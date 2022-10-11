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Новини Агресія Росії проти України
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У Чернігівській області вимкнулася лінія, яка живила північну частину області, - ОВА

електрика,світло,відключення,віялові

Без електрики залишилися громади Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів.

Про  це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ

"Сьогодні о 18:50 аварійно вимкнулась лінія, яка живила північну частину області. Деякі населені пункти Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів без електрики. Можуть спрацьовувати аварійні відключення у всій області та Чернігові. Причина – всім відома. Тривають роботи", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

Чернігівщина (1584) енергетика (2577) Чаус Микола (327) Електрика (2042)


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Теперь надеюсь все поняли что крымский мост здесь непричем. **** пытается в Украине сделать енергетический колапс. И мы не должны оставаться без ответа.
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11.10.2022 21:45 Відповісти
Потрібна була причина - от і зробили причину.
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11.10.2022 21:52 Відповісти
Ну Путін вже показав, хто він є - грабіжник, гвалтівник і просто вбивця. І людина року 2007 (услід за Гітлером, Сталіним і ще кількома подібними дурканами). Тут вартувало б виключити Росію з ООН, бо присутність Росії в ООН, бо якщо ООН - це мирна організація, то Путін - це дійсно військовий злочинець. І, оскільки крім війни він вже абсолютно нікому нічого не може дати - то для чого отаке аморальне в ООН? Як там цій російській кобилі взагалі руку подають в ООН? Коротше, з боку виглядає, що дід здурів від старості і від великого психу клацає на кнопки запуску ракет. Там би перевірити - чи не всрався, може треба памперс поміняти.
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11.10.2022 21:51 Відповісти
наша людина скаже, що причина - кацапська агресія, а чмоня, що - "всім відома"
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12.10.2022 02:29 Відповісти
Потому что ненужно было централизовать энергосистему. Ненужно было в сельской местности группировать целые районы в одно село, тем самым порождать местных князьков с неограниченной властью, лишая самоуправления многотысячные населенные пункты. И много, много чего не нужно было раньше делать, которое сейчас "вылазит всем боком".
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12.10.2022 06:25 Відповісти
 
 