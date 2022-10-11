В Черниговской области отключилась линия, питавшая северную часть области, - ОВА
Без электричества остались громады Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 18:50 аварийно выключилась линия, которая питала северную часть области. Некоторые населенные пункты Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов без электричества. Могут срабатывать аварийные отключения по всей области и Чернигову. Причина – всем известна", - продолжаются работы",- говорится в сообщении.
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Добрий Хемінгуель
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Добрий Хемінгуель
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