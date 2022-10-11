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На Київщині дефіцит потужності: від електропостачання відключать більше клієнтів

лампа

У Київській області через дефіцит потужності компанія ДТЕК збільшить кількість відключених від електроенергії клієнтів: замість однієї черги відключать дві.

Про це повідомив ДТЕК Київські електромережі у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дефіцит потужності збільшується і ми на вимогу НЕК Укренерго вимушені збільшувати кількість відключених клієнтів, тому наразі обмеження застосовуються для обох черг," - повідомили в компанії.

11 жовтня за розпорядженням НЕК Укренерго ДТЕК тимчасово обмежив електропостачання до частини населених пунктів 1-ої черги.

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Зазначалося, що якщо у енергосистеми існуватиме подальша потреба у стабілізації, будуть відключати наступну чергу:

  • 1 черга – 6.00-10.00, 14.00-18.00 та 22.00-02.00
  • 2 черга – 10.00-14.00, 18.00-22.00 та 02.00-06.00

Якщо населений пункт повторюється в кількох чергах – це означає, що відключення буде стосуватись різних вулиць.

При цьому тривалість відключення вулиці мала не перевищувати 4 години.

У ДТЕК також закликали клієнтів не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо) під час ранкового та вечірнього піків споживання з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Автор: 

Київ (19408) Київська область (4003) енергетика (2577) електроенергія (6176) ДТЕК (1981)


