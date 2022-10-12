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В Киеве временно ограничили электроснабжение всех трех очередей, - ДТЭК

електроенергія

В Киеве из-за дефицита мощности временно ограничили электроснабжение всех трех очередей.

Об этом сообщают ДТЭК Киевские электросети, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за дефицита мощности мы временно ограничиваем электроснабжение всех трех очередей", - говорится в сообщении.

В ДТЭК просят следить за дальнейшими обновлениями на странице компании.

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Киев (25472) Тарифы на электроэнергию (2163) ДТЭК (520) электроэнергия (772)


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Главное шо понятно
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12.10.2022 10:29 Ответить
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12.10.2022 10:32 Ответить
Зимой будет не особо приятно конечно такое, ну будем что-то придумывать
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12.10.2022 10:36 Ответить
Самый экономный режим,это каждые два часа давать службам решать вопросы ремонта и доставки оборудования на места..., отключения для этого, самый раз...
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12.10.2022 10:54 Ответить
Цікаво, чи обмежують на Київщині в бідних халупах в Кончі-Заспі , Козині чи там в Горі , Чубинському і т.п.
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12.10.2022 10:55 Ответить
А черги за чим, за гречкою?
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12.10.2022 11:02 Ответить
Пишете в Гуглі "3 черги електропостачання" - опа!.. і все таємне і незрозуміле становиться відкритим для розуміння.
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12.10.2022 22:50 Ответить
 
 