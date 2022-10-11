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Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України, - Галущенко

галущенко

Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко.

Про це розповів Герман Галущенко в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За словами міністра, "вперше з початку війни" Росія "драматично націлилася" на енергетичну інфраструктуру.

Галущенко сказав, що однією з причин є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".

Він додав, що Україна намагається "швидко відновити постачання з інших джерел".

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Відповідаючи на запитання, чи буде Україна отримувати додаткову енергію з Європи, Галущенко сказав, що це "один із варіантів, що розглядаються".

Міністр зазначив, що українська енергетична система "все ще стабільна", але закликав партнерів надати "системи захисту з повітря, які дійсно могли б допомогти нам захистити нашу інфраструктуру".

"Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм начхати на будь-які міжнародні угоди чи конвенції", - зазначив Галущенко.

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10-11 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, а саме енергетики, у столиці та різних областях України. Українська влада закликала людей по всій країні "обмежити" використання енергії. Міністерство оборони Росії визнало, що об'єктами атак є цивільні енергетичні об'єкти.

Автор: 

обстріл (28196) росія (64911) енергетика (2577) Галущенко (528)


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Топ коментарі
+33
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11.10.2022 23:02
+27
Правильно друже, замість готуватись до війни, наш зеБОБИК готувався до шашлику...
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11.10.2022 22:59
+21
Міністр має дуже довгого язика. А потім кажуть: не розповсюджуйте відео, нічого не розповідайте знайомим...
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11.10.2022 23:04
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Правильно друже, замість готуватись до війни, наш зеБОБИК готувався до шашлику...
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11.10.2022 22:59 Відповісти
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11.10.2022 23:02 Відповісти
министр-конченный дебил.охренительно поддержал наш боевой дух,,.гнать в шею таких тупорылых дятлов
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11.10.2022 23:38 Відповісти
Тобто ще 2 такі обстріли і будемо в кам'яному віці?
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11.10.2022 23:00 Відповісти
Будемо відбиватися , до останнього кацапа на нашій землі ,
це по - перше ,
а по - друге , будемо посилати посилочки по Белгороду і інш .
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11.10.2022 23:06 Відповісти
Ні. А от терміново "перешивати" колії на 1435 мм доведеться. Наявних совкових дизелевозів Укрзалізниці може не вистачити.

Радує, що навіть якщо всі трансформатори буде зруйновано, це не завадить Збройним Силам України нищити москалів.
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11.10.2022 23:29 Відповісти
Тобто Галущенко дол****
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11.10.2022 23:37 Відповісти
звісно ж. І не один.
https://site.ua/serhiy.grigorovich/tut-u-nas-dekilka-vojennix-boltunisok-publicno-i-vidkrito-pracyuyut-na-voroga-iy4ex4x
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12.10.2022 00:45 Відповісти
Ні. Елеткрику відновимо - це не проблема. Головне їпшить роісянців-терорстиів на кожному клпатику не тільки Україниа й всієї планети!
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12.10.2022 00:10 Відповісти
А хтось ще каже,що удари не логічні.
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11.10.2022 23:03 Відповісти
Який же, Дарвіне, відбір ****??
Урод, дебіл і піздабол в руля!!!!
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11.10.2022 23:03 Відповісти
Міністр має дуже довгого язика. А потім кажуть: не розповсюджуйте відео, нічого не розповідайте знайомим...
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11.10.2022 23:04 Відповісти
Так Данілов же казав, що ви готувалися! Он він навіть чорну рубашку надів у жовтні 2021-го! А найвеличніше знало про те ще з вересня, але, щоб не було паніки, мовчав, а потім на шашлики кликав.

Чи та підготовка була така сама, як на Чонгарі, Поліссі, у Харкові та на Сумщині?

