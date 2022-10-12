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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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ФСБ РФ готує плани евакуації родин своїх офіцерів з України

фсб

Старшим офіцерам ФСБ Росії, яких відправили на тимчасово окуповані території України, повідомили про маршрути евакуації їх та їхніх родин на території РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Допоки окупаційна влада розповідає мешканцям ТОТ про те, що все контролює, росіяни вже підготували плани евакуації. Вже відомо, що ТОТ почали покидати сім’ї гауляйтерів та "керівників" районів. А також вищого військового керівництва. Йдеться про всі райони ТОТ України. Зокрема, плани щодо евакуації родин працівників ФСБ оголошені в Криму, де розміщено велику кількість офіцерів служби", - йдеться в повідомленні.

Водночас, в ЦНС зазначили, що мобілізація на окупованому півострові триває.

"Попри те, що російська влада говорить про часткову мобілізацію, в Криму, лише за офіційними даними, вже поховали 174 військових армії рф. Дані далекі від реальності, адже велика кількість не відбувається публічно. Центр національного спротиву закликає підпілля скористатися панікою серед окупаційного керівництва на ТОТ та повідомляти про переміщення техніки та військові об’єкти росіян", - додали в Центрі національного спротиву.

Також читайте: ГУР про звинувачення на адресу Буданова: ФСБ та СК РФ - фейкові структури, коментувати не будемо

Автор: 

окупація (6661) ФСБ (1448) евакуація (2304)


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Топ коментарі
+10
А дєрьмака з хламідієї'ю коли заберуть?
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12.10.2022 13:22
+10
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12.10.2022 13:24
+7
Запахло смаженим?
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12.10.2022 13:20
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Запахло смаженим?
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12.10.2022 13:20 Відповісти
А що сталося? Ссикуни
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12.10.2022 13:20 Відповісти
Все должны быть как окурок-моль.
Порен на семью, главное своя шкура!!
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12.10.2022 13:21 Відповісти
А дєрьмака з хламідієї'ю коли заберуть?
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12.10.2022 13:22 Відповісти
Вони самі втечуть 🙁
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12.10.2022 13:25 Відповісти
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12.10.2022 13:24 Відповісти
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12.10.2022 13:29 Відповісти
Это как? Я думал,что они будут отстреливаться до последнего патрона за "святую Русь",а члены их семей будут подавать патроны, героически сражающимся за ВВХ и его любовниц сотрудникам ФСБ
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12.10.2022 13:29 Відповісти
А так хорошо жили, душевно, зачем такое
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12.10.2022 13:31 Відповісти
Тю, а що так? Зачекайте, за вами прийдуть...
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12.10.2022 13:32 Відповісти
А дЄрмака коли будуть евакуювувати до маскви ⁉️
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12.10.2022 13:32 Відповісти
Нехай ідуть до своїх болот, не фіг їм користуватися українською нерухомістю і історією
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12.10.2022 13:36 Відповісти
Ванька Баканов вже певне евакуював свою кацапку, зараз буде прикривати евакуацію сім'ї Завгоспа
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12.10.2022 13:39 Відповісти
Щоб ваші самки та лічинки здохли в муках, тварі!
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12.10.2022 13:41 Відповісти
я один не верю в то что старшие офицеры ФСБ , весной - летом, ломанулись везти своих ублюдков , в Украину?
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12.10.2022 14:03 Відповісти
Напакостили та тепер тікають....
референдуми вони проводили,ніщеброди....
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12.10.2022 14:05 Відповісти
Вони сюди вже і свої виводки приперли? Ти диви які ділові! Зібрали манатки і слідом за своїм кораблем! Плани їм ще треба, фашистська мразота.
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12.10.2022 14:10 Відповісти
Роздайте всім ціанід
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12.10.2022 14:12 Відповісти
це не допоможе, бо чекістів дістануть, розстріляють, а потім повішають в будь-якому куті *********. Навіть в Сибірі!
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12.10.2022 14:32 Відповісти
Правильно делают, потому что мы их скоро резать начнем за то, что эти твари делают в Украине!
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12.10.2022 14:38 Відповісти
Нам не страшны российские воши,нам страшнее свои гниды,очень быстро меняющих кожу.
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12.10.2022 14:53 Відповісти
 
 