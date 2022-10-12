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У Києві тимчасово обмежили електропостачання усіх трьох черг, - ДТЕК

електроенергія

У Києві через дефіцит потужності тимчасово обмежили електропостачання усіх трьох черг.

Про це повідомляють ДТЕК Київські електромережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, за розпорядженням НЕК "Укренерго" через дефіцит потужності ми тимчасово обмежуємо електропостачання усіх трьох черг", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК просять слідкувати за подальшими оновленнями на сторінці компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині дефіцит потужності: від електропостачання відключать більше клієнтів

Автор: 

Київ (19408) електроенергія (6176) ДТЕК (1981) Електрика (2042)


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12.10.2022 10:29 Відповісти
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12.10.2022 10:32 Відповісти
Зимой будет не особо приятно конечно такое, ну будем что-то придумывать
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12.10.2022 10:36 Відповісти
Самый экономный режим,это каждые два часа давать службам решать вопросы ремонта и доставки оборудования на места..., отключения для этого, самый раз...
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12.10.2022 10:54 Відповісти
Цікаво, чи обмежують на Київщині в бідних халупах в Кончі-Заспі , Козині чи там в Горі , Чубинському і т.п.
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12.10.2022 10:55 Відповісти
А черги за чим, за гречкою?
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12.10.2022 11:02 Відповісти
Пишете в Гуглі "3 черги електропостачання" - опа!.. і все таємне і незрозуміле становиться відкритим для розуміння.
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12.10.2022 22:50 Відповісти
 
 