Казахстан намерен эвакуировать посольство из Киева, - МИД страны

В ближайшие дни ожидается эвакуация сотрудников посольства Казахстана в Украине

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел страны Айбек Смадияров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Informburo.

"Посольство сейчас работает. Вопрос стоит не о его закрытии, а об эвакуации сотрудников. В ближайшие дни этот вопрос будет решен, эвакуация, скорее всего, будет полная", - заявил Смадияров.

Спикер МИД затруднился назвать количество граждан Казахстана, которые сейчас находятся в Украине.

"Проверяем информацию, сколько наших граждан находится в Украине, потому что из-за последних событий цифры отличаются. При первой эвакуации многие уехали. Возможно, некоторые вернулись", - отметил Смадияров.

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