Чехія не планує закривати диппредставництва та посольство в Києві, - Ліпавський
Чехія не планує відкликати дипломатів і закривати тимчасово свої дипломатичні представництва в Україні, зокрема посольство в Києві.
Про це заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наше посольство в Києві працює. Вживаються усі необхідні запобіжні заходи, пов’язані з надзвичайними ситуаціями. Є безпекова команда, яка захищає посольство, вони діють у координації з українськими службами", - сказав Ліпавський.
Попри ракетні атаки на Києв, евакуація персоналу не планується. Проте з початку повномасштабного вторгнення Чехія рекомендувала своїм громадянам покинути Україну та Росію. І ця рекомендація залишається в силі.
"У Празі уважно стежать за ситуацією", - запевнив дипломат.
Чеський міністр зазначив, що атаку 10 жовтня можна без сумніву назвати державним тероризмом, а дії Путіна - дедалі відчайдушнішими. Чехія належить до країн, які працюють разом з іншими над створенням військового трибуналу. Але до моменту його створення неможливо притягнути до відповідальності за акт агресії воєнних злочинців - керівництво РФ. Утім, Міжнародний суд може судити за конкретні злочини конкретних виконавців.
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