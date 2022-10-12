В Киеве временно ограничили электроснабжение всех трех очередей, - ДТЭК
В Киеве из-за дефицита мощности временно ограничили электроснабжение всех трех очередей.
Об этом сообщают ДТЭК Киевские электросети, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за дефицита мощности мы временно ограничиваем электроснабжение всех трех очередей", - говорится в сообщении.
В ДТЭК просят следить за дальнейшими обновлениями на странице компании.
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Рус Там #507432
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