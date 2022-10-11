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Казахстан намерен эвакуировать посольство из Киева, - МИД страны

казахстан,посольство

В ближайшие дни ожидается эвакуация сотрудников посольства Казахстана в Украине

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел страны Айбек Смадияров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Informburo.

"Посольство сейчас работает. Вопрос стоит не о его закрытии, а об эвакуации сотрудников. В ближайшие дни этот вопрос будет решен, эвакуация, скорее всего, будет полная", - заявил Смадияров.

Спикер МИД затруднился назвать количество граждан Казахстана, которые сейчас находятся в Украине.

"Проверяем информацию, сколько наших граждан находится в Украине, потому что из-за последних событий цифры отличаются. При первой эвакуации многие уехали. Возможно, некоторые вернулись", - отметил Смадияров.

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Автор: 

Казахстан (781) посольство (1079) эвакуация (2064)


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Топ комментарии
+11
Як ми будемо жити без них?
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11.10.2022 12:44
+11
Все чесно ! Це вказівка Путлера. Вони ще виконують вказівки Путлера.
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11.10.2022 12:45
+9
Вот про эту "эвакуацию" и хрюкали вчерашние кацапские ипсо.
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11.10.2022 12:47
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Як ми будемо жити без них?
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11.10.2022 12:44 Ответить
А потім їх не треба приймати.
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11.10.2022 12:47 Ответить
Нігуя собі -- казахи нагнітают .
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11.10.2022 12:44 Ответить
Все чесно ! Це вказівка Путлера. Вони ще виконують вказівки Путлера.
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11.10.2022 12:45 Ответить
Перо вам в сраку, підфуйловники.
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11.10.2022 12:46 Ответить
Вот про эту "эвакуацию" и хрюкали вчерашние кацапские ипсо.
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11.10.2022 12:47 Ответить
Знають, що 100 тисяч чмобіків попруть незабаром з білорусі через мінні поля?

Чи яка причина?
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11.10.2022 12:47 Ответить
До побачення.
Сподіваюся, вистачить розуму назад не приймати. А в домік можна підселити дві-три сім'ї біженців, яких орки залишили без даху над головою.
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11.10.2022 12:53 Ответить
Таки піддались на московський шантаж - минулого тижня московити вимагали вивести казаське посольство з України. А вчора і принагідний привід з'явився...
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11.10.2022 12:55 Ответить
Ну і нехай звіздують! Вони попихувачі китайців, а не наші друзі.
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11.10.2022 12:55 Ответить
Казаське керівництво ще ті паскудники ,ну звичайно догодити росії і показати іншим приклад ,а ще через цю країну йдуть санкційні товари на росію.
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11.10.2022 12:56 Ответить
насрать , хай ********
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11.10.2022 13:01 Ответить
Берегите себя, казав маршал жюков,бабы рюSkoго дерьма нам ещё нарожают,и начал штурм города Ржев... который продолжался по факту больше года ..., сколько рюSSишэ Zoltadenn завалил при этом...,мавзолейная Гостайна...злые языки кажуть больше миллиона...
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11.10.2022 13:04 Ответить
это решение властей . ҚАЗАҚСКИЙ НАРОД ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ НА СТОРОНЕ УКРАИНЦЕВ. СЛАВА УКРАИНЕ ! АЛҒА ҚАЗАҚСТАН ! СЛАВА ВСУ !
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11.10.2022 13:05 Ответить
Так мы адекватному народу Казахстана плохого и не желаем, а властям хитросделанным. Алга Казахстан!
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11.10.2022 13:10 Ответить
************* , ПНХ
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11.10.2022 13:05 Ответить
шось такі знають
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11.10.2022 13:07 Ответить
АналоГовнеты путлера шмальнут рОкетой Сармат и капец посольству..., кстати за 5 лет крысы путлера после испытательного запуска Сармата в космодроме Плесецк так и не смогли её запустить в серию...АналоГовнеты долбанные..😛
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11.10.2022 13:12 Ответить
Специально это делают, подыгрывая *****, пытаются паники побольше разогнать.
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11.10.2022 13:13 Ответить
https://rus.azattyq.org/a/32070906.html Путин на своем дне рождения поблагодарил Токаева за предложение создать организацию по продвижению русского языка.
Такой ход для многих казахов выглядит странным с учетом огромных проблем с сохранением самого казахского языка.
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11.10.2022 15:46 Ответить
https://kaztag.kz/ru/news/putin-i-drugie-lidery-stran-bespokoyatsya-za-svoyu-bezopasnost-v-astane- Путин боится за свою безопасность в ходе предстоящего визита в Астану?
Опасения настолько велики, что даже детей на два дня освободили от школы и отправили учиться онлайн.
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11.10.2022 15:49 Ответить
https://orda.kz/jeto-ne-v-duhe-nashej-strany-byt-poslednimi-posol-rk-v-ukraine-kaletaev-o-situacii-s-posolstvom-kazahstana/ Посол Казахстана отказался посетить Бучу:

"Я хотел съездить в Бучу и посмотреть своими глазами на то, что там происходит, но представители территориальной обороны попросили этого не делать"
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11.10.2022 16:16 Ответить
 
 