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Новости Война
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Иран не мог самостоятельно изготовить дроны-камикадзе, - Данилов

данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у Ирана не было возможности самостоятельно изготавливать дроны-камикадзе "Шахед-136", которые он поставляет России, а та их использует для атак по Украине.

Об этом он сказал в эфире Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Данилова, компоненты, которые удалось осмотреть украинской стороне после сбития этих дронов, говорят о том, что они имеют отношение к другим странам.

"Иранцы самостоятельно эти вещи (дроны-камикадзе. - Ред.) собирать не могли. Там есть определенные компоненты определенных стран. Мы сейчас разбираемся, как они там оказались и почему страна, которая была под санкциями, имела возможность покупать те вещи, которые 100 процентов относятся к военно-промышленному комплексу", – рассказал секретарь СНБО.

Shahed-136 – дрон-камикадзе, который производит Иран. Дальность его полета составляет 2000 км. По данным украинского командования, Россия могла получить от Ирана сотни таких дронов.

Читайте также: Иранские дроны хорошо заметны для украинской ПВО, но россияне ищут "лазейки", где отсутствует противовоздушная оборона, - Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Иран (1773) дроны (3845)


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Топ комментарии
+39
А мене цікавить інше - чому держава, яка не була ні під якими санкціями, не зробила нічого подібного?
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11.10.2022 14:16
+29
Дороги строили. Это было важнее , чем какая то там ПВО.
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11.10.2022 14:18
+28
ти, *****, краще розкажи чому якійсь сраний підсанкційний Іран їх виготовляв, а Україна на державному рівні за вісім місяців війни тільки скиглить, а державної програми розробки і впровадження досі нема.
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11.10.2022 14:23
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Їх в Китаї виготовляють. І шлють через Киргизтан. Любий мудак, поколупавшись кілька годин в Інеті виявить цю "секретну" інфу
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11.10.2022 14:14 Ответить
💯👍

Том Купер вже розклав все по поличках:
навіть надписи "зроблено в Ірані" на дринчиках малюють в Китаї

одне питання - чому ми не можемо заглушити керування цими дронами?
воно що, через супутник?
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11.10.2022 14:25 Ответить
Звісно не міг, вже писали, що їх виготовляють в Україні !
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11.10.2022 14:41 Ответить
А мене цікавить інше - чому держава, яка не була ні під якими санкціями, не зробила нічого подібного?
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11.10.2022 14:16 Ответить
Дороги строили. Это было важнее , чем какая то там ПВО.
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11.10.2022 14:18 Ответить
Я так понял, что ракета может пробиться через ПВО, а вот через асфальт не пробивается, вот тебе и весь ответ.
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11.10.2022 14:51 Ответить
Иран научился обходить санкции ещё со времён, когда Данилов с бандюками в Луганске работал и успешно их применял ещё в Сирии в 2013 году, когда нам не до беспилотников было, мы на вечном приколе жили. Поэтому заняться бы Данилову своими санкциями и олигархами, о которых все почему-то стыдливо подзабыли. Как там на фронте борьбы с ними?...
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11.10.2022 14:20 Ответить
О, кто бы говорил... А кто Китаю всрал авианосец (в дрононосец и вертолетонесец переделать было не проблема, был бы мощнейший боевой корабль) за копейки? Ракет целую кучу отдал врагу, а тот мог технологии и в Иран передать, может быть прямо сейчас в шахидах стоят те взрыватели, которые были в наших ракетах, которые мы передали кацапам, а те старые взрыватели слили в Иран. Или мы сами другим арабам продали оружие. Ну вот и Китай еще пару таких авианосцев построил по нашему проекту. США, наверное, "в восторге" от этого, но как-то молчат и не вякают, понимая, что это бессмысленно и контр-продуктивно. Израиль тоже, наверное, имеет ряд недовольств, получая по себе ракетами так или иначе возможно связанными с нашей страной.

