У Києві тимчасово обмежили електропостачання усіх трьох черг, - ДТЕК

У Києві через дефіцит потужності тимчасово обмежили електропостачання усіх трьох черг.

Про це повідомляють ДТЕК Київські електромережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, за розпорядженням НЕК "Укренерго" через дефіцит потужності ми тимчасово обмежуємо електропостачання усіх трьох черг", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК просять слідкувати за подальшими оновленнями на сторінці компанії.

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