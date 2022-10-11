Иран не мог самостоятельно изготовить дроны-камикадзе, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у Ирана не было возможности самостоятельно изготавливать дроны-камикадзе "Шахед-136", которые он поставляет России, а та их использует для атак по Украине.
Об этом он сказал в эфире Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Данилова, компоненты, которые удалось осмотреть украинской стороне после сбития этих дронов, говорят о том, что они имеют отношение к другим странам.
"Иранцы самостоятельно эти вещи (дроны-камикадзе. - Ред.) собирать не могли. Там есть определенные компоненты определенных стран. Мы сейчас разбираемся, как они там оказались и почему страна, которая была под санкциями, имела возможность покупать те вещи, которые 100 процентов относятся к военно-промышленному комплексу", – рассказал секретарь СНБО.
Shahed-136 – дрон-камикадзе, который производит Иран. Дальность его полета составляет 2000 км. По данным украинского командования, Россия могла получить от Ирана сотни таких дронов.
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Том Купер вже розклав все по поличках:
навіть надписи "зроблено в Ірані" на дринчиках малюють в Китаї
одне питання - чому ми не можемо заглушити керування цими дронами?
воно що, через супутник?
Санкциями практически невозможно убить ВПК. Гражданские компоненты слишком хорошего качества, европейские фирмочки никогда не будут убивать свой бизнес и терять даже 10% прибыли, никогда, продадут даже тогда, если бомбить будут лично их страну, это капитализм. Все компании не будут терять бизнес в Китае, будут продавать там, а в Китае легко купить что угодно и продать в Иран или на Россию. Всерьез верить, что Кацапы лишаться возможностей производства ракет - это вообще фантастический бред. У них не хватает станков, людей, не хватает химии и механики, но по высоким технологиям уже десятки тысяч единиц каждых компонентов закуплены через Китай за последние 7 месяцев. Все европейские страны, которые резко увидели рост спроса в Китае, разумеется, все сразу же поняли, но ни один менеджер даже не заикнулся, чтобы это прервать. Все продали с удовольствием. Это MBA и там только такому и учат, зарабатывать деньги любой ценой и плевать на все, не сделаешь ты, сделают другие, так что лучше сам заработай.
Уже убедились что это жирная цель просто
это корыто, там надо столько на поддержку что ппц.
этот крейсерок, то уже на нем и ПВО и бомбометы и все эти аж .... 24 вроде самолета и 2 вертика - надо целую кучу спецов, и потом ..... ну, оно уязвимо без эскадры, хотя по себ само типо боевая единица, но х.з. как оно бы против Рашки действовало. и вообще да, сша в восторге ибо такое ведро потопить даже рашка может не особо щелкая клювом.
так что это тупо пилесос был бы. и да, а где ты самолеты брал бы взамен выбывших по сроку давности? В Чехии шоле?
не неси бред. вон та же рашка обосралась это все держать в боеготовности, а у нас Арахамия бы де.ржала, да?
тебе же не 8 лет то? я тоже тогда думал шо этасила вот это вот все. угу. возле причала разве как ПВО, да и то шо там людей мало когда накроют его ПКР.
Не говорячи про зебільний марафон,яким вже не задоволені у ЄС,бо приймати в ЄС міні рашу не будуть.
Чому не організувати ППО проти дринчиків розміром 3 м та швидкість 180 км?
Саботаж!!! При владі тіж самі зелені виродки які допустили цю всю катастрофу!
Все претензии к вЯликому писюнисту-членограю Зеленскому.
(из ноты возмущения и уверения что это не они, с уважением, посольство КНДР, по поручению нашего владыки, ой, то есть простой себе КНР)
Брехав же скотина, що готувались до нового етапу цієї війни...
Господи, дай розуму нашому народу!!!