Санкциями практически невозможно убить ВПК. Гражданские компоненты слишком хорошего качества, европейские фирмочки никогда не будут убивать свой бизнес и терять даже 10% прибыли, никогда, продадут даже тогда, если бомбить будут лично их страну, это капитализм. Все компании не будут терять бизнес в Китае, будут продавать там, а в Китае легко купить что угодно и продать в Иран или на Россию. Всерьез верить, что Кацапы лишаться возможностей производства ракет - это вообще фантастический бред. У них не хватает станков, людей, не хватает химии и механики, но по высоким технологиям уже десятки тысяч единиц каждых компонентов закуплены через Китай за последние 7 месяцев. Все европейские страны, которые резко увидели рост спроса в Китае, разумеется, все сразу же поняли, но ни один менеджер даже не заикнулся, чтобы это прервать. Все продали с удовольствием. Это MBA и там только такому и учат, зарабатывать деньги любой ценой и плевать на все, не сделаешь ты, сделают другие, так что лучше сам заработай.
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11.10.2022 14:20 Ответить
Авианосец закончил бы как "москва"
Уже убедились что это жирная цель просто
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11.10.2022 14:32 Ответить
кстати в сраку.
это корыто, там надо столько на поддержку что ппц.
этот крейсерок, то уже на нем и ПВО и бомбометы и все эти аж .... 24 вроде самолета и 2 вертика - надо целую кучу спецов, и потом ..... ну, оно уязвимо без эскадры, хотя по себ само типо боевая единица, но х.з. как оно бы против Рашки действовало. и вообще да, сша в восторге ибо такое ведро потопить даже рашка может не особо щелкая клювом.
так что это тупо пилесос был бы. и да, а где ты самолеты брал бы взамен выбывших по сроку давности? В Чехии шоле?
не неси бред. вон та же рашка обосралась это все держать в боеготовности, а у нас Арахамия бы де.ржала, да?
тебе же не 8 лет то? я тоже тогда думал шо этасила вот это вот все. угу. возле причала разве как ПВО, да и то шо там людей мало когда накроют его ПКР.
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11.10.2022 14:35 Ответить
ти, *****, краще розкажи чому якійсь сраний підсанкційний Іран їх виготовляв, а Україна на державному рівні за вісім місяців війни тільки скиглить, а державної програми розробки і впровадження досі нема.
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11.10.2022 14:23 Ответить
питання до зеленоi петушнi!
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11.10.2022 14:43 Ответить
В данному випадку - питання до голови РНБО Данилова, в чий прямий обовʼязок як раз і входить вирішувати такі питання.
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11.10.2022 15:04 Ответить
Розробки вже зроблені,дослідні зразки - є. Ціла низка дронів. А от грошей на їх виготовленя,навчаня операторів - нема. Бо тільки фотосесія зеЛенкі коштувала кілька мільйонів $! Цеж важливіше за кілька сотень дронів,виготовлених в Україні!
Не говорячи про зебільний марафон,яким вже не задоволені у ЄС,бо приймати в ЄС міні рашу не будуть.
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11.10.2022 15:01 Ответить
Саме так. Але ж блін не на часі критикувати владу. Нехай і далі просерає бабло.
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11.10.2022 15:05 Ответить
Коли читаю/слухаю от-те "не на часі!" в мене виникає непереборне бажаня,щоб той,хто це промовляє,опинився в якийсь аварійній ситуації,а я поруч. І замість визова рятувальників/наданя допомоги,заведу довгу розмову по тлф.! На всі заклики викликати/допомогти відповідати:"НЕ НА ЧАСІ!".
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11.10.2022 15:17 Ответить
Не ясно почему на обьектах ( важных) нет хотябы шилок и рсчетов с пзрк
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11.10.2022 14:24 Ответить
Україна має тисячу ЗУ-2-23

