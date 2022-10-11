У Чернігівській області вимкнулася лінія, яка живила північну частину області, - ОВА
Без електрики залишилися громади Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 18:50 аварійно вимкнулась лінія, яка живила північну частину області. Деякі населені пункти Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів без електрики. Можуть спрацьовувати аварійні відключення у всій області та Чернігові. Причина – всім відома. Тривають роботи", - йдеться в повідомленні.
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