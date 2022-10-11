Иран не мог самостоятельно изготовить дроны-камикадзе, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у Ирана не было возможности самостоятельно изготавливать дроны-камикадзе "Шахед-136", которые он поставляет России, а та их использует для атак по Украине.

Об этом он сказал в эфире Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Данилова, компоненты, которые удалось осмотреть украинской стороне после сбития этих дронов, говорят о том, что они имеют отношение к другим странам.

"Иранцы самостоятельно эти вещи (дроны-камикадзе. - Ред.) собирать не могли. Там есть определенные компоненты определенных стран. Мы сейчас разбираемся, как они там оказались и почему страна, которая была под санкциями, имела возможность покупать те вещи, которые 100 процентов относятся к военно-промышленному комплексу", – рассказал секретарь СНБО.

Shahed-136 – дрон-камикадзе, который производит Иран. Дальность его полета составляет 2000 км. По данным украинского командования, Россия могла получить от Ирана сотни таких дронов.

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