Боже! Лиши мене пам'яті, що б я зміг повірити хоч чомусь від цієї влади!
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11.10.2022 23:08 Відповісти
Ну що це як не варварська терористична імперія зла?
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11.10.2022 23:09 Відповісти
Опасная тенденция

Даже не в гражданском а военном отношении

Нужны генераторы и срочно
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11.10.2022 23:12 Відповісти
Ну хоч посміялися, що за день відновлено було. А потім приходять погані новини...
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11.10.2022 23:13 Відповісти
Виходів два - суцільне покриття терріторії нашої ПРО І ППО шляхом поставок по ленд-лизу та массове враження обьектів інфраструктури на терріторіїї мордору.
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11.10.2022 23:17 Відповісти
а думали як буде??? хіба це так важко було спрогнозувати??? і мати якісь запасні варіанти (вже не кажучи про договори на поставку обладнання, в аварійному порядку... хочаб мати уяву де його можна придбати)
жалітися і бідкатися неважко... важко відповідати за свій фронт, виконувати свої обов"язки і передбачати труднощі...
і меньше радувати рашку відвертими заявами і безпорадністю !!!
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11.10.2022 23:18 Відповісти
США сказали будут принимать срочные меры

Как по восстановлению так и по защите от подобного
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11.10.2022 23:20 Відповісти
ну то давайте всі сядемо на жопу і будемо чекати коли хтось почне приймати якісь міри....
а наші відповідальні... будуть тільки зарплату отримувати???
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11.10.2022 23:25 Відповісти
США велика дяка, але багато питань до нашої влади, помилки і халатність якої вимушені виправляти "дорослі дяді". 8 місяць війна, вони не знали, що йде зима, і ***** буде кошмарити ракетами по критичній інфраструктурі?
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12.10.2022 00:16 Відповісти
Знали, і що далі?
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12.10.2022 00:39 Відповісти
І де каральні дії по рф? А їх немає. І партнерам як бачимо все пофіг.

Дають лиш ті системи ппо які обіцяли ще на початку року і які вже давно мали бути у нас і про які навіть брехали що вони є.

Де Петріот? Де Ігніс? Де системи ПРО якими можна збивати супутники??? А ніфіга немає.

За те якби ми вдарили симетрично у відповідь і нацистське населення рф сиділо би без електрики, то росія зразу почала б деескалацію і боялася б ще щось робити... А так пригадаєте міг коментар коли рф почне знищувати ракетами газову інфраструктуру і наші довбойоби знову не вдарять у відповідь.

P.S. При цьому я нагадую рф звинуватили нас в ударах по своїх аес, але ніяких ударів ми не на носили, розумієте вони будуть бити нас по аес і їх не будуть карати. Вони будуть брехати що ми б'ємо по їх аес і отримуватимуть виправдання і знову ж їх ніхто не каратиме.
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11.10.2022 23:18 Відповісти
Це ні про що!

Скоріше за все він взагалі сам рванув через банальне перевантаження бо у нас з ними спільна мережа через яку вони крадуть та крали нашу електрику.
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11.10.2022 23:31 Відповісти
у нас з москалями давно вже немає спільної мережі. Наша система підключена до європейської.
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12.10.2022 00:48 Відповісти
Ми то підключені, але хто казав що відключені від рф всюди? Основні магістральні ліні так, а дрібні відгалуження ой не факт.

У нас з ними довгий час була одна мережа. І я впевнений що багато де просто є "загублені" не дуже потужні лінії на яких паразитувала росія, і по яких енергія продовжувала перетікати в рф. І тому коли на Харківщині пропадало світло то і у них...
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12.10.2022 07:15 Відповісти
Господи, какой идиот...
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11.10.2022 23:22 Відповісти
Але не підірвала моральний дух українців . .
Кацапня , не рвіть пупа . Однаково - ніхея у вас не вийде .
Всі знали що буде - атвєтка по інфраструктурі країни , але однаково просили , навіть ні - вимагали (так буде вірніше ), від влади і ЗСУ удару по мосту . Тобто - українці були свідомі того що потім станеться , але ненависть до кацапні , виявилась більшою за страх залишитись без світла .
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11.10.2022 23:30 Відповісти
Може запросити спеціалістів з Заходу допомогти в ремонті ?
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11.10.2022 23:45 Відповісти
Це само собою але це марно без закритого неба як ремонтувати коли прилитить в будь який час?Цей ремонт не вартий нічого буде.Тому в першу чергу ППО
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11.10.2022 23:51 Відповісти
Звільненя Херсона і вихід на ЗАЕС.і головне росподіл ППО біля основних енергоресурсів.30% зараз а далі?Ще два таких масових удари і попереду зима і що буде з енергоринком?Немає світла немає води каналізації і теплих батарей не кажучи про медицину логістику і все інше.Те ППО що дадуть недостаньо, а час йде верніше його втрачено.Захід як завжди на тормозусі довів до края.Замість того щоб фактично і коли просили поставити ППО .Чекали до останнього ,а тепер ситуація.Які ж там тупі.
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11.10.2022 23:50 Відповісти
А де відповідь?
Де відповідь по енергетичній інфраструктурі росії?