Чому не організувати ППО проти дринчиків розміром 3 м та швидкість 180 км?
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11.10.2022 14:30 Ответить
По тій же причині чому розміновувати Чонгар, чому знаючи про війну за півроку до неї не готуватися і нагло ссати людям в очі шо війни не буде!
Саботаж!!! При владі тіж самі зелені виродки які допустили цю всю катастрофу!
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11.10.2022 14:57 Ответить
Бо у 2019 обрали що завгодно,тільки не Президента!
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11.10.2022 15:04 Ответить
з 2010 року. Три рази поспіль
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11.10.2022 19:37 Ответить
Тоді з 1992 ЧОТИРИ РАЗИ (1,2,4,6).
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11.10.2022 21:27 Ответить
скорость ха 101 тоже 200 км/час
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11.10.2022 18:19 Ответить
Данілов тобі би коровам хвости крутити, це все на шо вмстачає твоєї компетенції бездарь!
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11.10.2022 14:25 Ответить
А поставил его туда, вместо Турчинова,тот,кто томос от термоса не отличает,и Украина для него(избранного 73%)- порноактриса.
Все претензии к вЯликому писюнисту-членограю Зеленскому.
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11.10.2022 15:08 Ответить
Мань тьхинь тьхунь цчяооо? бунь тьхунь Данилоууу, тьху! мунь тьзянь цьзууу, Арахамия ****** вьыгоняьяьяууу, прьроучь, рьядьиськааа, самььь тьякоуййй. Цьмьюхь!!1 бльеать1

(из ноты возмущения и уверения что это не они, с уважением, посольство КНДР, по поручению нашего владыки, ой, то есть простой себе КНР)
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11.10.2022 14:29 Ответить
Эти ****** в простынях обосраных , ни куя не могут ,и каждого между ног свой дрон .
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11.10.2022 14:31 Ответить
Народ, я скажу вам, що телепрограму "Радіо Свобода" на Еспресо о 18:00 я дивлюся регулярно. Що цікаво, вона йде в прямому ефірі, записаних в'ю там мінімум. Так само вчора Данілов був в прямому ефірі. І на запитання ведучої "чому не готувались до відбиття атак цих дронів" він вчергове почав втирати, що готувались ще з 2020-го року!

Брехав же скотина, що готувались до нового етапу цієї війни...
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11.10.2022 14:37 Ответить
+++
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11.10.2022 15:22 Ответить
Сподіваюсь, що всі ці гниди зелені сидитимуть перед судом.
Господи, дай розуму нашому народу!!!
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11.10.2022 15:23 Ответить
Через Армению компоненты шли, скорее всего..б
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11.10.2022 15:21 Ответить
Авже ж. Бо Данілов то ж відомий інженерний есперт. Та взалалі есперт по всім питанням.
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11.10.2022 15:33 Ответить
Обізнаність цього за освітою чи то ветеринара, чи то вчителя історії в ******** електроніці і технологіях вражає. Неможливо тотально заборонити масове виробництво і продаж інтегральних схем, друкованих плат, засобів розробки програмного забезпечення, причому для розробки і виробництва як на сьогодення відносно простих електронних пристроїв. Дивуються, чому в дронах-камікадзе використовуються ел. компоненти масового примінення - задайтеся простим питанням, чи варто в одноразовій зброї використовувати нвайновіші, дорогі і дійсно заборонені для продажу окремим країнам компоненти? І не слід так вже недооцінювати Іран, краше б турбувались про власні розробки і виробництво.
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11.10.2022 15:42 Ответить
Абсолютно согласен с респондентами спрашивающими" А где наши укранские дроны, наши Громы, Сапсаны, Гарпуны и ТАНКИ?? Ведь мы не были ни под какими санкциями.. Долбоёбы Кравчук и кучма набили карманы продавая России Ядерное оружие и реактивные ракеты, Пчёловод бездельник Ющенко Вообще тварь, рецидевист Янукович, воровка-Тимошенко с Гриценко продали более тысячи танков и остальное имущество ЗСУ, что плохо лежало, Тупоголовый клоун Зеленский собственными руками уничтожал ,то малое , что сделал Порошенко.. Зелёные ***** от существующей власти разминировали мосты и все минные поля на Херсонщине и Запорожьи и сдали врагу две области за два дня,, И всё ???...Никаких выводов и посадок???? Где всё это НАШЕ??? И будет ли кто за это отвечать....Хватит делать из зеленского Героя...
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11.10.2022 18:42 Ответить
 
 