На Київщині дефіцит потужності: від електропостачання відключать більше клієнтів

У Київській області через дефіцит потужності компанія ДТЕК збільшить кількість відключених від електроенергії клієнтів: замість однієї черги відключать дві.

Про це повідомив ДТЕК Київські електромережі у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дефіцит потужності збільшується і ми на вимогу НЕК Укренерго вимушені збільшувати кількість відключених клієнтів, тому наразі обмеження застосовуються для обох черг," - повідомили в компанії.

11 жовтня за розпорядженням НЕК Укренерго ДТЕК тимчасово обмежив електропостачання до частини населених пунктів 1-ої черги.

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Зазначалося, що якщо у енергосистеми існуватиме подальша потреба у стабілізації, будуть відключати наступну чергу:

1 черга – 6.00-10.00, 14.00-18.00 та 22.00-02.00

2 черга – 10.00-14.00, 18.00-22.00 та 02.00-06.00

Якщо населений пункт повторюється в кількох чергах – це означає, що відключення буде стосуватись різних вулиць.

При цьому тривалість відключення вулиці мала не перевищувати 4 години.

У ДТЕК також закликали клієнтів не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо) під час ранкового та вечірнього піків споживання з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.