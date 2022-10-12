ФСБ РФ готовит планы эвакуации семей своих офицеров из Украины

Старшим офицерам ФСБ России, отправленным на временно оккупированные территории Украины, сообщили о маршрутах эвакуации их и их семей на территории РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Пока оккупационные власти рассказывают жителям ВОТ (временно оккупированных территорий) о том, что все контролирует, россияне уже подготовили планы эвакуации. Уже известно, что ВОТ начали покидать семьи гауляйтеров и "руководителей" районов А также высшее военное руководство. Речь идет обо всех районах ВОТ Украины. В частности, планы по эвакуации семей работников ФСБ объявлены в Крыму, где размещено большое количество офицеров службы", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС отметили, что мобилизация на оккупированном полуострове продолжается.

"Несмотря на то, что российские власти говорят о частичной мобилизации, в Крыму, только по официальным данным, уже похоронили 174 военных армии России. Данные далеки от реальности, ведь большое количество не происходит публично. Центр национального сопротивления призывает подполье воспользоваться паникой среди оккупационного руководства на ВТО и сообщать о перемещении техники и военных объектов россиян", - добавили в Центре национального сопротивления.

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