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Іран не міг самостійно виготовити дрони-камікадзе, - Данілов

данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Іран не мав змоги самостійно виготовляти дрони-камікадзе "Шахед-136", які він постачає Росії, а та їх використовує для атак по Україні.

Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Данілова, ті компоненти, які вдалося оглянути українській стороні після збиття цих дронів, говорять про те, що вони мають стосунок до інших країн.

"Іранці самостійно ці речі (дрони-камікадзе. - Ред.) збирати не могли. Там є певні компоненти певних країн. Ми зараз розбираємося, в який спосіб вони там опинилися і чому країна, яка була під санкціями, мала спроможність купувати ті речі, які 100 відсотків відносяться до військово-промислового комплексу", - розповів секретар РНБО.

Shahed-136 – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів. За даними українського командування, Росія могла отримати від Ірану сотні таких дронів.

Також читайте: Росіяни продовжують перекидати на територію Білорусі дрони-камікадзе "Shahed-136". Вже завезли 10, - ГУР

Автор: 

Данілов (1259) Іран (2009) дрони (4620)


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Топ коментарі
+39
А мене цікавить інше - чому держава, яка не була ні під якими санкціями, не зробила нічого подібного?
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11.10.2022 14:16
+29
Дороги строили. Это было важнее , чем какая то там ПВО.
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11.10.2022 14:18
+28
ти, *****, краще розкажи чому якійсь сраний підсанкційний Іран їх виготовляв, а Україна на державному рівні за вісім місяців війни тільки скиглить, а державної програми розробки і впровадження досі нема.
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11.10.2022 14:23
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Їх в Китаї виготовляють. І шлють через Киргизтан. Любий мудак, поколупавшись кілька годин в Інеті виявить цю "секретну" інфу
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11.10.2022 14:14 Відповісти
💯👍

Том Купер вже розклав все по поличках:
навіть надписи "зроблено в Ірані" на дринчиках малюють в Китаї

одне питання - чому ми не можемо заглушити керування цими дронами?
воно що, через супутник?
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11.10.2022 14:25 Відповісти
Звісно не міг, вже писали, що їх виготовляють в Україні !
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11.10.2022 14:41 Відповісти
А мене цікавить інше - чому держава, яка не була ні під якими санкціями, не зробила нічого подібного?
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11.10.2022 14:16 Відповісти
Дороги строили. Это было важнее , чем какая то там ПВО.
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11.10.2022 14:18 Відповісти
Я так понял, что ракета может пробиться через ПВО, а вот через асфальт не пробивается, вот тебе и весь ответ.
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11.10.2022 14:51 Відповісти
Иран научился обходить санкции ещё со времён, когда Данилов с бандюками в Луганске работал и успешно их применял ещё в Сирии в 2013 году, когда нам не до беспилотников было, мы на вечном приколе жили. Поэтому заняться бы Данилову своими санкциями и олигархами, о которых все почему-то стыдливо подзабыли. Как там на фронте борьбы с ними?...
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11.10.2022 14:20 Відповісти
О, кто бы говорил... А кто Китаю всрал авианосец (в дрононосец и вертолетонесец переделать было не проблема, был бы мощнейший боевой корабль) за копейки? Ракет целую кучу отдал врагу, а тот мог технологии и в Иран передать, может быть прямо сейчас в шахидах стоят те взрыватели, которые были в наших ракетах, которые мы передали кацапам, а те старые взрыватели слили в Иран. Или мы сами другим арабам продали оружие. Ну вот и Китай еще пару таких авианосцев построил по нашему проекту. США, наверное, "в восторге" от этого, но как-то молчат и не вякают, понимая, что это бессмысленно и контр-продуктивно. Израиль тоже, наверное, имеет ряд недовольств, получая по себе ракетами так или иначе возможно связанными с нашей страной.