Якщо не відповісти - то росія і далі нас буде обстрілювати.
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11.10.2022 23:51 Відповісти
Відповідь чим? Чи у кацапів вже ППО зникло? Чи в України вже далекобійні ракети з'явились?
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12.10.2022 00:41 Відповісти
Сомневаюсь, что ПВО поможет, когда идут шквальные ракетные атаки одна за другой. Не думал, что у них столько ракет...
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11.10.2022 23:52 Відповісти
ППО допоможе якщо його центрувати і в великий кількості.Нам не вистачає зараз десь 30% потужності ППО.Якщо це закрити нам не страшна будь яка хвиля.
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11.10.2022 23:56 Відповісти
В нас ще немає інформації, скільки реально ракет було збито. Кількість в інформпросторі можуть навмисно завищувати, щоб український народ не втрачав бойовий дух.
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12.10.2022 00:02 Відповісти
Так це можливо.
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12.10.2022 00:36 Відповісти
А взагалі я вам скажу там наверху дуже тугенько теж доходить.Згадайте на 2 місяць як вони почали бити нафтобази.Замість того щоб роздати людям топливо або вивозити в малих партіях по всіх наявних шляхах в укриття ми втратили багато в тій дурості і тупості.Теж саме і з енергоринком.який місяць війни чим ви думали?Цей сценарій був і так очевидний.Йде зима це буде використано ворогом по повній.
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11.10.2022 23:54 Відповісти
Війна йде 8 місяців, і за весь цей час ніхто з влади не допетрав , що критичну інфраструктуру треба захищати максимально? Але що казати про тих, хто не вірив, що ***** буде бомбити мости...
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12.10.2022 00:09 Відповісти
Та все треба захищати максимально! А військові об'єкти! Їх не треба захищати? В нас величезна країна! Тут треба десять таких куполів як в Ізраїля! Тільки де їх взяти?
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12.10.2022 00:21 Відповісти
з одного боку дуже погано, що Ж И Д пукін виграє, але з другого боку трохи добре, що Ж И Д зеленський програє! ХАХАХАХАХ!!

також треба писати не 30%, а 130%!
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12.10.2022 02:54 Відповісти
Может Зеленский еще что-нибудь подорвет в Крыму? Он же хвастал что "это только начало". Какой-нибудь новый бессмысленный и бесполезный акт, который как бы оправдывает разрушительные "ответные" шаги агрессора в глазах мировой общественности.
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12.10.2022 03:59 Відповісти
Какого хрена этот министр на весь мир заявил, что за 2 дня 30 % энергетики Украины лягали !?????????

Кого он информировал? Путина или Шойгу?

Ум есть???

Сколько вреда он нанёс Украине ?
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12.10.2022 04:13 Відповісти
Він хвалився досягненнями своїх босів.
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12.10.2022 07:48 Відповісти
настав час оновити проекти майбутніх трансформаторних станцій. вони повинні бути протиракетними. Це можна зробити, помістивши в бункер або побудувавши над ним товсту бетонну конструкцію. Можливо, сконструюйте якомога більше маленьких модулів замість одного великого трансформатора, і спроектуйте його так, щоб вогонь не поширювався між модулями.
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12.10.2022 05:59 Відповісти
Ї*ашити кацапню потрібно так, щоб Талібан хрестився...
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12.10.2022 06:26 Відповісти


Про результати застосування ракет масква знає перша від кротів з ОП,так що заборона щодо розповсюдження громадянами матеріалів в інтернеті про наслідки бомбардирувань це повністю дебільна та протизаконна маячня тогож ОПУ "злодій перший кричить -тримай злодія".
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12.10.2022 06:38 Відповісти
Розумні люди про те, що русня ближче до зими буде обов'язково пуляти ракетами по критичній інфраструктурі, говорили ще з травня. Але чомусь наша найвеличніша влада їх не чула і робила все що завгодно, тільки не те, що потрібно
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12.10.2022 07:37 Відповісти
Перемоги під керівництвом зрадників ніколи не буде.
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12.10.2022 07:45 Відповісти
тобто ще пара таких заходів і кам'яний вік, як і стверджувало *****.
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12.10.2022 09:28 Відповісти
 
 