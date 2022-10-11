Казахстан намерен эвакуировать посольство из Киева, - МИД страны
В ближайшие дни ожидается эвакуация сотрудников посольства Казахстана в Украине
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел страны Айбек Смадияров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Informburo.
"Посольство сейчас работает. Вопрос стоит не о его закрытии, а об эвакуации сотрудников. В ближайшие дни этот вопрос будет решен, эвакуация, скорее всего, будет полная", - заявил Смадияров.
Спикер МИД затруднился назвать количество граждан Казахстана, которые сейчас находятся в Украине.
"Проверяем информацию, сколько наших граждан находится в Украине, потому что из-за последних событий цифры отличаются. При первой эвакуации многие уехали. Возможно, некоторые вернулись", - отметил Смадияров.
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Чи яка причина?
Сподіваюся, вистачить розуму назад не приймати. А в домік можна підселити дві-три сім'ї біженців, яких орки залишили без даху над головою.
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