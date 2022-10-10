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Новости Агрессия России против Украины
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Чехия не планирует закрывать диппредставительства и посольство в Киеве, - Липавский

мзс,чехія,ліпавський

Чехия не планирует отзывать дипломатов и закрывать временно свои дипломатические представительства в Украине, в частности, посольство в Киеве.

Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наше посольство в Киеве работает. Принимаются все необходимые меры, связанные с чрезвычайными ситуациями. Есть команда безопасности, которая защищает посольство, они действуют в координации с украинскими службами", - сказал Липовский.

Несмотря на ракетные атаки на Киев, эвакуация персонала не планируется. Однако с начала полномасштабного вторжения Чехия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину и Россию. И эта рекомендация остается в силе.

"В Праге внимательно следят за ситуацией", – заверил дипломат.

Чешский министр отметил, что атаку 10 октября можно без сомнения назвать государственным терроризмом, а действия Путина - все более отчаянными. Чехия принадлежит к странам, работающим вместе с другими над созданием военного трибунала. Но к моменту его создания невозможно привлечь к ответственности за акт агрессии военных преступников – руководство РФ. Международный суд может судить за конкретные преступления конкретных исполнителей.

Читайте также: Чехия призывает немедленно создать трибунал по военным преступлениям РФ в Украине

Автор: 

обстрел (26850) посольство (1079) Украина (44908) Чехия (1698) Липавский Ян (82)


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На цю хвилину проходить багатотисячний протест поляків під посольством росії у Варшаві. Дякую братам полякам за підтримку❤️
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10.10.2022 21:14 Ответить
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10.10.2022 21:17 Ответить
Як не планує то навіщо про це говорити .
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10.10.2022 21:18 Ответить
Чехії респект! Маленька Країна з Великої літери, яка не побоялася та надала важку техніку Україні - танки! Чехія й досі пам'ятає "Празьку весну" і що таке "руський ( терорестичний) мир"! Дякуємо за пдітримку та допомогу!
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10.10.2022 21:32 Ответить
Велика Країна з Великої літери. Для мене з 1968 року
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10.10.2022 21:59 Ответить
До того це?
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10.10.2022 22:16 Ответить
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10.10.2022 23:02 Ответить
 
 