Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України, - Галущенко

Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко.

Про це розповів Герман Галущенко в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За словами міністра, "вперше з початку війни" Росія "драматично націлилася" на енергетичну інфраструктуру.

Галущенко сказав, що однією з причин є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".

Він додав, що Україна намагається "швидко відновити постачання з інших джерел".

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Відповідаючи на запитання, чи буде Україна отримувати додаткову енергію з Європи, Галущенко сказав, що це "один із варіантів, що розглядаються".

Міністр зазначив, що українська енергетична система "все ще стабільна", але закликав партнерів надати "системи захисту з повітря, які дійсно могли б допомогти нам захистити нашу інфраструктуру".

"Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм начхати на будь-які міжнародні угоди чи конвенції", - зазначив Галущенко.

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10-11 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, а саме енергетики, у столиці та різних областях України. Українська влада закликала людей по всій країні "обмежити" використання енергії. Міністерство оборони Росії визнало, що об'єктами атак є цивільні енергетичні об'єкти.