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Топ коментарі
+5
А хто казав що нічого страшного, та відремонтують швидко все що кацапи попортять, нехай "партія піздоболів" йде ремонтує
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11.10.2022 23:43
+4
У меня тоже отключают свет в Киевской области.Но я уже давно поставил солнечные панели на 600вт , литий титанатные аккумуляторы в которых 4квт помещается и инвертор чистого синуса на 2квт постоянной мощности. Сейчас в солнечные дни за день панели дают 2-3 квт . При отключенном электричестве не работает только бойлер. Я вообще считаю что альтернативная энергетика должна быть децентрализована, в каждом частном доме должны быть солнечные панели , ветряк и аккумуляторы хотя бы на 10-20 квт .Ну и гибридные инверторы , которые могут в сеть отдавать энергию! Тогда хрен кто сможет все это разрушить! Только линии электропередач разрушить , но даже тогда в домах останется автономное электроснабжение , но это уже из области фантастики . А вообще такая система обладает бешеным запасом надежности!
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12.10.2022 00:40
+2
Потрібно в майбутньому розвивати альтернативні джерела енергії.Вітряки та сонячні панелі можуть реально спасати Хоча б частково.І їх ракетами всі не знести бо тупо ракет не вистачить.
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11.10.2022 23:18
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Вимикати споживачів з 2:00 до 6:00 ...
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11.10.2022 23:13 Відповісти
А що це дасть? Економія мінімальна! Кому дуже треба будуть вночі працювати, кому не дуже -- нехай сплять!
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11.10.2022 23:20 Відповісти
Треба Х**лу черенок в *раку.
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11.10.2022 23:50 Відповісти
Потрібно в майбутньому розвивати альтернативні джерела енергії.Вітряки та сонячні панелі можуть реально спасати Хоча б частково.І їх ракетами всі не знести бо тупо ракет не вистачить.
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11.10.2022 23:18 Відповісти
Я теж так думав, але буде достатньо попасти по розподільчій підстанції цих відновлюваних електрогенерацій, тому частково може вирішити цю проблему ПРО великого радіуса дії.
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11.10.2022 23:24 Відповісти
Ну там мабуть будка з трансформатор буде.На них ракет не напасешся і спробуйте ще попасти.Стріляти ракетою за мільйони доларів в будку за пару десятків тисяч доларів?До того ж вітряки видають досить чимало електроенергії декілька вітряків можуть забезпечити сотні домогосподарств.І ось якщо їх наставити массово то знизиться залежність від ТЕЦ та інших, звичайно якщо буде вітер а він майже завжди є.У нас в Великобританії вони всюди стоять.Едине що треба якось з тарифами узгодити бо на зелену енергії високі.
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12.10.2022 00:15 Відповісти
Якщо запусти рій дронів камікадзе навіть якщо прорвуться 2 то це буде достатньо, навіть й ракет не потрібно витрачати, тим паче дешевше.
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12.10.2022 00:57 Відповісти
Ну щось ми досі не бачимо роїв камікадзе.Рашка тільки роки може м'ясо відправляти на території в них немає розуму.І в тому рою якщо малі то і радіус буде малий і вибухівки мабуть грамм 300 максимум то їх може не вистачити вивести з ладу.До речі такі будки можна захищати каркасом з сітки металевої і тоді малі безпілотні апарати нічого не вдіють.Або ставити зверху бетонні перекриття і тоді тільки ракетами.
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12.10.2022 01:05 Відповісти
Якщо про Shahed-136 то в нього маса б/ч до 50 кг яка розносить будівлю вщент
https://www.youtube.com/watch?v=SBaZ996ac4Q&feature=emb_title
Українська розвідка має дані що засраха уклала контракт на поставку 2400 таких дронів-камікадзе.
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12.10.2022 01:46 Відповісти
!-а, 2-га ділянка споживачів послідовно або обох одночасно.
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11.10.2022 23:53 Відповісти
А хто казав що нічого страшного, та відремонтують швидко все що кацапи попортять, нехай "партія піздоболів" йде ремонтує
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11.10.2022 23:43 Відповісти
відремонтувати, за бажання, можна дійсно швидко. Тим більше, вивести, навіть ракетою, з ладу таку споруду як, наприклад, ТЕЦ - не так вже й просто, насправді. Тим більше, будемо відверті, обстріли, росіянами, в тому числі, енергетичноі інфраструктури - не припинялися практично ніколи - і більшість украінців за вісім місяців війни цього практично не помічали (не рахуючи населених пунктів, котрі весь час перебували під невпинними обстрілами, але навіть й там ремонтували все досить швидко, весь час)
інше питання, коли хтось, під приводом влучання в кілька інфраструктурних об`эктів починаэ вже масово "кошмарити" украінців відключеннями електроенергіі - ну, типу, "натиснути", "примусити до капітуляціі". Бо ж обстріли готувалися давно, і це вже зрозуміло. А сталися, акурат, після того, як всих тих бісових "переговорників", "голубів "миру" й іншу блюзнірську сволоту - послали нахэр.
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12.10.2022 00:13 Відповісти
У меня тоже отключают свет в Киевской области.Но я уже давно поставил солнечные панели на 600вт , литий титанатные аккумуляторы в которых 4квт помещается и инвертор чистого синуса на 2квт постоянной мощности. Сейчас в солнечные дни за день панели дают 2-3 квт . При отключенном электричестве не работает только бойлер. Я вообще считаю что альтернативная энергетика должна быть децентрализована, в каждом частном доме должны быть солнечные панели , ветряк и аккумуляторы хотя бы на 10-20 квт .Ну и гибридные инверторы , которые могут в сеть отдавать энергию! Тогда хрен кто сможет все это разрушить! Только линии электропередач разрушить , но даже тогда в домах останется автономное электроснабжение , но это уже из области фантастики . А вообще такая система обладает бешеным запасом надежности!
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12.10.2022 00:40 Відповісти
зачем в частном доме СЕС на 20квт?
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12.10.2022 00:42 Відповісти
Ни СЭС а аккумуляторы на 10-20 квт запаса , когда нет солнца. Да и на 20 квт панелей не помешает , в сеть качать ! В городах же не поставишь , а так окрестные села могут частично подпитывать город!
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12.10.2022 09:42 Відповісти
Да , и еще момент , даже без солнца ,и в дождь есть определенная генерация , если у меня до 20-22 ампер доходит при 28-30 вольтах , то в облачную погоду до 5 ампер идет при не очень плотных облаках , при плотных 1.5-3 ампера , даже в дождь 0.5-1 ампер идет. А теперь масштабируйте все это в 30-40 раз , если стоит 20 квт панелей! свои 20-40 ампер можно получать даже в дождь , а это до 1квт зарядки! Для бытовухи хватит , даже при коротком световом дне закачать 5-6 квт в день в аккумулятор можно , а это более 150 квт в месяц! А в солнечные дни вообще поток энергии! Аккумулятор нужен для того что бы все это сохранить и отдать когда надо , поэтому я и говорю о 10-20 квт акуме! У меня всего 4 квт , но и это уже хорошо , если экономить то на 2 дня хватает холодильнику и морозилке ,а если есть солнышко хотя бы пару часов в день ,то вообще без сети можно перекантоваться. Акумы литий-титанат очень дорогие , но у них 30 тысяч циклов перезарядки!!! У нас в Украине и литий есть и титан , производить такие аккумуляторы - озолотится можно! Но никто этим не занимается! Вообще , когда в каждом доме электростанция с аккумулированием энергии, это самый надежный вариант энергосистемы! 100 крупных объектов уничтожаются достаточно легко , а что делать с миллионом мелких??? Их просто невозможно уничтожить , ни ракетами , ни диверсиями ! Даже при разрушении линий передач останутся острова энергосистем , например город будет питаться от окрестных сел ,частных домов , на крышах можно поставить ! А если задействовать еще и ветер , то зависимость и от солнца упадет ! В городах на крышах высоток надо ветряки ставить !
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12.10.2022 10:06 Відповісти
Добре що до тебе рашисти не завітали.
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12.10.2022 01:42 Відповісти
До мене не дійшли 12 км. Я весь березень простояв на блок посту з автоматом , на початку квітня вони втекли. А взагалі наші гради базувались поряд 200-300м у лісі , ми їм ракети вигружати допомагали і через наш блок пост їздили працювати по рашистах. Та й канонада майже цілодобово була. З перервами. Десь з 1-ї чи 2-ї ночі перерва і у 4-5 ранку знову. Могли і дійти , що таке 12 км у наш час? Усе село побігло у сільраду за автоматами , видали близько сотні , багатьом не вистачило. Домовились що робимо у разі заходу рашистів. Ну і наші вояки нас трохи проінструктували. Через нас проїздили мікроавтобуси якими евакуювали з Чернігова людей!Це жах , які вони перелякані , брудні то голодні були. Взагалі повезло , або не повезло , а наші з 72 бригади їх затримали.
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12.10.2022 09:49 Відповісти
*******-*******, нешановний дтек.

Другий день підряд вечір без світла, 10.10 відключили в 19, включили в 01, 11.10 виключили в 17, включили в 23. До 4 разувать не вмієте чи ***********? А що гірше всього - за вікном все сіяє світлом і ніхто нічого не відключав ані 10, ані 11!
Нічого, бляха, цю країну не змінить...
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12.10.2022 05:40 Відповісти
Не забудьте відімкнути Кончу-Заспу, Козин, Гору, Щасливе та інші бідні села..Чи їх нІззя..?
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12.10.2022 09:12 Відповісти
 
 