области удар по военному полигону.
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10.10.2022 21:27 Ответить
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10.10.2022 21:14 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ - ВАКАРЧУК СЛАВА...
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10.10.2022 21:15 Ответить
...ну ні, не зовсім оте, що Ви сказала
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10.10.2022 21:20 Ответить
Ну то десь близенько
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10.10.2022 21:23 Ответить
...ну але ж це наш сукин син
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10.10.2022 21:36 Ответить
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10.10.2022 21:16 Ответить
.
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10.10.2022 21:52 Ответить
Добре що цей гівнюк не заспівав пісню,не моя война...
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10.10.2022 21:19 Ответить
Від дзеркала відійди, щоб гімюка не бачити
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10.10.2022 21:22 Ответить
То може пісня від імені тих, хто вважє цю війну не їхньою ??
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10.10.2022 21:25 Ответить
«Не твоя війна» - Океан Ельзи . Багато хто питає "чому не твоя війна", але ж хіба ми її почали? Хіба ми її готували? Хіба це ми прийшли на чужу землю зі зброєю? НІ! Це не наша війна, бо не ми її почали, але ми прийняли виклик та саме ми її переможно закінчимо! (автор, продюсер - Святослав Вакарчук, режисер відео - Howard Greenhalgh). За словами Вакарчука, головна битва - всередині кожного з нас, всередині нашого суспільства. "Адже «твоя війна» - це боротьба з власними комплексами, страхами щось змінити, вплинути на те, що відбувається навколо тебе, не звинувачувати «десь і когось», а брати ситуацію в свої руки. Це - надскладно, та без цього немає успішного майбутнього ні у людини, ні у суспільства, ні у країни", - наголошує Вакарчук. Одним з головних елементів відео «Не твоя війна» є така собі монета випадкового вибору з темною та світлою сторонами. Цей образ виник з ідеї режисера зобразити суспільство, яке чекає, а не діє, яке сторонньо спостерігає, в який же бік впаде монета, «пощастить-не пощастить» в черговий раз. А це - шлях занепаду, а аж ніяк не розвитку. Та в кінці відео, зображена в ньому спільнота все-таки отримує шанс на розвиток й далі все залишається вже в її руках. А монета просто зникає.
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10.10.2022 21:56 Ответить
все проще - не твоя війна это смесь не защищаться авось само пройдет и мира маска...
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10.10.2022 22:03 Ответить
>а брати ситуацію в свої руки
ну да, брать ситуацию в свои руки это сказать что это не моя война сами там разбирайтесь...
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10.10.2022 22:04 Ответить
это была неуклюжая попытка подорвать ато, воздействие на военных, надеюсь не за бабки из раши
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10.10.2022 22:09 Ответить
Йому платив зять кучми..
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10.10.2022 22:20 Ответить
Так . А лугандони казали що це пісня про них , про те як вони захищають правду а нациків погнали на не їхню війну. І взагалі він мені гидкий хоч і талановитий. Він , за бабки створив партію "голос" , відтягнув на неї голоси і привів це що зараз маємо до влади. А тепер він співає то на мосту , то вілицях визволених міст .Орден йому дали вже чи ще ні? Данилко отримав.
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11.10.2022 06:31 Ответить
врываются рашисты в дом берут твою семью, ты порываешься их защитить, а тебе такие - друг, это не твоя война успокойся
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10.10.2022 22:12 Ответить
Одним з головних елементів відео «Не твоя війна» є така собі монета випадкового вибору з темною та світлою сторонами.
=========
Хай засуне ту монетку собі в зад,гімнюк....
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10.10.2022 22:12 Ответить
призыв не идти на войну, в данном случае защищаться...
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10.10.2022 22:16 Ответить
.
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10.10.2022 21:20 Ответить
Ми вистоїмо! 🇺🇦
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10.10.2022 21:50 Ответить
Йшов би цей співака на фронт. Толку з нього що з депутата, що з "пєвуна"...
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11.10.2022 06:29 Ответить
Кочет прокукарекал на мосту, предварительно дважды обосравшись без боя. Сява это еще один "теробороновец" но пока не орденоносец.
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11.10.2022 07:43 Ответить
Набіса нам про це знати ?
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26.10.2022 10:52 Ответить
 
 