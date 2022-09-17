Чехия призывает немедленно создать трибунал по военным преступлениям РФ в Украине
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Глава МИД Чехии Ян Липавский выступил с инициативой немедленного создания Международного трибунала для наказания Российской Федерации за военные преступления в Украине.
Об этом Липавский заявил в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отметил глава чешской дипломатии, россия оставила после себя в районе Изюма братские могилы сотен расстрелянных и замученных людей. Он подчеркнул, что в XXI веке такие нападения на гражданское население являются "немыслимыми и отвратительными".
"Мы не должны оставлять это без внимания. Мы выступаем за наказание всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального Международного трибунала, который будет расследовать преступление агрессии", - подчеркнул Липавский.
Пожалуйста, подождите...
єдина можливість зупинки війни і недопущення жертв в ще більших маштабах - це негайний вступ України до НАТО.....
@newkc14
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16 сент.
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Президент Узбекистана не встретил Путина в аэропорту но встретил товарища Си
Президент Киргизии заставил Путина ждать
Си публично задал вопрос Путину как там дела с войной в Украине
Это приговор
Вже створюйте!
Де КРИК на Весь Світ?!!!...
Де звернення до всіх ?!...
Президент, уряд, парламент, омбудсмен...?
Кому вони служать?!...
Спробують " затіхарить" як і другі злочини ( Оленівка, Буча...)...
Щоб особо " не портить ни с кем отношений!"!...
Международный уголовный суд в Гааге ([email protected])
Доказательства просят отправлять по адресу [email protected]
проект Нюрнберг-2022 ([email protected])
Как каждый может присоединиться к суду над Путиным
Украинское государство, правозащитные и общественные организации приступили к сбору доказательств, которые помогут судить Россию в международных судах.
Это можно сделать с помощью сайтов, платформ, электронных адресов, на которые можно отправить фото или видео доказательств российской агрессии.
Важно! Фото и видеодоказательства должны быть лично твоими. Не из интернета.
Для того чтобы потом именно ты мог(-ла) стать свидетелем преступлений и в случае необходимости дать показания в суде.
Може пора звільнити все керівництво ГПУ ? Бо не чехі же готувати будуть трибунал
ГПУ треба за корупцію брати, а не за це.