Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України, - Галущенко
Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко.
Про це розповів Герман Галущенко в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За словами міністра, "вперше з початку війни" Росія "драматично націлилася" на енергетичну інфраструктуру.
Галущенко сказав, що однією з причин є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".
Він додав, що Україна намагається "швидко відновити постачання з інших джерел".
Відповідаючи на запитання, чи буде Україна отримувати додаткову енергію з Європи, Галущенко сказав, що це "один із варіантів, що розглядаються".
Міністр зазначив, що українська енергетична система "все ще стабільна", але закликав партнерів надати "системи захисту з повітря, які дійсно могли б допомогти нам захистити нашу інфраструктуру".
"Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм начхати на будь-які міжнародні угоди чи конвенції", - зазначив Галущенко.
10-11 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, а саме енергетики, у столиці та різних областях України. Українська влада закликала людей по всій країні "обмежити" використання енергії. Міністерство оборони Росії визнало, що об'єктами атак є цивільні енергетичні об'єкти.
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це по - перше ,
а по - друге , будемо посилати посилочки по Белгороду і інш .
Радує, що навіть якщо всі трансформатори буде зруйновано, це не завадить Збройним Силам України нищити москалів.
https://site.ua/serhiy.grigorovich/tut-u-nas-dekilka-vojennix-boltunisok-publicno-i-vidkrito-pracyuyut-na-voroga-iy4ex4x
Урод, дебіл і піздабол в руля!!!!
Чи та підготовка була така сама, як на Чонгарі, Поліссі, у Харкові та на Сумщині?
Боже! Лиши мене пам'яті, що б я зміг повірити хоч чомусь від цієї влади!
Даже не в гражданском а военном отношении
Нужны генераторы и срочно
жалітися і бідкатися неважко... важко відповідати за свій фронт, виконувати свої обов"язки і передбачати труднощі...
і меньше радувати рашку відвертими заявами і безпорадністю !!!
Как по восстановлению так и по защите от подобного
а наші відповідальні... будуть тільки зарплату отримувати???
Дають лиш ті системи ппо які обіцяли ще на початку року і які вже давно мали бути у нас і про які навіть брехали що вони є.
Де Петріот? Де Ігніс? Де системи ПРО якими можна збивати супутники??? А ніфіга немає.
За те якби ми вдарили симетрично у відповідь і нацистське населення рф сиділо би без електрики, то росія зразу почала б деескалацію і боялася б ще щось робити... А так пригадаєте міг коментар коли рф почне знищувати ракетами газову інфраструктуру і наші довбойоби знову не вдарять у відповідь.
P.S. При цьому я нагадую рф звинуватили нас в ударах по своїх аес, але ніяких ударів ми не на носили, розумієте вони будуть бити нас по аес і їх не будуть карати. Вони будуть брехати що ми б'ємо по їх аес і отримуватимуть виправдання і знову ж їх ніхто не каратиме.
Скоріше за все він взагалі сам рванув через банальне перевантаження бо у нас з ними спільна мережа через яку вони крадуть та крали нашу електрику.
У нас з ними довгий час була одна мережа. І я впевнений що багато де просто є "загублені" не дуже потужні лінії на яких паразитувала росія, і по яких енергія продовжувала перетікати в рф. І тому коли на Харківщині пропадало світло то і у них...
Кацапня , не рвіть пупа . Однаково - ніхея у вас не вийде .
Всі знали що буде - атвєтка по інфраструктурі країни , але однаково просили , навіть ні - вимагали (так буде вірніше ), від влади і ЗСУ удару по мосту . Тобто - українці були свідомі того що потім станеться , але ненависть до кацапні , виявилась більшою за страх залишитись без світла .
Де відповідь по енергетичній інфраструктурі росії?
Якщо не відповісти - то росія і далі нас буде обстрілювати.
також треба писати не 30%, а 130%!
Кого он информировал? Путина или Шойгу?
Ум есть???
Сколько вреда он нанёс Украине ?
Про результати застосування ракет масква знає перша від кротів з ОП,так що заборона щодо розповсюдження громадянами матеріалів в інтернеті про наслідки бомбардирувань це повністю дебільна та протизаконна маячня тогож ОПУ "злодій перший кричить -тримай злодія".