В Киеве временно ограничили электроснабжение всех трех очередей, - ДТЭК

В Киеве из-за дефицита мощности временно ограничили электроснабжение всех трех очередей.

Об этом сообщают ДТЭК Киевские электросети, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за дефицита мощности мы временно ограничиваем электроснабжение всех трех очередей", - говорится в сообщении.

В ДТЭК просят следить за дальнейшими обновлениями на странице компании.

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