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В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

козача,лопань

Прокуроры провели осмотр в подвальном помещении так называемой "Народной милиции" в пгт Казачья Лопань, где во время оккупации российская армия пытала людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Офис генерального прокурора сообщил в телеграм-канале.

"17 сентября руководство Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) провело осмотр в помещении так называемой "Народной милиции пгт Казачья Лопань".

Правоохранители установили, что во время оккупации населенного пункта представители РФ создали псевдоправоохранительный орган, в подвальном помещении которого обустроили пыточную, где подвергали пыткам гражданских.

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В ходе осмотра изъяты документы, подтверждающие функционирование псевдоотдела полиции.

В настоящее время установлены лица, работавшие на представителей страны-агрессора в пгт Казачья Лопань, принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную 01
В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную 02
В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную 03
В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную 04
В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную 05
В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную 06
В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную 07
В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную 08
В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную 09
В деоккупированной Казачьей Лопани обнаружили российскую пыточную 10
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Топ комментарии
+25
русские не имеют права называться людьми.
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17.09.2022 19:03
+14
Кацапи - нелюди
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17.09.2022 18:55
+12
Безславні нащадки катів НКВС.
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17.09.2022 18:58
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Бабуся розповідає про останній бій та останні хвилини життя наших такістів

https://twitter.com/i/status/1571068172794744834
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17.09.2022 18:45 Ответить
Кацапи - нелюди
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17.09.2022 18:55 Ответить
Я же говорил еще в феврале нехер брать кацапов в плен.
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17.09.2022 19:34 Ответить
Треба наших хлопців міняти на цих...
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17.09.2022 19:43 Ответить
Меняют только офицеров и кадыровцев, а остольное биомусор
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17.09.2022 20:09 Ответить
не варто брати в полон молодших за 50 років, колдирівців особливо
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17.09.2022 21:29 Ответить
Безславні нащадки катів НКВС.
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17.09.2022 18:58 Ответить
Запитайте, будь ласка, у Джо , це вже тероризм, чи ще ні , ......
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17.09.2022 18:59 Ответить
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17.09.2022 19:52 Ответить
Проти Джо Зелена падаль відкрила чотири кримінальні справи. А проти друга Джо Пороха, патріота і волонтера, який створив армію, церкву і примусив прийняти закон про захист української нації (її мови) відкрито мало не півтори сотні кримінальних справ. Так що звертайтесь не до Джо, а до 73 відсотки зеленої падалі, яка зараз втекла з України і до БоНеВтіка, який і досі займаєься лише відосиками і намагається знищити волонтерів і бойових генералів.
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17.09.2022 20:09 Ответить
русские не имеют права называться людьми.
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17.09.2022 19:03 Ответить
50% андрофагів, 50% малют скуратових.
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17.09.2022 21:10 Ответить
Це страшно,дуже страшно, боляче. Пройти через такі муки,біль...Горіть в пеклі москалі і ті хто замість зброї асфальт оплачував.
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17.09.2022 19:41 Ответить
Можливо, до марафонівців єдиних дійде, що вже зараз треба знімати серіали про ці події і давати гроші на трансляцію за кордоном в праймтайм. Тоді і на заході зменшиться путлерфрендів(
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17.09.2022 20:15 Ответить
"єдині марафонці" показують те, що їм дозволяє показувати влада. Таке собі продовження каналу "Дом" (одна московитська назва чого варта!). А влада з початку своєї каденції ні разу окупанта не назвала окупантом, переслідує волонтерів/патріотів/активістів, у Раді уся зелень голосує разом з опзж... Вони зробили нас разом...
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17.09.2022 21:27 Ответить
Німці показують багато,під новинами стрічка про закатованих українців.
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17.09.2022 23:25 Ответить
"узкий мир"
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.09.2022 19:47 Ответить
Там в кожному місті можна знайти катівні, аби краще пошукати...
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17.09.2022 19:48 Ответить
**********!
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17.09.2022 20:39 Ответить
Притягніть туди амнєсті,хай полюбуються
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17.09.2022 20:41 Ответить
ФСБ как и вся параша должны признаваться как террористическая организация со всеми вытекающими и ни как иначе.
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17.09.2022 22:30 Ответить
Бачу що там на фото телефонний апарат ТА-57М який був ще пр совку. Можливо використовався кацопонелюдами для катування людей. Там є пристрій індукторного виклику який дає до 100 Вольт напруги змінного струму.
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18.09.2022 09:29 Ответить
Так і є. Полонені українці, які пройшли катівню "Ізоляція" в окупованому Донецьку під час так званої "ато", розповідають, як їх били струмом, згенерованим цим ТАПіком. На ЦН є інтерв'ю з жертвами нквдистів **********. Кажуть, улюблені прийоми рашистських катів - прикріпляти електроди до геніталій '.
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18.09.2022 12:51 Ответить
 
 