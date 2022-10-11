Іран не міг самостійно виготовити дрони-камікадзе, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Іран не мав змоги самостійно виготовляти дрони-камікадзе "Шахед-136", які він постачає Росії, а та їх використовує для атак по Україні.

Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Данілова, ті компоненти, які вдалося оглянути українській стороні після збиття цих дронів, говорять про те, що вони мають стосунок до інших країн.

"Іранці самостійно ці речі (дрони-камікадзе. - Ред.) збирати не могли. Там є певні компоненти певних країн. Ми зараз розбираємося, в який спосіб вони там опинилися і чому країна, яка була під санкціями, мала спроможність купувати ті речі, які 100 відсотків відносяться до військово-промислового комплексу", - розповів секретар РНБО.

Shahed-136 – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів. За даними українського командування, Росія могла отримати від Ірану сотні таких дронів.

Також читайте: Росіяни продовжують перекидати на територію Білорусі дрони-камікадзе "Shahed-136". Вже завезли 10, - ГУР