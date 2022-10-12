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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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ФСБ РФ готовит планы эвакуации семей своих офицеров из Украины

фсб

Старшим офицерам ФСБ России, отправленным на временно оккупированные территории Украины, сообщили о маршрутах эвакуации их и их семей на территории РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Пока оккупационные власти рассказывают жителям ВОТ (временно оккупированных территорий) о том, что все контролирует, россияне уже подготовили планы эвакуации. Уже известно, что ВОТ начали покидать семьи гауляйтеров и "руководителей" районов А также высшее военное руководство. Речь идет обо всех районах ВОТ Украины. В частности, планы по эвакуации семей работников ФСБ объявлены в Крыму, где размещено большое количество офицеров службы", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС отметили, что мобилизация на оккупированном полуострове продолжается.

"Несмотря на то, что российские власти говорят о частичной мобилизации, в Крыму, только по официальным данным, уже похоронили 174 военных армии России. Данные далеки от реальности, ведь большое количество не происходит публично. Центр национального сопротивления призывает подполье воспользоваться паникой среди оккупационного руководства на ВТО и сообщать о перемещении техники и военных объектов россиян", - добавили в Центре национального сопротивления.

Смотрите: ФСБ РФ заранее приказала оккупационным властям Крыма готовиться к эвакуации, предусмотрен и случай уничтожения Керченского моста. ДОКУМЕНТ

оккупация (10117) ФСБ (1934) эвакуация (2064)


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Топ комментарии
+10
А дєрьмака з хламідієї'ю коли заберуть?
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12.10.2022 13:22
+10
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12.10.2022 13:24
+7
Запахло смаженим?
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12.10.2022 13:20
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Запахло смаженим?
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12.10.2022 13:20 Ответить
А що сталося? Ссикуни
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12.10.2022 13:20 Ответить
Все должны быть как окурок-моль.
Порен на семью, главное своя шкура!!
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12.10.2022 13:21 Ответить
А дєрьмака з хламідієї'ю коли заберуть?
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12.10.2022 13:22 Ответить
Вони самі втечуть 🙁
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12.10.2022 13:25 Ответить
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12.10.2022 13:24 Ответить
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12.10.2022 13:29 Ответить
Это как? Я думал,что они будут отстреливаться до последнего патрона за "святую Русь",а члены их семей будут подавать патроны, героически сражающимся за ВВХ и его любовниц сотрудникам ФСБ
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12.10.2022 13:29 Ответить
А так хорошо жили, душевно, зачем такое
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12.10.2022 13:31 Ответить
Тю, а що так? Зачекайте, за вами прийдуть...
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12.10.2022 13:32 Ответить
А дЄрмака коли будуть евакуювувати до маскви ⁉️
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12.10.2022 13:32 Ответить
Нехай ідуть до своїх болот, не фіг їм користуватися українською нерухомістю і історією
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12.10.2022 13:36 Ответить
Ванька Баканов вже певне евакуював свою кацапку, зараз буде прикривати евакуацію сім'ї Завгоспа
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12.10.2022 13:39 Ответить
Щоб ваші самки та лічинки здохли в муках, тварі!
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12.10.2022 13:41 Ответить
я один не верю в то что старшие офицеры ФСБ , весной - летом, ломанулись везти своих ублюдков , в Украину?
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12.10.2022 14:03 Ответить
Напакостили та тепер тікають....
референдуми вони проводили,ніщеброди....
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12.10.2022 14:05 Ответить
Вони сюди вже і свої виводки приперли? Ти диви які ділові! Зібрали манатки і слідом за своїм кораблем! Плани їм ще треба, фашистська мразота.
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12.10.2022 14:10 Ответить
Роздайте всім ціанід
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12.10.2022 14:12 Ответить
це не допоможе, бо чекістів дістануть, розстріляють, а потім повішають в будь-якому куті *********. Навіть в Сибірі!
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12.10.2022 14:32 Ответить
Правильно делают, потому что мы их скоро резать начнем за то, что эти твари делают в Украине!
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12.10.2022 14:38 Ответить
Нам не страшны российские воши,нам страшнее свои гниды,очень быстро меняющих кожу.
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12.10.2022 14:53 Ответить
 
 