Санкциями практически невозможно убить ВПК. Гражданские компоненты слишком хорошего качества, европейские фирмочки никогда не будут убивать свой бизнес и терять даже 10% прибыли, никогда, продадут даже тогда, если бомбить будут лично их страну, это капитализм. Все компании не будут терять бизнес в Китае, будут продавать там, а в Китае легко купить что угодно и продать в Иран или на Россию. Всерьез верить, что Кацапы лишаться возможностей производства ракет - это вообще фантастический бред. У них не хватает станков, людей, не хватает химии и механики, но по высоким технологиям уже десятки тысяч единиц каждых компонентов закуплены через Китай за последние 7 месяцев. Все европейские страны, которые резко увидели рост спроса в Китае, разумеется, все сразу же поняли, но ни один менеджер даже не заикнулся, чтобы это прервать. Все продали с удовольствием. Это MBA и там только такому и учат, зарабатывать деньги любой ценой и плевать на все, не сделаешь ты, сделают другие, так что лучше сам заработай.
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11.10.2022 14:20 Відповісти
Авианосец закончил бы как "москва"
Уже убедились что это жирная цель просто
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11.10.2022 14:32 Відповісти
кстати в сраку.
это корыто, там надо столько на поддержку что ппц.
этот крейсерок, то уже на нем и ПВО и бомбометы и все эти аж .... 24 вроде самолета и 2 вертика - надо целую кучу спецов, и потом ..... ну, оно уязвимо без эскадры, хотя по себ само типо боевая единица, но х.з. как оно бы против Рашки действовало. и вообще да, сша в восторге ибо такое ведро потопить даже рашка может не особо щелкая клювом.
так что это тупо пилесос был бы. и да, а где ты самолеты брал бы взамен выбывших по сроку давности? В Чехии шоле?
не неси бред. вон та же рашка обосралась это все держать в боеготовности, а у нас Арахамия бы де.ржала, да?
тебе же не 8 лет то? я тоже тогда думал шо этасила вот это вот все. угу. возле причала разве как ПВО, да и то шо там людей мало когда накроют его ПКР.
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11.10.2022 14:35 Відповісти
ти, *****, краще розкажи чому якійсь сраний підсанкційний Іран їх виготовляв, а Україна на державному рівні за вісім місяців війни тільки скиглить, а державної програми розробки і впровадження досі нема.
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11.10.2022 14:23 Відповісти
питання до зеленоi петушнi!
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11.10.2022 14:43 Відповісти
В данному випадку - питання до голови РНБО Данилова, в чий прямий обовʼязок як раз і входить вирішувати такі питання.
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11.10.2022 15:04 Відповісти
Розробки вже зроблені,дослідні зразки - є. Ціла низка дронів. А от грошей на їх виготовленя,навчаня операторів - нема. Бо тільки фотосесія зеЛенкі коштувала кілька мільйонів $! Цеж важливіше за кілька сотень дронів,виготовлених в Україні!
Не говорячи про зебільний марафон,яким вже не задоволені у ЄС,бо приймати в ЄС міні рашу не будуть.
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11.10.2022 15:01 Відповісти
Саме так. Але ж блін не на часі критикувати владу. Нехай і далі просерає бабло.
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11.10.2022 15:05 Відповісти
Коли читаю/слухаю от-те "не на часі!" в мене виникає непереборне бажаня,щоб той,хто це промовляє,опинився в якийсь аварійній ситуації,а я поруч. І замість визова рятувальників/наданя допомоги,заведу довгу розмову по тлф.! На всі заклики викликати/допомогти відповідати:"НЕ НА ЧАСІ!".
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11.10.2022 15:17 Відповісти
Не ясно почему на обьектах ( важных) нет хотябы шилок и рсчетов с пзрк
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11.10.2022 14:24 Відповісти
Україна має тисячу ЗУ-2-23

