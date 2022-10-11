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Новости Агрессия России против Украины
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В Черниговской области отключилась линия, питавшая северную часть области, - ОВА

електрика,світло,відключення,віялові

Без электричества остались громады Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 18:50 аварийно выключилась линия, которая питала северную часть области. Некоторые населенные пункты Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов без электричества. Могут срабатывать аварийные отключения по всей области и Чернигову. Причина – всем известна", - продолжаются работы",- говорится в сообщении.

Читайте: В результате ракетных обстрелов остаются обесточенными 1 307 населенных пунктов, — ГСЧС

Черниговщина (1485) энергетика (2551) Чаус Николай (330) электроэнергия (772)


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Теперь надеюсь все поняли что крымский мост здесь непричем. **** пытается в Украине сделать енергетический колапс. И мы не должны оставаться без ответа.
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11.10.2022 21:45 Ответить
Потрібна була причина - от і зробили причину.
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11.10.2022 21:52 Ответить
Ну Путін вже показав, хто він є - грабіжник, гвалтівник і просто вбивця. І людина року 2007 (услід за Гітлером, Сталіним і ще кількома подібними дурканами). Тут вартувало б виключити Росію з ООН, бо присутність Росії в ООН, бо якщо ООН - це мирна організація, то Путін - це дійсно військовий злочинець. І, оскільки крім війни він вже абсолютно нікому нічого не може дати - то для чого отаке аморальне в ООН? Як там цій російській кобилі взагалі руку подають в ООН? Коротше, з боку виглядає, що дід здурів від старості і від великого психу клацає на кнопки запуску ракет. Там би перевірити - чи не всрався, може треба памперс поміняти.
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11.10.2022 21:51 Ответить
наша людина скаже, що причина - кацапська агресія, а чмоня, що - "всім відома"
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12.10.2022 02:29 Ответить
Потому что ненужно было централизовать энергосистему. Ненужно было в сельской местности группировать целые районы в одно село, тем самым порождать местных князьков с неограниченной властью, лишая самоуправления многотысячные населенные пункты. И много, много чего не нужно было раньше делать, которое сейчас "вылазит всем боком".
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12.10.2022 06:25 Ответить
 
 