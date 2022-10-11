На Київщині дефіцит потужності: від електропостачання відключать більше клієнтів
У Київській області через дефіцит потужності компанія ДТЕК збільшить кількість відключених від електроенергії клієнтів: замість однієї черги відключать дві.
Про це повідомив ДТЕК Київські електромережі у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Дефіцит потужності збільшується і ми на вимогу НЕК Укренерго вимушені збільшувати кількість відключених клієнтів, тому наразі обмеження застосовуються для обох черг," - повідомили в компанії.
11 жовтня за розпорядженням НЕК Укренерго ДТЕК тимчасово обмежив електропостачання до частини населених пунктів 1-ої черги.
Зазначалося, що якщо у енергосистеми існуватиме подальша потреба у стабілізації, будуть відключати наступну чергу:
- 1 черга – 6.00-10.00, 14.00-18.00 та 22.00-02.00
- 2 черга – 10.00-14.00, 18.00-22.00 та 02.00-06.00
Якщо населений пункт повторюється в кількох чергах – це означає, що відключення буде стосуватись різних вулиць.
При цьому тривалість відключення вулиці мала не перевищувати 4 години.
У ДТЕК також закликали клієнтів не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо) під час ранкового та вечірнього піків споживання з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.
Будь ласка, зачекайте...
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Українська розвідка має дані що засраха уклала контракт на поставку 2400 таких дронів-камікадзе.
інше питання, коли хтось, під приводом влучання в кілька інфраструктурних об`эктів починаэ вже масово "кошмарити" украінців відключеннями електроенергіі - ну, типу, "натиснути", "примусити до капітуляціі". Бо ж обстріли готувалися давно, і це вже зрозуміло. А сталися, акурат, після того, як всих тих бісових "переговорників", "голубів "миру" й іншу блюзнірську сволоту - послали нахэр.
Другий день підряд вечір без світла, 10.10 відключили в 19, включили в 01, 11.10 виключили в 17, включили в 23. До 4 разувать не вмієте чи ***********? А що гірше всього - за вікном все сіяє світлом і ніхто нічого не відключав ані 10, ані 11!
Нічого, бляха, цю країну не змінить...