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У деокупованій Козачій Лопані виявили російську катівню. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

козача,лопань

Прокурори провели огляд у підвальному приміщенні так званої "Народної міліції" в смт Козача Лопань, де під час окупації російська армія катувала людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора повідомив у телеграмі.

"17 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) провело огляд у приміщенні так званої "Народної міліції смт Козача Лопань".

Правоохоронці встановили, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали тортурам цивільних.

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Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції.

Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у смт Козача Лопань, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

У деокупованій Козачій Лопані виявили російську катівню 01
У деокупованій Козачій Лопані виявили російську катівню 02
У деокупованій Козачій Лопані виявили російську катівню 03
У деокупованій Козачій Лопані виявили російську катівню 04
У деокупованій Козачій Лопані виявили російську катівню 05
У деокупованій Козачій Лопані виявили російську катівню 06
У деокупованій Козачій Лопані виявили російську катівню 07
У деокупованій Козачій Лопані виявили російську катівню 08
У деокупованій Козачій Лопані виявили російську катівню 09
У деокупованій Козачій Лопані виявили російську катівню 10
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Топ коментарі
+25
русские не имеют права называться людьми.
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17.09.2022 19:03
+14
Кацапи - нелюди
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17.09.2022 18:55
+12
Безславні нащадки катів НКВС.
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17.09.2022 18:58
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Бабуся розповідає про останній бій та останні хвилини життя наших такістів

https://twitter.com/i/status/1571068172794744834
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17.09.2022 18:45 Відповісти
Кацапи - нелюди
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17.09.2022 18:55 Відповісти
Я же говорил еще в феврале нехер брать кацапов в плен.
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17.09.2022 19:34 Відповісти
Треба наших хлопців міняти на цих...
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17.09.2022 19:43 Відповісти
Меняют только офицеров и кадыровцев, а остольное биомусор
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17.09.2022 20:09 Відповісти
не варто брати в полон молодших за 50 років, колдирівців особливо
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17.09.2022 21:29 Відповісти
Безславні нащадки катів НКВС.
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17.09.2022 18:58 Відповісти
Запитайте, будь ласка, у Джо , це вже тероризм, чи ще ні , ......
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17.09.2022 18:59 Відповісти
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17.09.2022 19:52 Відповісти
Проти Джо Зелена падаль відкрила чотири кримінальні справи. А проти друга Джо Пороха, патріота і волонтера, який створив армію, церкву і примусив прийняти закон про захист української нації (її мови) відкрито мало не півтори сотні кримінальних справ. Так що звертайтесь не до Джо, а до 73 відсотки зеленої падалі, яка зараз втекла з України і до БоНеВтіка, який і досі займаєься лише відосиками і намагається знищити волонтерів і бойових генералів.
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17.09.2022 20:09 Відповісти
русские не имеют права называться людьми.
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17.09.2022 19:03 Відповісти
50% андрофагів, 50% малют скуратових.
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17.09.2022 21:10 Відповісти
Це страшно,дуже страшно, боляче. Пройти через такі муки,біль...Горіть в пеклі москалі і ті хто замість зброї асфальт оплачував.
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17.09.2022 19:41 Відповісти
Можливо, до марафонівців єдиних дійде, що вже зараз треба знімати серіали про ці події і давати гроші на трансляцію за кордоном в праймтайм. Тоді і на заході зменшиться путлерфрендів(
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17.09.2022 20:15 Відповісти
"єдині марафонці" показують те, що їм дозволяє показувати влада. Таке собі продовження каналу "Дом" (одна московитська назва чого варта!). А влада з початку своєї каденції ні разу окупанта не назвала окупантом, переслідує волонтерів/патріотів/активістів, у Раді уся зелень голосує разом з опзж... Вони зробили нас разом...
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17.09.2022 21:27 Відповісти
Німці показують багато,під новинами стрічка про закатованих українців.
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17.09.2022 23:25 Відповісти
"узкий мир"
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.09.2022 19:47 Відповісти
Там в кожному місті можна знайти катівні, аби краще пошукати...
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17.09.2022 19:48 Відповісти
**********!
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17.09.2022 20:39 Відповісти
Притягніть туди амнєсті,хай полюбуються
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17.09.2022 20:41 Відповісти
ФСБ как и вся параша должны признаваться как террористическая организация со всеми вытекающими и ни как иначе.
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17.09.2022 22:30 Відповісти
Бачу що там на фото телефонний апарат ТА-57М який був ще пр совку. Можливо використовався кацопонелюдами для катування людей. Там є пристрій індукторного виклику який дає до 100 Вольт напруги змінного струму.
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18.09.2022 09:29 Відповісти
Так і є. Полонені українці, які пройшли катівню "Ізоляція" в окупованому Донецьку під час так званої "ато", розповідають, як їх били струмом, згенерованим цим ТАПіком. На ЦН є інтерв'ю з жертвами нквдистів **********. Кажуть, улюблені прийоми рашистських катів - прикріпляти електроди до геніталій '.
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18.09.2022 12:51 Відповісти
 
 