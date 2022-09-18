У деокупованій Козачій Лопані виявили російську катівню. ФОТОрепортаж

Прокурори провели огляд у підвальному приміщенні так званої "Народної міліції" в смт Козача Лопань, де під час окупації російська армія катувала людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора повідомив у телеграмі.

"17 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) провело огляд у приміщенні так званої "Народної міліції смт Козача Лопань".

Правоохоронці встановили, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали тортурам цивільних.

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Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції.

Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у смт Козача Лопань, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.



















