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Новини Агресія Росії проти України
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Чехія не планує закривати диппредставництва та посольство в Києві, - Ліпавський

мзс,чехія,ліпавський

Чехія не планує відкликати дипломатів і закривати тимчасово свої дипломатичні представництва в Україні, зокрема посольство в Києві.

Про це заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наше посольство в Києві працює. Вживаються усі необхідні запобіжні заходи, пов’язані з надзвичайними ситуаціями. Є безпекова команда, яка захищає посольство, вони діють у координації з українськими службами", - сказав Ліпавський.

Попри ракетні атаки на Києв, евакуація персоналу не планується. Проте з початку повномасштабного вторгнення Чехія рекомендувала своїм громадянам покинути Україну та Росію. І ця рекомендація залишається в силі. 

"У Празі уважно стежать за ситуацією", - запевнив дипломат.

Чеський міністр зазначив, що атаку 10 жовтня можна без сумніву назвати державним тероризмом, а дії Путіна - дедалі відчайдушнішими. Чехія належить до країн, які працюють разом з іншими над створенням військового трибуналу. Але до моменту його створення неможливо притягнути до відповідальності за акт агресії воєнних злочинців - керівництво РФ. Утім, Міжнародний суд може судити за конкретні злочини конкретних виконавців.

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Автор: 

обстріл (28171) посольство (942) Україна (5857) Чехія (1602) Ліпавський Ян (100)


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На цю хвилину проходить багатотисячний протест поляків під посольством росії у Варшаві. Дякую братам полякам за підтримку❤️
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10.10.2022 21:14 Відповісти
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10.10.2022 21:17 Відповісти
Як не планує то навіщо про це говорити .
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10.10.2022 21:18 Відповісти
Чехії респект! Маленька Країна з Великої літери, яка не побоялася та надала важку техніку Україні - танки! Чехія й досі пам'ятає "Празьку весну" і що таке "руський ( терорестичний) мир"! Дякуємо за пдітримку та допомогу!
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10.10.2022 21:32 Відповісти
Велика Країна з Великої літери. Для мене з 1968 року
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10.10.2022 21:59 Відповісти
До того це?
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10.10.2022 22:16 Відповісти
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10.10.2022 23:02 Відповісти
 
 