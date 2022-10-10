Чехия не планирует закрывать диппредставительства и посольство в Киеве, - Липавский

Чехия не планирует отзывать дипломатов и закрывать временно свои дипломатические представительства в Украине, в частности, посольство в Киеве.

Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наше посольство в Киеве работает. Принимаются все необходимые меры, связанные с чрезвычайными ситуациями. Есть команда безопасности, которая защищает посольство, они действуют в координации с украинскими службами", - сказал Липовский.

Несмотря на ракетные атаки на Киев, эвакуация персонала не планируется. Однако с начала полномасштабного вторжения Чехия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину и Россию. И эта рекомендация остается в силе.

"В Праге внимательно следят за ситуацией", – заверил дипломат.

Чешский министр отметил, что атаку 10 октября можно без сомнения назвать государственным терроризмом, а действия Путина - все более отчаянными. Чехия принадлежит к странам, работающим вместе с другими над созданием военного трибунала. Но к моменту его создания невозможно привлечь к ответственности за акт агрессии военных преступников – руководство РФ. Международный суд может судить за конкретные преступления конкретных исполнителей.

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