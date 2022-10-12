ФСБ РФ готує плани евакуації родин своїх офіцерів з України

Старшим офіцерам ФСБ Росії, яких відправили на тимчасово окуповані території України, повідомили про маршрути евакуації їх та їхніх родин на території РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Допоки окупаційна влада розповідає мешканцям ТОТ про те, що все контролює, росіяни вже підготували плани евакуації. Вже відомо, що ТОТ почали покидати сім’ї гауляйтерів та "керівників" районів. А також вищого військового керівництва. Йдеться про всі райони ТОТ України. Зокрема, плани щодо евакуації родин працівників ФСБ оголошені в Криму, де розміщено велику кількість офіцерів служби", - йдеться в повідомленні.

Водночас, в ЦНС зазначили, що мобілізація на окупованому півострові триває.

"Попри те, що російська влада говорить про часткову мобілізацію, в Криму, лише за офіційними даними, вже поховали 174 військових армії рф. Дані далекі від реальності, адже велика кількість не відбувається публічно. Центр національного спротиву закликає підпілля скористатися панікою серед окупаційного керівництва на ТОТ та повідомляти про переміщення техніки та військові об’єкти росіян", - додали в Центрі національного спротиву.

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