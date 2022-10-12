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Новости Война
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В деоккупированном Купянске частично возобновили электроснабжение

купянськ

В освобожденном украинскими защитниками Купянске и близлежащих селах частично возобновили электроснабжение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В освобожденном Купянске частично восстановлено электроснабжение. Благодаря кропотливой и самоотверженной работе энергетиков также вернули питание потребителям прилегающих к Купянским селам: Гусинка, Моначиновка, Просянка и Вишневка.

В общей сложности с электричеством уже более 4 тысяч потребителей. Кроме того, свет подали в Купянскую городскую больницу и три школы", - говорится в сообщении.

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Синегубов поблагодарил энергетиков и взрывотехников ГСЧС за их труд, который с момента освобождения Купянска продолжается в режиме нон-стоп.

"Уже проводятся работы по подключению объектов водоканала и восстановлению газоснабжения. Продолжаем совместно работать над возвращением самых необходимых услуг населению и готовимся к зиме", - добавил он.

Харьковщина (5577) Тарифы на электроэнергию (2163) деоккупация (847) Синегубов Олег (558) Купянск (612)


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