Чому не організувати ППО проти дринчиків розміром 3 м та швидкість 180 км?
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11.10.2022 14:30 Відповісти
По тій же причині чому розміновувати Чонгар, чому знаючи про війну за півроку до неї не готуватися і нагло ссати людям в очі шо війни не буде!
Саботаж!!! При владі тіж самі зелені виродки які допустили цю всю катастрофу!
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11.10.2022 14:57 Відповісти
Бо у 2019 обрали що завгодно,тільки не Президента!
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11.10.2022 15:04 Відповісти
з 2010 року. Три рази поспіль
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11.10.2022 19:37 Відповісти
Тоді з 1992 ЧОТИРИ РАЗИ (1,2,4,6).
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11.10.2022 21:27 Відповісти
скорость ха 101 тоже 200 км/час
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11.10.2022 18:19 Відповісти
Данілов тобі би коровам хвости крутити, це все на шо вмстачає твоєї компетенції бездарь!
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11.10.2022 14:25 Відповісти
А поставил его туда, вместо Турчинова,тот,кто томос от термоса не отличает,и Украина для него(избранного 73%)- порноактриса.
Все претензии к вЯликому писюнисту-членограю Зеленскому.
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11.10.2022 15:08 Відповісти
Мань тьхинь тьхунь цчяооо? бунь тьхунь Данилоууу, тьху! мунь тьзянь цьзууу, Арахамия ****** вьыгоняьяьяууу, прьроучь, рьядьиськааа, самььь тьякоуййй. Цьмьюхь!!1 бльеать1

(из ноты возмущения и уверения что это не они, с уважением, посольство КНДР, по поручению нашего владыки, ой, то есть простой себе КНР)
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11.10.2022 14:29 Відповісти
Эти ****** в простынях обосраных , ни куя не могут ,и каждого между ног свой дрон .
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11.10.2022 14:31 Відповісти
Народ, я скажу вам, що телепрограму "Радіо Свобода" на Еспресо о 18:00 я дивлюся регулярно. Що цікаво, вона йде в прямому ефірі, записаних в'ю там мінімум. Так само вчора Данілов був в прямому ефірі. І на запитання ведучої "чому не готувались до відбиття атак цих дронів" він вчергове почав втирати, що готувались ще з 2020-го року!

Брехав же скотина, що готувались до нового етапу цієї війни...
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11.10.2022 14:37 Відповісти
+++
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11.10.2022 15:22 Відповісти
Сподіваюсь, що всі ці гниди зелені сидитимуть перед судом.
Господи, дай розуму нашому народу!!!
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11.10.2022 15:23 Відповісти
Через Армению компоненты шли, скорее всего..б
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11.10.2022 15:21 Відповісти
Авже ж. Бо Данілов то ж відомий інженерний есперт. Та взалалі есперт по всім питанням.
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11.10.2022 15:33 Відповісти
Обізнаність цього за освітою чи то ветеринара, чи то вчителя історії в ******** електроніці і технологіях вражає. Неможливо тотально заборонити масове виробництво і продаж інтегральних схем, друкованих плат, засобів розробки програмного забезпечення, причому для розробки і виробництва як на сьогодення відносно простих електронних пристроїв. Дивуються, чому в дронах-камікадзе використовуються ел. компоненти масового примінення - задайтеся простим питанням, чи варто в одноразовій зброї використовувати нвайновіші, дорогі і дійсно заборонені для продажу окремим країнам компоненти? І не слід так вже недооцінювати Іран, краше б турбувались про власні розробки і виробництво.
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11.10.2022 15:42 Відповісти
Абсолютно согласен с респондентами спрашивающими" А где наши укранские дроны, наши Громы, Сапсаны, Гарпуны и ТАНКИ?? Ведь мы не были ни под какими санкциями.. Долбоёбы Кравчук и кучма набили карманы продавая России Ядерное оружие и реактивные ракеты, Пчёловод бездельник Ющенко Вообще тварь, рецидевист Янукович, воровка-Тимошенко с Гриценко продали более тысячи танков и остальное имущество ЗСУ, что плохо лежало, Тупоголовый клоун Зеленский собственными руками уничтожал ,то малое , что сделал Порошенко.. Зелёные ***** от существующей власти разминировали мосты и все минные поля на Херсонщине и Запорожьи и сдали врагу две области за два дня,, И всё ???...Никаких выводов и посадок???? Где всё это НАШЕ??? И будет ли кто за это отвечать....Хватит делать из зеленского Героя...
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11.10.2022 18:42 Відповісти
 
 